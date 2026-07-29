Santé Canada obtient une injonction permanente interdisant à Canlab Research la vente illégale de peptides injectables au Canada

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2026 /CNW/ -- Le 11 juin 2026, la Cour supérieure du Québec a accordé à Santé Canada une injonction permanente contre Canlab Research et ses représentants. Cette injonction interdit à l'entreprise de commercialiser au Canada des peptides injectables non autorisés.

La vente de produits de santé non autorisés et toute allégation fausse ou trompeuse visant à prévenir, traiter ou guérir des maladies sont illégales au Canada.

Canlab Research, un détaillant en ligne basé au Québec, commercialisait des médicaments à base de peptides non autorisés sur divers sites web et en faisait la promotion en revendiquant de nombreuses allégations de santé non prouvées, et ce, malgré les mesures coercitives répétées prises par Santé Canada. Parmi ces mesures, on note un arrêté ministériel ordonnant à l'entreprise de cesser la publicité et la vente de produits de santé non autorisés en raison des risques qu'ils présentaient pour la santé du public canadien.

En vertu de cette injonction, Canlab Research et ses représentants ne peuvent ni fabriquer, ni tester, ni distribuer, ni vendre des peptides injectables non autorisés ni aider des tiers à le faire. L'entreprise doit également s'abstenir de faire de la publicité pour ces produits ou d'aider des tiers à en faire, notamment par le biais de tout site web ou de toute plateforme de réseaux sociaux accessible à partir d'une adresse IP canadienne.

Santé Canada veillera au respect de l'injonction et envisagera de prendre d'autres mesures si l'entreprise ne s'y conforme pas. Cela pourrait inclure une poursuite judiciaire ou le dépôt d'une requête pour outrage au tribunal.

Au Canada, les peptides injectables sont réglementés en tant que médicaments délivrés sur ordonnance et doivent être autorisés par Santé Canada avant d'être mis en vente. Les médicaments à base de peptides autorisés ne doivent être utilisés que sous la supervision d'un professionnel de santé agréé, tel qu'un médecin, pour traiter des affections particulières. En raison des risques graves pour la santé que présentent ces produits, le ministère a mis en garde les consommateurs en décembre 2023 contre l'achat de peptides injectables non autorisés auprès de Canlab Research.

Le ministère continue de mettre en garde les consommateurs contre les dangers liés aux produits à base de peptides illégaux; récemment, en avril 2026, il a publié un avis exhortant les consommateurs à réfléchir à deux fois avant de s'injecter des peptides achetés en ligne.

Les médicaments peptidiques non autorisés peuvent être dangereux et contenir des ingrédients dont l'innocuité, l'efficacité ou la qualité n'ont pas été évaluées. Leur utilisation comporte divers risques, notamment, mais sans s'y limiter, des déséquilibres hormonaux, des sautes d'humeur, des troubles glycémiques, des lésions hépatiques ou rénales, la formation de caillots sanguins et le développement de tumeurs cancéreuses. Au Canada, les médicaments sur ordonnance autorisés portent sur leur étiquette un numéro d'identification du médicament (DIN) à huit chiffres. Les consommateurs peuvent également vérifier si un médicament a été autorisé à la vente en consultant la base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada.

Santé Canada invite les consommateurs à s'abonner à sa base de données sur les rappels et les avis de sécurité pour obtenir les dernières informations concernant les produits de santé dangereux. Les consommateurs sont également invités à signaler à Santé Canada tout effet secondaire ou toute plainte, lié à des produits de santé, y compris toute activité illégale présumée impliquant des produits de santé.

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SOURCE Santé Canada (SC)

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