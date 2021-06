Santé et services sociaux - Les syndicats de la FSSS-CSN en grève les 21 et 22 juin

MONTRÉAL, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) annonce deux premières journées de grève les 21 et 22 juin, et ce, dans plusieurs établissements au Québec. Les syndicats FSSS-CSN représentent 110 000 travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux, et ce, dans toutes les catégories d'emploi.

« Après la crise qu'on vient de traverser, alors que les besoins étaient déjà énormes, nous pensions bien que nous pourrions conclure une entente satisfaisante sans avoir recours à la grève, déplore le président de la FSSS-CSN, Jeff Begley. Mais le gouvernement ne veut rien changer à notre quotidien. Il veut maintenir le statu quo des conditions de travail de la plupart du personnel, alors qu'on sait qu'elles sont intenables. Pire encore, il propose encore à ce moment-ci des reculs aux conditions de travail. Nous ne parviendrons jamais à retenir et à attirer le personnel et on n'améliorera pas ce réseau sans s'attaquer, dès maintenant, à l'augmentation des arrêts de travail pour cause d'accident ou de maladie ou au manque de personnel. Il y a urgence d'agir! »



La FSSS-CSN réclame notamment des mesures d'attraction et de rétention du personnel. « Des problèmes de pénuries de main-d'œuvre, il y en a dans toutes les catégories de personnel, pas seulement pour un ou deux titres d'emploi, poursuit-il. Un coup de barre est nécessaire pour être plus attractif et réparer les conditions de travail du personnel du réseau de la santé et des services sociaux. »

La grève n'est pas inéluctable. Les négociations se poursuivent aux tables de négociation et les négociateurs du gouvernement connaissent très bien les solutions que propose la FSSS-CSN. « Avec un peu de bonne volonté politique, on peut y arriver dans un court laps de temps, précise Jeff Begley. De notre côté, nous sommes disponibles jours, soirs et nuits pour y arriver. Conclure une entente satisfaisante est notre priorité absolue. »

Les salarié-es de l'État, déterminés

Ce premier débrayage en santé et services sociaux, à la CSN, s'inscrit dans un mouvement de grève touchant l'ensemble des réseaux publics, notamment celui de l'éducation, où plusieurs grèves se sont tenues dans les dernières semaines.

« En ayant recours à la grève, les travailleuses et les travailleurs des services publics expriment leur détermination à en arriver à un règlement satisfaisant, à la hauteur des besoins criants des réseaux, tant sur les conditions de travail que de rémunération. Nos revendications, notamment celle qui vise à améliorer davantage les salaires de celles et ceux qui gagnent le moins, sont justes. Elles permettront d'améliorer l'attraction et la rétention du personnel et c'est comme ça que nous réussirons à relever les services publics, au bénéfice de toute la population du Québec », affirme Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

Les services essentiels seront assurés durant la grève. Rappelons que la CSN a notamment obtenu auprès du Tribunal administratif du travail l'obligation, pour le personnel-cadre, de contribuer au maintien des services essentiels, ce qui constitue un changement majeur.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs public et privé, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Jean-Pierre Larche, Information-CSN, 514 605-0757 ou [email protected]

Liens connexes

http://www.fsss.qc.ca/