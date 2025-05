SHANGHAI, 30 mai 2025 /CNW/ - En avril 2024, SANY a établi un partenariat stratégique avec un client australien; il s'agit de la première fois que SANY fait la promotion de sa technologie sur le marché international après avoir construit la plus grande station intégrée de production et de ravitaillement en hydrogène en Chine. Le 20 mai de cette année, SANY a officiellement livré au client l'équipement personnalisé de production et de ravitaillement sur châssis mobile de 200 Nm³/h d'hydrogène, ce qui représente une étape importante vers l'internationalisation de ses solutions d'énergie verte.

Une technologie de pointe qui favorise le ravitaillement en hydrogène à haut rendement

Le projet fait appel à la technologie de production d'hydrogène par électrolyse flexible de pointe, complétée par un système de contrôle complet pour assurer un fonctionnement stable et efficace. Doté d'un système de suralimentation en deux étapes et d'un stockage d'hydrogène à 50 MPa et 90 MPa, le système à unité unique peut répondre simultanément aux besoins de ravitaillement en hydrogène des véhicules commerciaux à 35 MPa et des véhicules de tourisme à 70 MPa. Ainsi, que ce soit pour le transport de marchandises ou les déplacements quotidiens, les véhicules peuvent être ravitaillés rapidement et en toute sécurité à cette station intégrée.

Les normes mondiales garantissent un déploiement sécuritaire et conforme

Pour assurer une entrée harmonieuse sur le marché australien, le projet suit strictement la norme de production du marché et a été entièrement certifié par Bureau Veritas (BV) et TÜV SÜD :

Certification AS 3000 en matière de sécurité électrique : répond à la norme australienne la plus élevée - classe 2.

Double certification ASME/AS1200 : les appareils à pression sont certifiés pour les normes américaines et australiennes avec l'estampille du code ASME U3. Une longévité à la fatigue qui dépasse 20 000 cycles.

Test du protocole de ravitaillement en hydrogène SAE J2601 : le protocole de ravitaillement répond aux normes internationales de remplissage, permettant un ravitaillement en véhicules de tourisme de 70 MPa en 3 minutes.

Développement axé sur la conception et analyse rigoureuse de la sécurité

SANY adopte un processus de développement prospectif fondé sur les principes fondamentaux de la conception. Au cours du développement, l'équipe de projet a réalisé des évaluations et des contrôles approfondis des risques du système de production et de purification de l'hydrogène PEM et du système de ravitaillement en hydrogène à haute pression, y compris l'identification des risques, l'étude des risques et de l'exploitabilité, le niveau d'intégrité de la sécurité, et l'analyse du niveau de protection.

Ces approches analytiques permettent d'identifier rapidement les risques, jetant les bases de solutions d'hydrogène sécuritaires, intelligentes et résilientes.

Grâce à une technologie de pointe, à des normes de sécurité strictes et à une collaboration mondiale, le succès de SANY en Australie marque une étape clé dans le développement durable. SANY met l'accent sur l'énergie propre, faisant progresser les technologies éoliennes, solaires, de l'hydrogène, de stockage d'énergie et de microréseau. « SANY accélère sa transition vers la décarbonisation et la croissance verte, donnant une force verte à l'industrie », a déclaré Xiang Wenbo, président de SANY Heavy Industry.

