CHANGSHA, Chine, 27 juin 2025 /CNW/ - SANY Heavy Industry (600031.SS) a été reconnu comme le principal fabricant chinois de machines de construction selon le palmarès Global 2000 2025 de Forbes, se classant au 956e rang mondial. Le prestigieux classement évalue les entreprises en fonction de quatre paramètres clés : les ventes, les profits, les actifs et la valeur marchande, et les données sont calculées à partir des derniers résultats financiers sur 12 mois en date du 25 avril 2025. Cette réalisation souligne les compétences en leadership de SANY dans l'industrie mondiale des machines lourdes, validant sa stratégie tournée vers l'avenir de mondialisation, de numérisation et de décarbonation et renforçant la confiance dans sa croissance de grande qualité axée sur l'innovation.

Un rendement financier impressionnant renforce notre position de leader

Au cours de la période couverte par le classement de Forbes, SANY Heavy Industry a enregistré de solides résultats financiers, ses revenus atteignant 10,83 G$ et ses bénéfices et 830 M$, respectivement. Les actifs de la société étaient évalués à 21,08 G$, tandis que sa capitalisation boursière s'élevait à 22,06 G$.

Selon le rapport annuel 2024 de SANY, ses principaux produits générateurs de revenus étaient des excavatrices, des machines à béton et des grues. En particulier, les flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation étaient passés à 2,07 G$, ce qui représente une augmentation remarquable de 159,53 % par rapport à l'année précédente, témoignant d'une efficacité opérationnelle accrue.

Réaffirmant son engagement envers la valeur pour les actionnaires et la communication transparente, SANY a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires d'environ 835,66 M$ pour l'exercice 2024, soit une croissance de 32 % par rapport à l'exercice précédent, renforçant ainsi sa résilience financière et son exécution stratégique.

Les innovations stratégiques alimentent un développement de grande qualité

SANY Heavy Industry demeure à l'avant-garde grâce à des stratégies novatrices axées sur la mondialisation, la numérisation et la décarbonisation. Au cours de l'exercice 2024, les revenus tirés des activités internationales ont atteint environ 6,78 G$, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente et une contribution de près de 64 % aux principaux revenus de l'entreprise.

En plus d'accroître la capacité de production de son usine phare de phase II en Indonésie grâce à des technologies de pointe comme les jumeaux numériques et la simulation de processus, SANY a également réalisé des ventes importantes de nouveaux produits énergétiques totalisant plus de 563 M$. Ces efforts reflètent l'engagement de l'entreprise à exercer des activités respectueuses de l'environnement et efficaces sur le plan des ressources.

Xiang Wenbo, président de SANY Heavy Industry, a déclaré : « Ce classement témoigne de notre force globale à l'échelle internationale. » Il a également souligné que « SANY continuera de faire progresser ses trois stratégies de base, soit la mondialisation, la numérisation et le développement de la décarbonation, afin de créer une plus grande valeur pour la clientèle du monde entier tout en accélérant les innovations écologiques. »

Pour de plus amples renseignements sur SANY, consultez le site www.sanyglobal.com.

