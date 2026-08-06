SANY renforce sa présence mondiale avec des livraisons d'équipements majeures en Amérique du Sud et en Thaïlande

SHANGHAI, 6 août 2026 /CNW/ -- Le Groupe SANY a récemment franchi deux jalons sur les marchés internationaux en effectuant d'importantes livraisons d'équipement et en obtenant de nouvelles commandes en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. SANY Marine a signé un accord d'approvisionnement avec Hanseatic Global Terminals (HGT) pour fournir 26 unités d'équipement portuaire pour un terminal à conteneurs sud-américain, y compris six grues de quai et 20 grues portiques sur pneus. Après le succès de SANY Marine, SANY Heavy Industry a livré 40 unités de chargeuses électriques sur pneus SW970E au plus grand moulin à riz du monde en Thaïlande.

Quarante unités de SW970E livrées au plus grand moulin à riz au monde

Des ports d'Amérique du Sud aux installations rizicoles d'Asie du Sud-Est, ces livraisons reflètent l'investissement continu de SANY dans son réseau mondial de services et sa stratégie de fourniture d'équipements efficaces et fiables adaptés aux besoins opérationnels des clients de différents marchés.

La commande majeure d'équipements portuaires renforce les activités portuaires sud-américaines

L'équipement allie efficacité, sécurité et durabilité pour aider HGT à répondre aux volumes croissants de fret et aux exigences changeantes des clients. Dheeraj Bhatia, chef de la direction de HGT, déclare : « La signature de cet accord marque une étape importante dans nos efforts pour construire un port de classe mondiale. L'équipement de SANY fournira une base solide pour des opérations portuaires sûres et efficaces, nous aidant à mieux servir nos clients et à contribuer à la croissance économique régionale. »

Zhou Guoyuan, président de SANY Marine, a déclaré que l'accord représente un nouveau jalon dans la stratégie d'expansion mondiale de SANY. Il a ajouté que SANY continuera de mettre à profit son expertise en équipement portuaire et logistique pour aider les clients à améliorer leur efficacité opérationnelle.

La gamme de chargeurs électriques double soutient l'industrie du riz en Thaïlande

La Thaïlande produit plus de 20 millions de tonnes de riz blanchi chaque année, les exportations se classant systématiquement parmi les trois premières au monde. Les rizières sont confrontées à des conditions exigeantes, y compris des niveaux élevés de poussière, des opérations continues et des environnements de travail achalandés, ce qui nécessite un équipement offrant une excellente performance environnementale, un faible bruit et un rendement fiable durant toute la journée. Le SW970E EWL a été conçu pour les opérations des usines de riz, avec une durée de vie prolongée, zéro émission, un faible bruit et une protection améliorée.



Le client a par la suite passé une commande supplémentaire pour 50 chargeuses électriques sur pneus SW956E. Ensemble, les SW956E et SW970E s'occuperont du mouvement des matériaux sur l'ensemble du processus de production du riz - de la transformation primaire à l'emballage final - tout en accélérant l'adoption d'équipements électriques dans l'industrie rizicole thaïlandaise.

À l'avenir, SANY continuera de s'étendre sur les marchés mondiaux grâce à des produits efficaces et respectueux de l'environnement qui contribuent à la transition vers des activités industrielles plus durables.

SOURCE SANY Group

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