Présence non déclarée de blé (gluten), de moutarde, d'œufs et de soya dans divers produits préparés et vendus par l'entreprise Dépanneur Millette

QUÉBEC, le 20 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Dépanneur Millette, située au 96, rue Principale, à Mont-Saint-Michel, avise les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde, aux œufs, au soya ou au blé et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ces produits contiennent de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.
Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence des allergènes indiqués dans ce tableau
« Sous-marin pizza maison »
« Sous-marin gourmet »
« Sandw jambon »
« Sandw au œufs »
« trio de pain farcis »
« Sandw au poulet »
Moutarde Œufs
« Pizza maison »
Moutarde Soya Blé (gluten)
Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Ils étaient emballés dans des contenants de plastique ou des barquettes de styromousse recouvertes d'un plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré.
L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie à la moutarde, aux œufs, au soya ou au blé et celles ayant la maladie cœliaque ou une autre maladie induite par l'ingestion de gluten. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.
Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.
Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.
Information additionnelle
Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.
Classification du risque : classe 1 Numéro de référence : 5340
Source : Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 www.mapaq.gouv.qc.ca
