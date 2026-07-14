Les premières excavatrices et véhicules commerciaux sortent de l'usine de fabrication de SANY au Brésil

Cette annonce marque un jalon important dans l'expansion de la production de l'entreprise en Amérique latine

CAMPINAS, Brésil, 14 juillet 2026 /CNW/ - Le Groupe SANY a récemment annoncé que son usine de Campinas, dans l'État de São Paulo, au Brésil, a terminé l'assemblage et le déploiement de ses premières excavatrices et véhicules commerciaux. Ce jalon marque une étape importante dans l'expansion de la présence manufacturière de SANY au Brésil et dans le soutien de sa croissance continue en Amérique latine.

Les premiers véhicules sortent de l'usine de fabrication de SANY au Brésil

Le site de première phase de 350 000 mètres carrés comprend deux chaînes de montage dédiées aux excavatrices et aux véhicules commerciaux, avec une capacité de production annuelle de 3 500 unités. La chaîne de montage des excavatrices a une capacité annuelle planifiée de 1 500 unités, tandis que la chaîne de véhicules utilitaires est conçue pour une production annuelle de 2 000 unités. Le site permettra à SANY de mieux servir ses clients au Brésil et dans les marchés latino-américains voisins.

Soutenu par ses activités de fabrication au Brésil, SANY réduira les coûts de logistique transfrontalière et de tarifs d'importation, raccourcira les cycles de livraison et permettra de mieux servir les clients locaux. Les installations de Campinas intégreront la fabrication, les ventes et les services, ce qui renforcera la chaîne d'approvisionnement et la compétitivité de SANY en Amérique latine. Depuis son entrée sur le marché brésilien, SANY s'est concentrée sur les ventes locales, la fabrication et le service. Le lancement de la production à l'usine de Campinas donne à SANY une capacité de fabrication de bout en bout dans la région.

La localisation de la fabrication n'est qu'un des piliers de l'engagement à long terme de SANY au Brésil. L'entreprise a également réalisé d'importants investissements dans des opérations localisées, des canaux de vente et des services financiers. Aujourd'hui, 80% des employés de SANY Brésil sont employés localement, et l'entreprise a développé un réseau de dizaines de concessionnaires dans tout le pays. L'usine a maintenant déjà créé environ 200 emplois directs, et des milliers d'autres sont attendus dans le futur.

En outre, SANY Banco, qui a reçu l'approbation de la Banque centrale du Brésil en 2025 et a officiellement commencé ses activités au début de 2026, fournit aux clients locaux des équipements, des services et des solutions de financement intégrés adaptés au marché local.

Cao Te, président de SANY pour l'Amérique latine, et Chen Wei, directeur général du projet, ont déclaré que les lignes de production de première phase sont maintenant capables de produire la production initiale, tandis que la planification de la deuxième phase de l'installation a également commencé. D'autres catégories de produits seront introduites au fil du temps afin d'élargir l'offre de produits de SANY au Brésil.

« Pour l'avenir, SANY s'appuiera sur l'usine de Campinas en tant que plaque tournante de fabrication régionale, renforçant ainsi la production localisée et fournissant des produits de haute qualité à des clients de toute l'Amérique latine », ont-ils déclaré.

SOURCE SANY Group

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