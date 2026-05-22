SHANGHAI, 22 mai 2026 /CNW/ - Récemment, le Sommet mondial sur l'exploitation minière de SANY a pris fin à Xi'an, en Chine, et a réuni plus de 700 leaders du secteur minier venus du monde entier. Tournée vers l'avenir de l'exploitation minière intelligente et à faible émission de carbone, SANY a présenté sa solution intégrée de « Production-Réseau-Charge-Stockage », des méthodes d'exploitation minière autonomes et une gamme complète de gros tombereaux de chantier. Au cours du sommet, SANY a enregistré des commandes dépassant les 10 milliards de yuans, avec des accords signés dépassant les 5 milliards de yuans.

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Dévoilement de la gamme complète de gros tombereaux de chantier

Lors du sommet, SANY a présenté sa large gamme de gros tombereaux de chantier et a officiellement lancé le tombereau de chantier hybride SRT100S, une nouvelle référence dans la catégorie des 100 tonnes.

Conçu pour évoluer dans des conditions d'exploitation minière exigeantes, le SRT100S est doté d'un système hybride à entraînement direct et d'un moteur à couple élevé, ce qui augmente l'efficacité globale de 10 %. Présentant une vitesse de pointe de 50 km/h et une aptitude en pente de 30 % à pleine charge, il offre de solides performances sur des terrains complexes. Équipé d'un prolongateur d'autonomie double moteur, d'un système de batterie à haut débit et d'une gestion intelligente de l'énergie, le tombereau permet de réduire les coûts énergétiques de 20 %.

Grâce à l'innovation continue, SANY détient maintenant plus de 35 % du marché mondial des tombereaux de chantier électriques à gros tonnage. Les tombereaux de chantier hybrides, y compris les modèles SET240S et SET150S, ont été déployés dans des mines internationales de premier plan. Ils ont permis de réaliser entre 10 % et 20 % d'économie de carburant et de réduire les coûts de maintenance jusqu'à 30 %, tout en ayant acquis une grande notoriété auprès des clients pour leur fiabilité et leur performance.

Stimuler l'exploitation minière verte grâce à l'innovation et aux solutions énergétiques intégrées

Dans le domaine de l'exploitation minière intelligente, SANY a développé une solution intégrée combinant conduite autonome, exploitation à distance et plateformes Big Data. Cette fois-ci, la solution d'exploitation minière intelligente intègre des tombereaux de chantier autonomes, la répartition basée sur le cloud, le creusage par camion et la coordination véhicule-route, le contrôle à distance et la cartothèque, prenant en charge un large éventail d'applications d'exploitation minière intelligentes.

Le SKT145Ei, premier tombereau de chantier autonome entièrement électrique de SANY, était également exposé. Prenant en charge la prise de contrôle sur site et à distance, ainsi que les modes de conduite entièrement autonomes, il permet une exploitation flexible selon différents scénarios d'exploitation minière. Aujourd'hui, les solutions d'exploitation minière intelligentes de SANY ont été déployées dans plus de 20 grandes mines à ciel ouvert à l'échelle mondiale, gérant plus de 5 000 machines intelligentes tout en améliorant considérablement la sécurité, la productivité et le rendement.

En outre, SANY a également présenté sa solution intégrée de pointe « Production-Réseau-Charge-Stockage », associant technologies d'énergie propre et équipement d'exploitation minière pour créer un écosystème centralisé couvrant les principales machines, la gestion de l'énergie et les services de cycle de vie.

Le sommet a mis en lumière la force croissante de SANY en matière de solutions intégrées d'exploitation minière intelligentes et vertes. À l'avenir, SANY continuera de faire progresser sa stratégie d'électrification et d'exploitation minière intelligente, conduisant l'industrie minière mondiale vers un avenir plus vert, plus intelligent et à faibles émissions de carbone.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=qF2bdG_NqE8

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SOURCE SANY Group

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