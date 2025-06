BEIJING, 11 juin 2025 /CNW/ - Alors que les projecteurs mondiaux se tournent une fois de plus vers l'urgence de l'action climatique, SANY Renewable Energy rend cet engagement tangible, non seulement en paroles, mais aussi en mégawatts. Récemment, SANY R.E. a signé un accord d'achat d'électricité et un contrat de différence avec le projet Alibunar en Serbie. Plus qu'une nouvelle entrée sur le marché, le projet reflète la détermination de SANY R.E.à proposer des solutions d'énergie propre là où elles sont le plus nécessaires.

SANY R.E. marque une étape importante en Europe avec le projet d’énergie éolienne d’Alibunar en Serbie (PRNewsfoto/SANY Group)

Le projet Alibunar est situé dans l'est de la Serbie, l'une des régions les plus riches en ressources éoliennes du pays. Le projet, dont l'exploitation commerciale est prévue en 2028, a une période d'exploitation de 25 ans. Avec une capacité installée totale de 168 MW, le projet peut produire de l'électricité d'environ 480 millions de kWh par an après son achèvement. Une fois raccordé au réseau, il offrira à la Serbie une grande quantité d'énergie propre, ce qui aidera à optimiser la structure énergétique locale et à réduire la dépendance à l'énergie fossile traditionnelle.

Le projet Alibunar est le premier investissement de SANY R.E. en Serbie et une étape importante dans son aménagement mondial de l'énergie propre. Zhou Fugui, président de SANY R.E., a déclaré : « Le projet éolien d'Alibunar revêt une grande importance pour nous, ce qui marque notre entrée sur le marché européen élargi. Nous collaborerons activement avec des partenaires locaux et présenterons des technologies et des solutions avancées en matière d'énergie éolienne pour aider la Serbie à réaliser sa transition énergétique et à atteindre ses objectifs de développement durable. »

En tant que fournisseur mondial de solutions d'énergie éolienne, SANY R.E. s'est engagée à fournir des équipements et un soutien efficaces et fiables pour l'énergie éolienne. Dans le cadre du projet, SANY R.E. tirera parti de ses avantages techniques pour assurer l'avancement efficace et le fonctionnement stable du projet. Entre-temps, l'équipe locale professionnelle d'exploitation et d'entretien de l'entreprise fournira un soutien complet au projet.

SANY R.E. a placé l'action climatique au cœur de sa stratégie de développement durable, appuyant l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 °C. En 2024, ses éoliennes ont généré 135,8 milliards de kWh d'électricité, réduisant les émissions de CO₂ de 72,87 millions de tonnes, ce qui équivaut à planter 3,3 milliards d'arbres. L'entreprise fait également progresser la conception de turbines écologiques, dans le but de porter la recyclabilité des modèles grand public à 95 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2020.

À l'avenir, SANY R.E. continuera de contribuer à la transition énergétique mondiale en fournissant des solutions d'énergie éolienne de grande qualité à un plus grand nombre de pays et de régions, collaborant ainsi à la création d'un avenir énergétique plus propre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2707517/img_v3_02n0_ad207662_18c3_4aa4_aaf1_7109f7f65dfm.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/5362568/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]