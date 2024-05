TORONTO, le 15 mai 2024 /CNW/ - Frank Gleeson, cofondateur et chef de la direction de Satellos Bioscience Inc. (TSX : MSCL) (« Satellos » ou la « société »), ainsi que des membres de son équipe se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Bourse de Toronto (TSX), pour ouvrir les marchés et souligner le passage de la société à la TSX.

Satellos Bioscience Inc. Opens the Market Wednesday, May 15, 2024

Satellos est une société de biotechnologie qui se concentre sur le développement de médicaments visant à améliorer les conditions de vie de personnes atteintes de maladies dégénératives des muscles. Pour en savoir plus : satellos.com

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : Jessica Yingling, [email protected], 858 344-8091