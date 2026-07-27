Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant un nouveau laboratoire de contre-mesures médicales à Winnipeg

WINNIPEG, MB, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, tiendra une conférence de presse pour annoncer la création d'un nouveau laboratoire de contre-mesures médicales à Winnipeg.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

5 août 2026

Heure

10 h 30 (HAC)

Remarques à l'intention des représentants des médias :

L'inscription préalable est obligatoire; veuillez vous inscrire en contactant [email protected] au plus tard à 17 h le 28 juillet 2026.

Plus de détails seront fournis au moment de l'inscription.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/63417411712

Code d'accès : 522114

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

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SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]