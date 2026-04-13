Une nouvelle option d'auto-administration offre les mêmes bienfaits cliniques que Saphnelo en perfusion IV

MISSISSAUGA, ON, le 13 avril 2026 /CNW/ - Santé Canada a délivré un avis de conformité (AC) pour Saphnelo® (anifrolumab injectable) pour une auto-administration sous-cutanée à l'aide d'un auto-injecteur à usage unique chez les patients adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (LED) évolutif avec expression d'auto-anticorps, en appoint au traitement de référence. L'approbation par Santé Canada était fondée sur les résultats positifs de l'analyse provisoire d'essai de phase III TULIP-SC. Dans le cadre de l'essai, l'administration sous-cutanée d'anifrolumab a entraîné une réduction statistiquement et cliniquement significative de l'activité de la maladie comparativement au placebo chez les participants qui présentaient un LED évolutif avec expression d'auto-anticorps et qui recevaient le traitement de référence1,2.

« Nous avons constaté les bienfaits de la perfusion intraveineuse de Saphnelo s'agissant de réduire considérablement l'activité de la maladie et de limiter les lésions aux organes à long terme pour les personnes qui vivent avec le LED », a affirmé le Dr Zahi Touma, titulaire de la chaire Dr Murray B. Urowitz de recherche sur le lupus à l'UHN et directeur du programme Toronto Lupus à l'UHN. « L'approbation de la nouvelle formulation sous-cutanée est une avancée importante, car elle offre une nouvelle option d'administration aux Canadiens qui vivent avec cette maladie complexe. »

Le lupus est une maladie auto-immune débilitante qui touche environ 1 personne sur 1 000 au Canada3. Il touche principalement les femmes, se manifeste souvent au début de l'âge adulte et peut causer de la douleur, des éruptions, de la fatigue, l'enflure des articulations et de la fièvre4-8. Les personnes atteintes de LED présentent un risque de décès de deux à trois fois plus élevé que l'ensemble de la population9. Bien que les corticostéroïdes oraux soient souvent utilisés pour soulager les symptômes du LED, ils sont associés à des manifestations indésirables et à des bienfaits à court terme, et ils ne ciblent pas les facteurs sous-jacents de la maladie, ce qui empêche les patients de bien maîtriser leur maladie et d'obtenir une rémission10-12.

« Le lupus est souvent invisible, mais son impact est constant, car les personnes atteintes de la maladie peuvent éprouver des symptômes douloureux et débilitants chaque jour », a expliqué Leanne Mielczarek, chef de la direction de Lupus Canada. « L'annonce d'aujourd'hui offre une innovation grandement nécessaire aux personnes qui vivent avec le lupus et veulent prendre en charge leur maladie. »

À propos de l'étude TULIP-SC

TULIP-SC était une étude de phase III multicentrique, à répartition aléatoire et à double insu, contrôlée par placebo, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'une administration sous-cutanée d'anifrolumab par rapport à un placebo chez des participants âgés de 18 à 70 ans et présentant un LED modérément ou gravement évolutif avec expression d'auto-anticorps, pendant le traitement standard (corticostéroïdes oraux, antipaludiques et/ou immunosuppresseurs)18.

Saphnelo a satisfait le principal paramètre d'évaluation, la réduction de l'activité de la maladie, et a été mesuré à l'aide de la méthode d'évaluation composite du lupus du Groupe d'évaluation du lupus des îles Britanniques (BICLA) à la semaine 522,18. L'évaluation BICLA requiert une amélioration pour tous les organes présentant une activité pathologique initiale et l'absence de nouvelles poussées18. Ce médicament a également satisfait les principaux paramètres d'évaluation secondaires, y compris la réduction de l'activité de la maladie, mesurée à l'aide de BICLA, tout en maintenant la prise d'une dose faible/réduite de glucocorticoïdes par voie orale.

Le profil d'innocuité global de Saphnelo observé dans l'analyse provisoire de l'étude TULIP-SC concordait généralement avec le profil clinique connu du médicament administré par perfusion intraveineuse (IV). Les manifestations indésirables signalées pendant le traitement par l'anifrolumab durant les trois essais cliniques sur l'usage intraveineux et l'essai clinique sur l'usage sous-cutané étaient les suivantes : infection des voies respiratoires supérieures (30,9 %), bronchite (10,2 %), réaction liée à la perfusion (9,4 %), zona (6,0 %), infection des voies respiratoires (3,0 %), hypersensibilité (2,5 %) et réaction anaphylactique (inconnu).

Le principal paramètre d'évaluation a été rapporté lors de l'analyse intermédiaire. Toutefois, cela avait été planifié, sans modification des critères d'admissibilité des patients ni des procédures de l'étude entre l'analyse intermédiaire et l'analyse complète, et la concordance des résultats entre l'analyse intermédiaire et l'analyse complète étaye les conclusions de l'étude. Les patients présentant un LED neuropsychiatrique actif, sévère ou instable, ou une néphrite lupique active et sévère, ont été exclus; par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée concernant l'efficacité de l'anifrolumab sous-cutané chez ces patients18.

À propos de l'anifrolumab

L'anifrolumab est le premier anticorps monoclonal humain de sa classe, qui se lie à la sous-unité 1 du récepteur de l'interféron (IFN) de type I, bloquant l'activité de l'IFN de type I19,20. Les IFN de type I, tels que l'IFN-alpha, l'IFN-bêta et l'IFN-kappa, sont des cytokines impliquées dans la régulation des voies inflammatoires qui interviennent dans le LED21-26.

Le traitement continue d'être évalué dans les maladies où l'IFN de type I joue un rôle clé, avec notamment des essais de phase III sur le lupus érythémateux cutané, la myosite, la sclérose généralisée et la néphrite lupique27-30.

Saphnelo pour injection IV a été approuvé au Canada en 2021 en appoint au traitement de référence chez les patients adultes atteints du lupus érythémateux disséminé (LED) évolutif avec expression d'auto-anticorps.

À propos d'AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments d'ordonnance dans les secteurs de l'oncologie et des maladies rares, ainsi que des produits biopharmaceutiques pour les maladies respiratoires et immunologiques et les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. L'entreprise embauche environ de 2 675 personnes au Canada et a récemment été désignée parmi les 100 meilleurs employeurs du pays pour une troisième année de suite. AstraZeneca fait partie des chefs de file en recherche-développement (R-D) au Canada, tous secteurs confondus. En collaboration avec Alexion Rare Disease et Fusion Pharmaceuticals, AstraZeneca réalise plus de 180 études cliniques au Canada dans des domaines tels que le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer urothélial, la MPOC, l'insuffisance rénale aiguë et l'hypophosphatasie (HPP). Visitez le site www.astrazeneca.ca/fr pour en savoir plus.

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Références 1. AstraZeneca. Saphnelo self-administration TULIP-SC Phase III trial meets primary endpoint in patients with systemic lupus erythematosus based on an interim analysis. Accessible à l'adresse : Saphnelo self-administration TULIP-SC Phase III trial meets primary endpoint in patients with systemic lupus erythematosus based on an interim analysis . [Dernière consultation : octobre 2025]. 2. Furie R, et al. What does it mean to be a British Isles Lupus Assessment Group-based composite lupus assessment responder? Post hoc analysis of two Phase III trials. Arthritis Rheumatology. 2021;73(11):2059-2068. 3. Lupus Canada, « Qu'est-ce que le lupus », Accessible ici [Dernière consultation : mars 2026] 4. Bruce IN, et al. Factors associated with damage accrual in patients with systemic lupus erythematosus: results from the systemic lupus international collaborating Clinics (SLICC) inception cohort. Ann Rheum Dis. 2015;74:1706-1713. 5. Guiry JC. Why is systemic lupus erythematosus more common in women? Joint Bone Spine. 2019;86(3):297-299. 6. American College of Rheumatology. 2025 American College of Rheumatology (ACR) guideline for the treatment of systemic lupus erythematosus (SLE). Disponible à l'adresse : sle-guideline-summary-2025.pdf. [Dernière consultation : octobre 2025]. 7. Fanouriakis A, et al. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update. Ann Rheum Dis. 2024;83:15-29. 8. Kaul A, et al. Systemic lupus erythematosus. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16039. 9. Barber MRW, et al. Global epidemiology of systemic lupus erythematosus. Nat Rev Rheuatol. 2021;17(9):515-532. 10. Apostolopoulos D et Morand EF. It hasn't gone away: the problem of glucocorticoid use in lupus remains. Rheumatology (Oxford). 2017;56(Suppl 1):i114-22. 11. Ji L, et al. Low-dose glucocorticoids should be withdrawn or continued in systemic lupus erythematosus? 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Mai L, et al. The baseline interferon signature predicts disease severity over the subsequent 5 years in systemic lupus erythematosus. Arthritis Res Ther. 2021;23(1):29. 25. López de Padilla CM, et al. The type I interferons: basic concepts and clinical relevance in immune-mediated inflammatory diseases. Gene. 2016;576(101):14-21. 26. Rönnblom L, et al. Interferon pathway in SLE: one key to unlocking the mystery of the disease. Lupus Sci Med. 2019;6(1):e000270. 27. Clinicaltrials.gov. A 2-stage, Phase III Study to Investigate the Efficacy and Safety of Anifrolumab in Adults With Chronic and/ or Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus (LAVENDER). Accessible à l'adresse : https://clinicaltrials.gov/study/NCT06015737. [Dernière consultation : octobre 2025]. 28. Clinicaltrials.gov. 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SOURCE AstraZeneca Canada Inc.

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