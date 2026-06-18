SANY livre des équipements essentiels pour son premier projet éolien en Amérique latine, contribuant ainsi à la transition énergétique mondiale

TIANJIN, Chine, 18 juin 2026 /CNW/ - SANY Renewable Energy Co., Ltd., une société cotée en bourse du groupe SANY, a récemment expédié depuis le port de Tianjin les équipements essentiels pour son premier projet éolien au Chili, le projet PURRANQUE d'une puissance de 18 MW. L'entreprise fournit des services intégrés d'approvisionnement, de transport et d'installation pour ce projet. Grâce à une planification logistique fiable, à une coordination sans faille du transport multimodal et à un accompagnement professionnel pour le dédouanement local, cette expédition transocéanique démontre une nouvelle fois les capacités d'exécution de bout en bout de SANY.

Expédition au Chili des équipements essentiels destinés au premier projet éolien

Pionnier de la transition énergétique en Amérique latine, le Chili a pour objectif de produire 70 % de son électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Les ressources éoliennes exceptionnelles du pays et un cadre réglementaire clair engendrent une demande constante en équipements éoliens. Pour ce projet, la solution technique a été adaptée aux conditions géographiques et climatiques spécifiques du Chili pour garantir un fonctionnement fiable dans des environnements complexes. Cette capacité à adapter la technologie aux conditions locales est un facteur clé expliquant la confiance que les entreprises chinoises de l'éolien ont su gagner auprès de leurs clients internationaux.

Ce n'est pas la première expédition transocéanique de l'entreprise. Depuis l'accélération de son expansion mondiale en 2022, l'entreprise a créé des filiales et mis en place des équipes locales en Europe, en Asie du Sud, en Asie centrale et en Afrique, créant ainsi un réseau de distribution couvrant les principaux marchés mondiaux. À l'heure actuelle, le groupe SANY dispose de 17 sites de production hors de Chine, ainsi que de plus de 900 centres de service après-vente et d'environ 1 000 entrepôts de pièces détachées. Sa compétitivité mondiale s'étend à l'ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche et développement à la livraison en passant par la conception et la validation des produits, la fabrication intelligente et la fiabilité de l'approvisionnement.

Ces capacités sont basées sur des infrastructures techniques de premier plan, notamment la première usine phare au monde dédiée à la fabrication intelligente de pales pour le secteur de l'éolien, ainsi que le premier banc d'essai complet de 35 MW à six degrés de liberté en Chine -- et le plus grand au monde. Dans le secteur plus large des engins de chantier, SANY a récemment livré une pelle minière hydraulique SY4000H de 400 tonnes à un client étranger, marquant ainsi une avancée majeure sur le marché mondial des équipements miniers haut de gamme. L'entreprise a également livré sa première grande pelle minière SY1250H en Europe, où elle est désormais en service dans une mine de charbon à ciel ouvert.

Alors que les énergies renouvelables redessinent le paysage mondial, SANY reste déterminée à proposer des technologies qui favorisent le développement durable et stimulent le progrès industriel. En collaborant étroitement avec ses clients, ses partenaires et les communautés locales, l'entreprise vise à créer une valeur durable qui va au-delà des produits et des projets, contribuant ainsi à un avenir où la croissance économique et la responsabilité environnementale vont de pair.

SOURCE SANY Group

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