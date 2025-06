OTTAWA, ON, le 25 juin 2025 /CNW/ -

Résumé

Produit : Produits de santé non homologués vendus sur Internet, y compris médicaments, produits de santé naturels et instruments médicaux

Produits de santé non homologués vendus sur Internet, y compris médicaments, produits de santé naturels et instruments médicaux Problème : Produits de santé - Sécurité des produits; Produits non homologués

Produits de santé - Sécurité des produits; Produits non homologués Ce qu'il faut faire : Si vous achetez des produits de santé en ligne, assurez-vous de les acheter d'un site Web fiable et vérifiez que Santé Canada en a autorisé la vente. Vous pouvez signaler tout produit de santé présumé illégal à Santé Canada .

Produits visés

Médicaments, produits de santé naturels et instruments médicaux dont la vente n'est pas autorisée par Santé Canada et qui peuvent poser de graves risques pour la santé.

Problème

Dans le cadre de l' Opération Pangea XVII , un effort international dirigé par INTERPOL visant à perturber la vente en ligne de produits de santé contrefaits et d'autres produits de santé illégaux dans le monde, Santé Canada rappelle aux consommateurs d'être prudents s'ils achètent des produits de santé, y compris des médicaments, produits de santé naturels et instruments médicaux, sur Internet.

Les produits de santé vendus en ligne peuvent sembler légitimes et sûrs, mais il est possible que leur vente soit interdite au Canada en raison des dangers qu'ils peuvent présenter pour la santé. Si vous achetez des produits de santé en ligne, il est important de savoir comment repérer les produits suspects.

Santé Canada n'a pas évalué l'innocuité, l'efficacité, et la qualité des produits de santé non homologués. Ils peuvent donc présenter de graves risques pour votre santé. À titre d'exemple, de tels produits peuvent être contrefaits, avoir été mal entreposés, mal étiquetés, être périmés ou avoir fait l'objet de rappels. Certains médicaments ou produits de santé naturels non homologués peuvent ne pas contenir d'ingrédients actifs, contenir de mauvais ingrédients ou inclure des additifs dangereux, comme des médicaments d'ordonnance non indiqués sur l'étiquette. Certains instruments médicaux non homologués peuvent être de mauvaise qualité, ne pas fonctionner ou être dangereux.

Au cours des cinq mois d'intervention de l'Opération Pangea de cette année (du 16 décembre 2024 au 16 mai 2025), Santé Canada a inspecté 19 193 colis. Parmi ceux-ci, Santé Canada a refusé l'entrée au pays de 7 096 (37 %) colis et a saisi à la frontière 539 (3 %) colis additionnels qui contenaient des produits de santé présumés contrefaits ou non homologués, d'une valeur totale d'environ 378 170 $. La vaste majorité des produits saisis étaient des médicaments visant à améliorer la performance sexuelle (69 %), suivis par des suppléments, tels que des suppléments diététiques ou à base de plantes médicinales (10 %), des médicaments vétérinaires et antiparasitaires (4 %), des hormones (2 %), des antibiotiques (2 %) et des médicaments amaigrissants (1 %).

Dans le cadre de l'Opération Pangea, Santé Canada collabore avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour empêcher les produits de santé contrefaits ou illégaux d'atteindre le marché canadien, ainsi que pour sensibiliser les consommateurs. Santé Canada travaille en partenariat avec l'ASFC tout au long de l'année pour détecter les produits de santé non homologués et les empêcher d'entrer au pays.

Ce que vous devriez faire

Renseignements supplémentaires

