SHANGHAI, 1er août 2024 /CNW/ - Un programme universitaire conjoint de SANY Group et de l'Université de Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) a été officiellement lancé récemment dans le parc industriel indonésien de SANY. Ce programme, connu sous le nom de "Lighthouse Factory Academy", a été cofondé par le SANY Industrial Vocational and Technical College, SANY Indonesia et l'UNSIKA, et a rassemblé 40 étudiants de l'UNSIKA lors d'une formation centralisée de quatre mois.

SANY établit un partenariat avec l’UNSIKA pour renforcer l’autonomie de la jeune génération. (PRNewsfoto/SANY Group)

Le programme, accepté en décembre 2023, vise à offrir aux jeunes indonésiens un tout nouveau modèle d'enseignement professionnel supérieur chinois, améliorant ainsi leurs compétences techniques professionnelles et leur compétitivité sur le marché du travail.

Au début de juin, cinq enseignants de base de l'UNSIKA ont suivi une formation de 45 jours au SANY Industrial Vocational and Technical College de Changsha, qui portait sur la théorie, la pratique et la culture chinoise des machines de construction. Ensuite, dès juillet, après plusieurs rondes de sélection, le premier groupe de 40 étudiants a entrepris sa formation de quatre mois à SANY, en Indonésie. Offrant une formation pratique comme cours principal, la formation comprend cinq modèles couvrant l'exploitation et l'entretien des excavatrices, le génie électrique, la pression hydraulique, le moteur, le débogage de l'équipement et l'entretien. Après la formation, les étudiants qui réussissent l'évaluation seront accueillis comme stagiaires dans différents services de SANY en Indonésie.

« Le programme crée une situation gagnant-gagnant, qui peut répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'usine phare de SANY en Indonésie, ainsi qu'aux besoins sur le plan de la formation professionnelle et des possibilités d'emploi des jeunes indonésiens », a déclaré Guo Ruiguang, directeur du siège social des ressources humaines à SANY Heavy Industry.

Ce n'est pas la première fois que SANY collabore à la formation de talents avec des universités à l'extérieur de la Chine. En 2022, SANY s'est associée au Genovasi University College en Malaisie pour collaborer dans le domaine de l'éducation et de la reconnaissance mutuelle des crédits, et dans le cadre d'un programme combiné de « certificat-baccalauréat-maîtrise de type 3+2+1 ». La première phase du projet consiste à former 30 techniciens en machinerie d'ingénierie pour la Malaisie. De plus, SANY a également établi des partenariats avec des établissements d'enseignement comme la City University en Malaisie et le Yangon Institute of Vocational Technology au Myanmar, dans le but de favoriser l'éclosion de davantage de talents locaux dans le domaine des machines d'ingénierie.

La « Lighthouse Factory Academy » marque une autre étape importante dans l'engagement de SANY Group à soutenir les professionnels hautement qualifiés à l'échelle mondiale. En combinant l'expertise chinoise en matière de formation professionnelle avec les établissements d'enseignement locaux, SANY continue de combler les lacunes en matière de compétences techniques requises par les industries modernes. L'initiative soutient non seulement la croissance stratégique de SANY en Indonésie, mais démontre également son engagement à soutenir la prochaine génération de professionnels de l'ingénierie et à donner aux jeunes générations des avantages concurrentiels sur le marché du travail.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2473460/SANY_Forges_Alliance_UNSIKA_Empower_Younger_Generation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : Dongxu Shen, [email protected]