Amélioration de l'accès aux services de santé mentale communautaires pour les jeunes de la Nouvelle-Écosse

HALIFAX, NS, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, a annoncé, au nom de l'honorable Marjorie Michel, l'octroi d'une somme de près de 10 millions de dollars pour étendre les Services intégrés pour les jeunes (SIJ) à l'ensemble de la Nouvelle-Écosse, ce qui permettra à un plus grand nombre de jeunes, ainsi qu'à leurs familles, d'accéder à des services communautaires coordonnés de santé mentale et à des services connexes.

Mis en œuvre par le Centre de santé Izaak Walton Killam (IWK), le projet Connected Futures : Anchoring Services and Care in Community for Youth in Nova Scotia (Avenir connecté : ancrer les services et la prise en charge communautaires pour les jeunes de la Nouvelle-Écosse) permettra de consolider les services proposés dans les centres SIJ actuels en Nouvelle-Écosse et d'améliorer l'accès aux services de soins pour les jeunes autochtones, ceux vivant en milieu rural et d'autres populations défavorisées. Il soutiendra également la modernisation des centres SIJ existants afin d'y intégrer des services de soins primaires, notamment par des investissements prévoyant l'embauche maximale de 12 membres du personnel de soutien clinique supplémentaires, répartis sur un maximum de huit centres. Ces améliorations permettront aux jeunes d'accéder à une gamme plus vaste de services de santé en un seul endroit, ce qui réduira les obstacles à la prise en charge et garantira un accompagnement plus rapide, plus cohérent et mieux articulé. Le projet s'appuie sur des partenariats avec plusieurs organisations locales et provinciales, telles que le YMCA et le YWCA, le Centre de santé d'Eskasoni, le Centre New Dawn, Grands frères et Grandes sœurs, et les Clubs BCG. Les jeunes et les aidants joueront un rôle actif dans l'élaboration des programmes et des communications grâce aux occasions de participer à des comités consultatifs et à la conception conjointe des initiatives.

Soutenu par le Fonds pour la santé mentale des jeunes (FSMJ), ce projet cadre avec l'engagement du gouvernement du Canada à améliorer la santé mentale des jeunes en facilitant l'accès aux services de santé mentale et en les rendant plus faciles à parcourir, principalement pour les jeunes défavorisés, ceux qui résident dans des zones rurales et les jeunes autochtones.

Citations

« Les organismes communautaires tels que le Centre de santé IWK sont des partenaires essentiels pour aiguiller les jeunes vers des services de santé mentale. Ils comprennent les besoins particuliers des jeunes de leurs communautés ainsi que les difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés pour accéder aux soins. En investissant aujourd'hui dans la jeunesse canadienne, nous bâtissons un Canada plus fort et en meilleure santé pour les générations à venir. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Chaque jeune mérite de savoir que lorsqu'il demandera de l'aide, il en recevra. Cet investissement permettra d'étendre le réseau Anchor Youth Space à l'ensemble de la Nouvelle-Écosse, en rapprochant ses services, notamment des soins de santé mentale, des soins de première ligne, du soutien par les pairs et d'autres services, des lieux où vivent les jeunes. En rendant les soins plus accessibles et mieux coordonnés, nous aidons davantage de jeunes et leurs familles à obtenir le soutien dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. »

Maggie Chi

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé

« Un accès précoce aux aides en matière de santé mentale et de bien-être peut faire une réelle différence dans la vie des jeunes. Cet investissement renforcera le réseau des services intégrés pour les jeunes de la Nouvelle-Écosse, aidant ainsi davantage de jeunes et de familles à bénéficier d'aides et de services sans rendez-vous, plus près de chez eux. En collaboration avec IWK Health, grâce aux investissements du gouvernement et de nos partenaires, ainsi qu'aux organisations communautaires, nous élargissons l'accès, réduisons les obstacles et permettons aux jeunes d'obtenir plus facilement de l'aide dans des lieux où ils se sentent à l'aise, accompagnés et compris. »

L'honorable Brian Comer

Ministre responsable de l'Office de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances, Nouvelle-Écosse

« L'Anchor Youth Space illustre ce qu'il est possible de réaliser quand les pouvoirs gouvernementaux, le secteur de la santé, les associations locales, les donateurs, les jeunes et leurs familles s'unissent derrière une même vision. Cet investissement fortifiera notre réseau Sites de services intégrés pour les jeunes, permettant ainsi à encore plus de jeunes d'avoir accès aux soins et à l'accompagnement dont ils ont besoin, à tout moment et en tout lieu. »

Dre Krista Jangaard,

Présidente-directrice générale, Centre de santé Izaak Walton Killam

Faits en bref

En 2022, un jeune sur quatre au Canada avait reçu un diagnostic de trouble de santé mentale au cours des 12 mois précédents (Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins de 2022, analyse de Santé Canada).

Le FSMJ, lancé en novembre 2024, représente le plus important investissement du Canada dans la santé mentale des jeunes, avec 500 millions de dollars échelonnés sur cinq ans.

L'un des éléments centraux du FSMJ réside dans le développement du modèle des Services intégrés pour les jeunes. Ce modèle de prise en charge éprouvé propose aux jeunes âgés de 12 à 25 ans et à leurs familles un accès gratuit et rapide à toute une gamme de services intégrés, notamment des soins de santé primaires, un accompagnement en matière de santé mentale, de dépendance et de santé sexuelle, des services d'éducation et d'aide à l'emploi, ainsi que d'autres services sociaux, tous regroupés dans un lieu adapté aux jeunes et ancré dans la communauté, accessible sans recommandation préalable.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]