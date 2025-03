Santé et bien-être des animaux d'élevage - 51 M$ pour favoriser l'accès aux services vétérinaires partout au Québec

QUÉBEC, le 27 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce un investissement de 51 millions de dollars sur trois ans pour accroître l'accès aux services vétérinaires partout au Québec pour les éleveurs et les producteurs. Cette somme accompagne le nouveau Programme intégré de santé animale du Québec (PISAQ) 2025-2028.

Le PISAQ assurera un accès équitable aux services dans toutes les régions du Québec en finançant le déplacement des vétérinaires à un taux universel. Il soutiendra également des projets de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre vétérinaire en région éloignée.

Ce sont plus de 8 000 producteurs qui pourront bénéficier d'un appui financier et plus de 120 000 visites vétérinaires qui seront soutenues chaque année grâce au PISAQ. Les activités financées incluent, entre autres :

le déplacement du médecin vétérinaire à la ferme sur l'ensemble du territoire québécois;

divers projets pour développer l'expertise des professionnels de la santé vétérinaire;

l'accompagnement d'éleveurs par des médecins vétérinaires dans l'adoption de bonnes pratiques en matière de santé et de bien-être des animaux.

Un webinaire de lancement et d'information sera proposé aux médecins vétérinaires et au personnel administratif en vue d'expliquer les principaux changements du nouveau programme.

Citation

« Je suis heureux de ce nouvel appui financier qui permettra d'accroître l'accès aux soins vétérinaires pour nos producteurs et nos éleveurs, notamment en tenant compte des besoins particuliers en région éloignée et en soutenant des soins directement à la ferme. Par le lancement du PISAQ, votre gouvernement démontre son engagement fort pour une meilleure santé et un meilleur bien-être de nos cheptels. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Depuis 1971, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation favorise l'accès aux soins vétérinaires pour les producteurs du Québec.

Grâce au PISAQ, plus de 8 000 producteurs bénéficieront de subventions et plus de 120 000 visites vétérinaires seront financées chaque année. Ce sont également plus de 400 médecins vétérinaires qui offriront des services dans le cadre de ce programme.

Le PISAQ 2025-2028 accorde une importance particulière à l'aide aux régions en appuyant le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre vétérinaire de même que divers projets visant à consolider l'offre de services pour les clientèles les plus vulnérables en matière d'accès aux services vétérinaires.

Il permet également plus de flexibilité pour répondre aux besoins des clientèles, notamment grâce à un plus large éventail de projets et de thèmes admissibles.

Il prévoit une enveloppe annuelle de 17,0 millions de dollars pour un montant total de 51 millions sur trois ans. Il s'agit d'une augmentation de 1,9 million par année par rapport au budget du programme actuel. De plus, 40 % de l'investissement annoncé est consacré aux clientèles établies en région périphérique.

