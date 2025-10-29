D'après les résultats de l'essai de phase III DESTINY-Breast06 démontrant une amélioration statistiquement significative et cliniquement importante de la survie sans progression chez des patients traités par Enhertu par rapport à ceux qui ont reçu une chimiothérapie classique

MISSISSAUGA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Santé Canada a accordé un avis de conformité (AC) à Enhertu® (trastuzumab déruxtécan) pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein inopérable ou métastatique à récepteurs hormonaux positifs (RH+), à faible expression de HER2 (score de 1+ à l'IHC ou score de 2+ à l'IHC et résultat négatif à l'ISH) ou à ultrafaible expression de HER2 (score de 0 à l'IHC avec coloration de la membrane), qui ont déjà reçu au moins une endocrinothérapie pour une maladie métastatique et à qui une endocrinothérapie ne convient pas comme ligne suivante de traitement1.

Cette approbation est fondée sur les résultats positifs de l'essai de phase III DESTINY-Breast06, qui ont été présentés lors du congrès 2024 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) et publiés dans le New England Journal of Medicine2. Dans le cadre de l'essai DESTINY-Breast06, Enhertu a réduit de 36 % le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à la chimiothérapie (rapport de risques instantanés [RRI] 0,64; intervalle de confiance [IC] à 95 % : 0,54-0,76; p < 0,0001) dans la population globale de l'essai formée de patients atteints d'un cancer du sein métastatique à faible expression de HER2 ou à ultrafaible expression de HER2 n'ayant jamais reçu de chimiothérapie1. La survie sans progression (SSP) médiane était de 13,2 mois (IC à 95 % : 12,0-15,2) chez les patients répartis aléatoirement pour recevoir Enhertu, comparativement à 8,1 mois (IC à 95 % : 7,0-9,0) chez les patients répartis aléatoirement pour recevoir la chimiothérapie1. Le taux de réponse objective (TRO) confirmé était de 57,3 % dans le groupe recevant Enhertu et de 31,2 % dans le groupe recevant la chimiothérapie1. La durée de la réponse (DR) médiane était de 14,3 mois (IC à 95 % : 12,5-15,9) dans le groupe recevant Enhertu par rapport à 8,6 mois (IC à 95 % : 6,9-11,8) dans le groupe recevant la chimiothérapie1. Les résultats relatifs à l'efficacité concernent la population globale (en intention de traiter) selon une évaluation réalisée par un examen central indépendant avec insu; voir la monographie pour obtenir des renseignements complets sur l'étude.

« Cette décision réglementaire offre une nouvelle option aux patients atteints d'un cancer du sein métastatique à faible ou à ultrafaible expression de HER2, en donnant accès à une option thérapeutique novatrice lorsque les endocrinothérapies ne sont plus efficaces », a souligné le Dr Jamil Asselah, oncologue médical et professeur agrégé au Département d'oncologie Gerald Bronfman, Faculté de médecine et des sciences de la santé, à l'Université McGill. Travaillant à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), le Dr Asselah est l'un des principaux chercheurs cliniques du Canada dans le domaine du cancer du sein et un collaborateur clé de l'essai DESTINY-Breast06. « Les données cliniques à l'appui montrent une amélioration marquée de la maîtrise de la maladie par rapport à la chimiothérapie standard, ce qui élargit les options de traitement pour les patients, dont les choix étaient auparavant très limités. »

Le cancer RH positif et HER2 négatif est le sous-type de cancer du sein le plus fréquent, représentant approximativement 70 % de tous les cas3. Bien que ces tumeurs soient classées comme n'exprimant pas HER2, l'IHC détecte une certaine expression de HER2 chez un grand nombre d'entre elles4. Actuellement, quelle que soit l'expression de HER2, les endocrinothérapies sont largement utilisées dans les premières intentions de traitement pour le cancer du sein métastatique à récepteurs hormonaux positifs5,6. Après une endocrinothérapie, certains patients cessent le traitement, alors que d'autres reçoivent une chimiothérapie classique qui est associée à un faible taux de réponse et à de piètres résultats6-8.

« Grâce aux récentes découvertes en recherche qui ont permis d'identifier de nouveaux types de cancer du sein métastatique dits à faible expression de HER2 ou à ultrafaible expression de HER2, plus de gens ont maintenant accès à des options personnalisées novatrices pour mieux traiter leur cancer », a indiqué Kimberly Carson, présidente-directrice générale, Cancer du sein Canada. « L'annonce d'aujourd'hui représente un progrès pour les patients alors que nous souhaitons obtenir un accès équitable et rapide au Canada pour toutes les personnes atteintes d'un cancer du sein métastatique RH positif à faible ou à ultrafaible expression de HER2, afin qu'elles puissent bénéficier des plus récents traitements approuvés contre le cancer. »

Dans le cadre de l'essai, le statut HER2 était confirmé par un laboratoire central sur un échantillon de tumeur obtenu au moment du diagnostic de la maladie métastatique ou par la suite9. Il a été établi qu'environ 85 à 90 % des personnes atteintes d'un cancer du sein métastatique RH positif HER2 négatif présentaient des niveaux exploitables d'expression de HER29. De plus, près des deux tiers des tumeurs des personnes dont le score à l'IHC avait antérieurement été établi à 0 par un laboratoire local ont été classées comme étant à faible ou à ultrafaible expression de HER2 lors d'une analyse centrale de l'échantillon tumoral9. Lors d'une analyse exploratoire réalisée chez des personnes affichant une expression ultrafaible de HER2, des résultats comparables ont été observés entre les patients affichant une faible expression de HER2 et ceux affichant une ultrafaible expression de HER29.

Le profil d'innocuité d'Enhertu a été évalué chez 434 patients atteints d'un cancer du sein inopérable ou métastatique à faible expression de HER2 (score de 1+ à l'IHC ou score de 2+ à l'IHC et résultat négatif à l'ISH) ou à ultrafaible expression de HER2 (score de 0 à l'IHC avec coloration membranaire) qui avaient reçu Enhertu (à 5,4 mg/kg) au cours de l'essai DESTINY-Breast06. Chez les patients traités par Enhertu, les effets indésirables les plus fréquents (≥ 20 %) ont été les nausées, la fatigue, l'alopécie, la neutropénie, l'anémie, une hausse des transaminases, la diarrhée, les vomissements, la constipation, une diminution de l'appétit, la leucopénie, la COVID-19 et les douleurs musculosquelettiques. Les effets indésirables graves les plus fréquents (> 1 %) ont été la pneumopathie interstitielle, la COVID-19, la neutropénie fébrile et l'hypokaliémie. Trois patients (0,7 %) ont présenté des effets indésirables mortels attribuables à une pneumopathie interstitielle jugée comme étant liée au médicament. En outre, une détérioration générale de l'état de santé physique, un sepsis neutropénique et un sepsis (0,2 % pour chacun) ont été signalés comme effets indésirables mortels liés au médicament1.

À propos d'Enhertu

Enhertu (trastuzumab déruxtécan) est un conjugué anticorps-médicament dirigé contre HER2. Conçu à partir de la technologie du conjugué anticorps-médicament DXd exclusive de Daiichi Sankyo, Enhertu est composé d'un anticorps monoclonal anti-HER2 fixé à une charge utile de la classe des inhibiteurs de la topoïsomérase I (un dérivé de l'exatécan) par un segment de liaison clivable et stable à base de tétrapeptides.

À propos de l'essai DESTINY-Breast06

L'essai DESTINY-Breast06 est une étude mondiale ouverte à répartition aléatoire, de phase III, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'Enhertu (à 5,4 mg/kg) comparativement à celles d'une chimiothérapie choisie par le chercheur (capécitabine, paclitaxel ou nab-paclitaxel) chez des patients atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique à récepteurs hormonaux positifs et à faible expression de HER2 (score de 1+ à l'IHC ou score de 2+ à l'IHC et résultat négatif à l'ISH) ou à ultrafaible expression de HER2 (score 0 à l'IHC avec coloration membranaire)1. Les participants à l'essai n'avaient jamais reçu de chimiothérapie pour la maladie avancée ou métastatique et avaient reçu au moins deux traitements par endocrinothérapie pour la maladie métastatique. Les patients étaient également admissibles s'ils avaient déjà reçu une endocrinothérapie en association avec un inhibiteur de CDK4/6 pour la maladie métastatique et que leur maladie avait progressé dans les six mois après le début du traitement de première intention ou s'ils avaient reçu une endocrinothérapie comme traitement adjuvant et que leur maladie avait récidivé dans les 24 mois suivant le début de ce traitement1.

Le principal critère d'évaluation de l'essai était la SSP dans la cohorte RH+ à faible expression de HER2, telle qu'évaluée par un examen central indépendant avec insu (ECII). Les principaux critères d'évaluation secondaires comprenaient la SSP évaluée par un ECII dans la population globale de l'essai (à faible et à ultrafaible expression de HER2), la survie globale (SG) dans la population à faible expression de HER2 et la SG dans la population globale de l'essai. Les autres critères d'évaluation secondaires comprenaient le taux de réponse objective, la durée de la réponse, le délai avant le premier traitement subséquent ou le décès, le délai avant le deuxième traitement subséquent ou le décès, et l'innocuité2. L'essai DESTINY-Breast06 a recruté 866 patients (n = 713 à faible expression de HER2 et n= 153 à ultrafaible expression de HER2) en Asie, en Australie, en Europe, en Amérique du Nord, dont 10 centres au Canada, et en Amérique du Sud10. Pour en savoir plus sur l'essai, consultez ClinicalTrials.gov.

À propos de la collaboration entre Daiichi Sankyo et AstraZeneca

Daiichi Sankyo et AstraZeneca ont conclu une collaboration mondiale pour mettre au point et commercialiser conjointement Enhertu en mars 2019 et le datopotamab déruxtécan en juillet 2020, sauf au Japon, où Daiichi Sankyo conserve des droits exclusifs pour chaque conjugué anticorps-médicament. Daiichi Sankyo est responsable de la fabrication et de la distribution d'Enhertu et du datopotamab déruxtécan.

À propos de Daiichi Sankyo



Daiichi Sankyo est une entreprise mondiale novatrice de soins de santé qui contribue au développement durable de la société en découvrant, en mettant au point et en établissant de nouvelles normes de soins, au service d'une meilleure qualité de vie partout dans le monde. Forte de plus de 120 ans d'histoire, Daiichi Sankyo tire parti de ses connaissances scientifiques et de ses technologies de classe mondiale pour offrir de nouveaux modes de traitement et des médicaments novateurs aux personnes atteintes de cancer, de troubles cardiovasculaires et d'autres maladies pour lesquelles il existe un important besoin médical à combler. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.daiichisankyo.com.

À propos d'AstraZeneca

AstraZeneca est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments d'ordonnance dans les secteurs de l'oncologie et des maladies rares, ainsi que des produits biopharmaceutiques pour les maladies respiratoires et immunologiques et les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. L'entreprise embauche plus de 2500 personnes au Canada et a récemment été désignée parmi les 100 meilleurs employeurs du pays pour une deuxième année de suite. À l'heure actuelle, le centre de R-D d'AstraZeneca et le centre de R-D sur les maladies rares d'Alexion, tous deux établis à Mississauga, en Ontario, participent à plus de 150 études cliniques à l'échelle mondiale dans des domaines comme le cancer du sein, le cancer du poumon et le cancer de la prostate, la maladie pulmonaire obstructive chronique, la néphropathie chronique et diverses maladies rares. Visitez le www.astrazeneca.ca/fr pour de plus amples renseignements.

Références :

1. AstraZeneca Canada Inc., Monographie d'Enhertu® (trastuzumab déruxtécan). Octobre 2025. 2. Bardia A, et al. Trastuzumab deruxtecan after endocrine therapy in metastatic breast cancer. N Engl J Med 2024;391:2110-2122. 3. National Cancer Institute. Surveillance, epidemiology and end results program. Disponible au : https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html. Consulté en avril 2025. 4. Breast Cancer Research Foundation. HER2-low breast cancer explained. Disponible au : https://www.bcrf.org/about-breast-cancer/her2-low-breast-cancer/. Consulté en septembre 2025. 5. Société canadienne du cancer. Analyse du statut des récepteurs hormonaux. Disponible au : https://cancer.ca/fr/treatments/tests-and-procedures/hormone-receptor-status-test. Consulté en septembre 2025. 6. Manohar P, et al. Updates in endocrine therapy for metastatic breast cancer. Cancer Biol Med. 2022; 19(2): 2020-212. Disponible au : https://www.cancerbiomed.org/content/19/2/202. Consulté en octobre 2025. 7. Cortes J, et al. Eribulin monotherapy versus treatment of physician's choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomised study. Lancet. 2011;377:914-923. Disponible au : https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60070-6/fulltext. Consulté en octobre 2025. 8. Yuan P, et al. Eribulin mesilate versus vinorelbine in women with locally recurrent or metastatic breast cancer: A randomised clinical trial. Eur J Cancer. 2019;112:57-65. Disponible au : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095980491930139X?via%3Dihub. Consulté en octobre 2025. 9. Salgado RF, et al. LBA21 - Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-low and HER2-ultralow status determination in tumors of patients (pts) with hormone receptor-positive (HR+) metastatic breast cancer (mBC) in DESTINY-Breast06 (DB-06). Ann. Oncol. 2024;35 (suppl_2):1-72. 10. Clinicaltrials.gov. Study of trastuzumab deruxtecan (T-DXd) vs investigator's choice chemotherapy in HER2-low, hormone receptor positive, metastatic breast cancer (DB-06). Disponible au : https://clinicaltrials.gov/study/NCT04494425?cond=HER2-low%20Breast%20Cancer&term=DB-06&rank=1. Consulté en septembre 2025.

