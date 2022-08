BEIJING, 22 août 2022 /CNW/ - Le 15 août, la première excavatrice SY315CKD fabriquée dans la nouvelle usine de SANY en Indonésie est sortie de la chaîne de montage. Cette toute première usine phare dans l'industrie chinoise de la machinerie marque un jalon dans la démarche de fabrication intelligente de SANY.

Un modèle d'usine supérieure

Usine phare (PRNewsfoto/SANY Group)

Située à 70 kilomètres de la capitale Jakarta, l'usine de 10 000 mètres carrés est établie dans le parc industriel de KIM, grâce un investissement total de près de 30 millions $ US. La production annuelle prévue pour cette excavatrice destinée principalement au marché de l'Asie du Sud-Est est de 3 000 unités.

Exhibant un haut niveau de standardisation, les usines phares de SANY sont toutes presque identiques : des VGA font la navette entre les lignes de production et les entrepôts, pendant qu'une centaine d'opérateurs humains et plus de 500 robots travaillent ensemble de manière parfaitement coordonnée. Aujourd'hui, l'interconnexion et l'autonomie en ligne ont été réalisées dans 12 maillons majeurs au sein de la chaîne de production, donc ceux de l'assemblage, der la logistique et la mise en service.

« En matière de gestion numérique et d'automatisation, SANY peut être considéré comme le fabricant de machinerie le plus agile de Chine, a déclaré le chef de projet Ding Shifeng. Cette usine en Indonésie, qui tire profit de l'expérience de plus de 40 installations similaires déjà construites en Chine, illustre parfaitement nos dernières réalisations en matière de R-et-D. Il s'agit de la première base de production de niveau « industrielle 4.0 » établie à l'extérieur de la Chine. » Avec son rapport de 5 robots pour un humain, sa production par habitant atteint 1,62 million $ US, ce qui fait de cette toute dernière usine phare de SANY l'une des installations les plus « intelligentes ».

Conçue et construite par SANY

Plus qu'une démarche d'exportation de technologie, cette usine constitue une exportation du savoir-faire chinois en matière de production intelligente de machinerie.

Comparée aux autres installations de SANY aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et au Pakistan, cette usine phare a été entièrement conçue, construite et mise en service par SANY, qui prend également en charge son exploitation et sa gestion.

SANY détient les droits indépendants de propriété intellectuelle sur tous les systèmes logiciels d'exploitation numériques utilisés dans l'usine, incluant ceux pour la gestion intégrée des activités de production (ou « IMOM ») et pour la gestion d'entrepôt (ou « WMS »).

« Toutes les données contenues dans nos logiciels industriels et tous les boulons dans nos installations sont produits conformément aux normes de SANY », a déclaré M. Shifeng. « C'est une première pour nous et pour l'industrie, de voir l'appellation "conçue en Chine" sur une norme plutôt que sur un simple produit. »

Dix autres en préparation

Récemment, SANY Heavy Industry a été classée parmi les « 50 entreprises les plus intelligentes » par le média MIT Technology Review, et le premier parmi les fabricants chinois d'équipement lourd.

« Être intelligent signifie d'être visionnaire, et c'est pourquoi nous focalisons maintenant sur la production internationale plutôt que sur nos ventes internationales, en particulier la production intelligente, a ajouté M. Shifeng. Notre initiative en Indonésie constitue un banc d'essai important pour la suite de l'établissement de nos usines phares à l'échelle du globe, dont dix sont dans nos plans d'avenir. »

De plus, SANY va établir un centre de formation affilié à l'usine, qui pourra accueillir 600 stagiaires locaux.

Di Wu

+86-18890074901

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882228/IMAGE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group