Les subventions sont octroyées aux projets de recherche qui visent à susciter des changements importants en lien avec les cancers du sang

MISSISSAUGA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ - AstraZeneca Canada et la Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) sont fières d'annoncer les lauréats des subventions de fonctionnement en recherche sur le cancer du sang de 2025. Cofinancé par ces deux organisations, ce programme canadien appuie la recherche visant à améliorer la compréhension, le diagnostic et le traitement des cancers du sang.

Deux subventions de fonctionnement en recherche, d'une valeur de 100 000 $ par an sur deux ans et cofinancées à parts égales par AstraZeneca et la SLLC, seront octroyées aux chercheurs suivants :

D re Anastasia Tikhonova, Réseau universitaire de santé de Toronto (Ontario)

Le projet de recherche vise à identifier des biomarqueurs de la leucémie, afin de permettre un diagnostic plus précis de la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules T (LAL-T) et d'aider à déterminer le traitement le plus efficace pour les patients qui en sont atteints. En mettant l'accent sur le traitement personnalisé, ce projet de recherche vise à améliorer les résultats pour les patients atteints de LAL-T, à atténuer les effets secondaires néfastes et à accroître l'efficacité générale des traitements.





Dr Christian Steidl, BC Cancer, Vancouver (Colombie-Britannique)

Le projet de recherche est consacré au développement d'outils novateurs pour l'édition génétique précise et efficace dans les cas de lymphomes à cellules B. En ciblant les causes génétiques sous-jacentes du cancer, ces travaux ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques et offrent de nouvelles perspectives aux patients atteints d'un lymphome à cellules B.

Le programme de subventions de fonctionnement en recherche sur le cancer du sang de 2025 a reçu un nombre record de 43 demandes provenant d'équipes de recherche de partout au Canada. Le comité d'examen scientifique de la SLLC, un groupe diversifié d'experts externes, y compris des représentants des partenaires communautaires, a examiné les candidatures et choisi les lauréats. Les décisions finales sur le financement ont été approuvées par le comité consultatif médical et scientifique et le conseil d'administration de la SLLC. Les lauréats des subventions ont été choisis en fonction de divers critères, comme la pertinence du projet de recherche dans le domaine des cancers du sang, l'intégration utile d'un partenariat communautaire (permettant de faire entendre la voix des patients), les retombées générales et la possibilité de générer de nouvelles connaissances.

« Il est essentiel d'investir dans la recherche sur le cancer du sang afin d'accélérer les découvertes qui sauvent des vies. Des partenariats solides, tels que celui entre AstraZeneca Canada et la Société de leucémie et lymphome du Canada, amplifient chaque dollar investi, transformant l'innovation locale en impact national et mondial », a déclaré Dr Paul O'Connell, directeur du programme de recherche pour la SLLC. « En travaillant ensemble, nous pouvons offrir plus rapidement des traitements de pointe aux patients et veiller à ce que chaque personne atteinte d'un cancer du sang bénéficie des meilleures avancées scientifiques de notre pays. »

« Félicitations aux lauréats de cette année, Dre Tikhonova et Dr Steidl, dont les travaux de recherche novateurs viennent combler d'importantes lacunes dans les soins liés au diagnostic et au traitement du cancer du sang », a déclaré Brittany Matthews, chef du secteur thérapeutique des cancers hématologiques chez AstraZeneca Canada. « Nous sommes fiers de collaborer avec des partenaires partageant les mêmes idées, notamment la SLLC, et de soutenir la recherche de pointe au Canada en vue d'améliorer les résultats pour les patients atteints de cancers du sang. »

Vous trouverez tous les renseignements sur les subventions de fonctionnement en recherche sur le cancer du sang et les directives de soumission au www.cancerdusang.ca/subvention-de-fonctionnement.

À propos des cancers du sang au Canada

De nos jours, au Canada, 155 593 personnes sont atteintes ou en rémission d'un des 137 types de cancer du sang répertoriés.i On estime que 23 600 personnes ont reçu un diagnostic de cancer du sang au Canada en 2024 et que 9 700 personnes en sont décédées.ii,iii,iv Ces cancers touchent des personnes de tous âges, et les taux de survie dépendent fortement du type de cancer du sang diagnostiqué.v

Il existe trois principaux groupes de cancers du sang : leucémie, lymphome (hodgkinien et non hodgkinien) et myélomevi.

Au sujet des partenaires

La mission de la SLLC est de mettre au point des traitements contre les cinq principaux types de cancer du sang (la leucémie, le lymphome, le myélome, les syndromes myélodysplasiques et les tumeurs myéloprolifératives) et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par ces cancers. La SLLC finance les recherches sur les cancers du sang, offre des services et des ressources éducatives au public, permet aux patients de prendre en main leur cheminement dans le traitement du cancer et défend la communauté des personnes touchées par les cancers du sang dans l'ensemble du Canada.





AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments qui ont pour but de changer des vies. Ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : oncologie; maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques; maladies rares; maladies respiratoires et immunologie; vaccins et immunothérapies.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les subventions de fonctionnement communes dans le domaine des cancers du sang, veuillez communiquer avec Dr Paul O'Connell, directeur du programme de recherche, à l'adresse [email protected]. Coordonnées: [email protected]