OTTAWA, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - On craint de plus en plus que la popularité de nouvelles thérapies de remplacement de la nicotine (TRN) ne conduise à une utilisation récréative par des personnes qui ne fument pas, particulièrement par des jeunes de moins de 18 ans.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, annonce que Santé Canada instaure de nouvelles mesures concernant les TRN par le biais d'un décret ministériel afin de réduire l'attrait, l'accès et l'utilisation récréative de ces produits par les jeunes. On veillera à ce que l'accès soit limité aux adultes qui emploient ces produits dans le but de cesser de fumer.

Le décret propose de nouvelles mesures qui visent à :

Interdire la publicité ou la promotion, y compris l'étiquetage et l'emballage, susceptibles d'attirer les jeunes.

Exiger que les TRN dans des formats nouveaux et émergents, tels que les sachets de nicotine, ne soient vendus que par un pharmacien ou une personne travaillant sous la supervision d'un pharmacien, et qu'ils soient conservés derrière le comptoir de la pharmacie.

Interdire la vente de TRN dans des formats nouveaux et émergents, tels que les sachets de nicotine, avec des arômes autres que la menthe ou le menthol.

Exiger un avertissement sur la face avant de l'emballage concernant la dépendance à la nicotine, ainsi qu'une indication claire de l'utilisation prévue comme aide au sevrage tabagique pour les adultes qui essaient d'arrêter de fumer.

Exiger des fabricants qu'ils soumettent des maquettes d'étiquettes et d'emballages pour toutes les licences de TRN nouvelles ou modifiées afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'attrait pour les jeunes.

Pour les adultes qui fument et essaient d'arrêter, les aides au sevrage tabagique, telles que les gommes, les pastilles, les sprays et les inhalateurs à la nicotine, dont l'utilisation appropriée est avérée, continueront d'être disponibles dans un large éventail de points de vente au détail, avec une variété d'arômes.

La nicotine est une substance qui crée une forte dépendance et les jeunes sont particulièrement vulnérables à ses effets négatifs, notamment sur la partie du cerveau qui contrôle l'humeur, l'apprentissage et l'attention. Même la consommation de petites quantités de nicotine pourrait entrainer un risque accru de dépendance à l'avenir, car les jeunes sont susceptibles d'être dépendants à des niveaux d'exposition inférieurs à ceux des adultes.

Les TRN sont règlementés en tant que médicaments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Chaque TRN doit être homologuée par Santé Canada et faire l'objet d'une déclaration approuvée en matière de santé avant d'être vendue légalement au Canada.

« Des mesures plus strictes sont nécessaires pour protéger les jeunes des effets nocifs de la nicotine et pour stopper la dépendance avant qu'elle ne commence. Les mesures prises par notre gouvernement permettront aux adultes qui en ont besoin pour arrêter de fumer d'avoir accès à ces produits, tout en veillant à ce qu'ils ne tombent pas entre les mains des jeunes pour un usage récréatif. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Notre priorité est de protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens, et surtout celles des plus jeunes. Nous savons que les produits de sevrage du tabac jouent un rôle important pour aider les adultes à arrêter de fumer, mais nous devons nous assurer que ces produits remplissent bien leur fonction. Nous prenons des mesures aujourd'hui pour y parvenir, tout en protégeant les jeunes et les non-fumeurs des méfaits de la nicotine. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

Faits en bref :

Le tabagisme est responsable de plus de 45 000 décès évitables au Canada chaque année.

chaque année. Des quantités excessives de nicotine peuvent provoquer une surdose ou un empoisonnement aigu, qui peut entraîner une insuffisance respiratoire et la mort.

Aux États-Unis, l'enquête nationale 2023 sur le tabagisme chez les jeunes a révélé que les sachets de nicotine étaient un produit à base de nicotine populaire parmi les élèves du secondaire, et qu'ils étaient les plus utilisés après les cigarettes électroniques, les cigarettes et les cigares.

La popularité croissante des sachets de nicotine aux États-Unis est susceptible d'avoir une incidence importante sur l'intérêt des jeunes Canadiens pour ces produits, notamment par le biais des réseaux sociaux et d'autres formes de médias.

