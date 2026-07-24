Déclaration des ministres de la Santé et de l'Industrie sur le développement du secteur pharmaceutique et des sciences de la vie au Canada

OTTAWA, ON, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Alors que les travaux du Groupe de travail sur le secteur des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie (le Groupe de travail) touchent à leur fin, nous saluons le rapport publié aujourd'hui et remercions le Groupe de travail pour ses discussions approfondies sur la manière dont le Canada peut renforcer la compétitivité et la viabilité à long terme de son secteur pharmaceutique et des sciences de la vie, améliorer l'accès fiable et durable aux médicaments, et soutenir la croissance économique.

Le Groupe de travail a réuni de hauts dirigeants et des experts du secteur pharmaceutique afin d'explorer des solutions innovantes et « faites au Canada ». Ces discussions et ces échanges fructueux ont permis d'approfondir notre compréhension collective des liens qui unissent la santé, l'innovation et la réglementation, et de la manière dont ces éléments interagissent pour favoriser à la fois de meilleurs résultats en matière de santé et une économie en croissance.

Plus précisément, les membres ont abordé des sujets tels que :

L'accès aux médicaments et leur abordabilité;

La souveraineté pharmaceutique et la sécurité de l'approvisionnement du Canada;

Les approches réglementaires visant à soutenir l'innovation et la résilience;

La modernisation des processus décisionnels, en mettant l'accent sur les données et les preuves;

La recherche, l'innovation et le développement de nouveaux médicaments, et;

La croissance économique, la commercialisation et le développement des entreprises des sciences de la vie.

Le gouvernement du Canada examinera attentivement les réflexions du Groupe de travail dans le cadre de ses efforts visant à améliorer l'accès abordable aux médicaments tout en renforçant la croissance et la résilience du secteur des sciences de la vie au Canada.

Nous continuerons à œuvrer pour offrir à la population canadienne un avenir plus sain et plus prospère. En favorisant l'innovation et en renforçant les capacités, nous bâtissons une économie plus productive et plus résiliente, propice à la croissance et aux opportunités à long terme.

L'honorable Marjorie Michel, C.P., députée

L'honorable Mélanie Joly, C.P., députée

SOURCE Santé Canada (SC)

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