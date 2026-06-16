Santé Canada approuve ZEPBOUND(MD) en tant que tout premier médicament pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil au Canada chez les adultes atteints d'obésité

Grâce à une perte de poids pouvant atteindre 20 %, les adultes traités par ZEPBOUND MD présentaient au moins 25 interruptions de la respiration de moins par heure pendant leur sommeil

présentaient au moins 25 interruptions de la respiration de moins par heure pendant leur sommeil Jusqu'à 50 % des adultes traités par ZEPBOUNDMD ne présentaient plus de symptômes d'AOS après un an

TORONTO, le 16 juin 2026 /CNW/ - Eli Lilly Canada a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé ZEPBOUNDMD (tirzépatide injectable) pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée à grave chez les adultes atteints d'obésité (IMC de 30 kg/m2 ou plus), en association avec un régime hypocalorique et à une activité physique accrue. ZEPBOUNDMD est le premier médicament approuvé au Canada pour cette indication, offrant ainsi une nouvelle option aux personnes atteintes d'un trouble respiratoire grave lié au sommeil et étroitement associé à l'obésité.

L'apnée du sommeil est un trouble respiratoire lié au sommeil qui provoque des arrêts du flux respiratoire répétitifs durant le sommeil durant environ de 10 à 30 secondes à la fois. Chaque pause réduit le taux d'oxygène dans le sang et réveille brièvement la personne endormie, juste assez pour que la respiration reprenne, mais pas suffisamment pour la réveiller complètement. Ce cycle se répète pendant toute la nuit, interférant ainsi avec le rythme de sommeil normal qu'une personne doit suivre pour se sentir reposée et bien éveillée le matin.i

Le type d'apnée du sommeil le plus commun est le syndrome d'apnées obstructives du sommeil, qui se produit lorsque les voies aériennes supérieures s'obstruent durant le sommeil. Souvent, l'obstruction survient durant la nuit lorsque les tissus mous du fond de la gorge s'affaissent et bloquent les voies respiratoires. Des muscles de la gorge relâchés, des voies respiratoires étroites, une langue épaisse ou un surplus de tissus adipeux dans la gorge peuvent également contribuer à l'obstruction.i

Environ 3 % des Canadiens ont reçu un diagnostic d'apnée du sommeil. Cependant, 26 % des Canadiens ont également signalé des symptômes et des facteurs de risque associés à un risque élevé d'apnée obstructive du sommeil.i

« L'apnée obstructive du sommeil peut voir une grande incidence sur la qualité de vie d'un patient de même que sur son niveau d'énergie et sa productivité », a déclaré le Dr Pierre-Alexandre Ménard, pneumologue à la Clinique respiratoire de la Mauricie. « Jusqu'à maintenant, le traitement était surtout axé sur la prise en charge des symptômes. Cette approbation marque un changement important puisque les cliniciens du Canada ont dorénavant une option fondée sur des données probantes qui les aide à s'attaquer à une cause sous-jacente de la maladie, plutôt que de se limiter à traiter les symptômes. »

ZEPBOUNDMD agit en activant les récepteurs de certaines hormones sécrétées par l'intestin (peptide-1 apparenté au glucagon [GLP-1] et polypeptide insulinotrope dépendant du glucose [GIP]) pour réduire l'appétit et l'apport alimentaire. Des études montrent qu'en réduisant le poids corporel ZEPBOUNDMD réduit également l'AOS.

« Pour les Canadiens atteints d'obésité et d'apnée obstructive du sommeil, cette approbation représente une étape importante vers des soins qui reconnaissent le lien complexe entre ces maladies chroniques. Trop souvent, la stigmatisation et le sentiment de culpabilité empêchent les personnes de recevoir les soins dont elles ont besoin. À mesure que la science progresse, nous devons nous assurer que les traitements fondés sur des données probantes sont non seulement disponibles, mais aussi accessibles, car l'innovation sans accès est synonyme d'inéquité », a déclaré Lisa Schaffer, directrice générale, Obésité Canada.

En outre, Priti Chawla Karunakaran, directrice générale, Parlons Obésité, a déclaré : « Les personnes atteintes d'obésité savent mieux que quiconque à quel point un problème de santé peut avoir des répercussions sur tous les aspects de la vie, y compris le sommeil. Cette approbation signifie qu'un plus grand nombre de Canadiens peuvent se réveiller reposés, en pleine forme et prêts à profiter pleinement de la vie. C'est important. »

Ces perturbations du sommeil et cette interruption répétée de l'oxygénation sanguine entraînent une somnolence diurne excessive, une diminution de la qualité de vie et une détérioration des fonctions cognitives telles que perte de mémoire et mauvaise concentration. De plus, l'apnée du sommeil est associée à des problèmes de santé graves, dont l'hypertension, la cardiopathie ischémique, l'irrégularité du rythme cardiaque, l'insuffisance cardiaque, les troubles cérébrovasculaires, la dépression et le diabète de type 2. Elle augmente également le risque d'accident survenant au cours des tâches quotidiennes, comme le risque de collision automobile et d'accident en milieu de travaili.

« Les Canadiens atteints d'obésité font souvent face à un ensemble complexe de problèmes de santé, y compris des problèmes comme l'apnée obstructive du sommeil. L'approbation d'aujourd'hui reflète l'engagement de Lilly à faire progresser l'innovation qui peut changer la vie des gens », souligne Mathilde Merlet, cheffe générale et présidente de Lilly Canada. « À titre de premier médicament approuvé au Canada pour le traitement de l'AOS modérée à grave chez les adultes atteints d'obésité, ZEPBOUNDMD représente une nouvelle option importante pour les patients et les cliniciens. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires de l'ensemble du système de santé pour favoriser un accès adéquat et faire en sorte que les Canadiens puissent bénéficier de cette innovation. »

Cette approbation a été fondée sur les résultats des essais cliniques de phase III SURMOUNT-OSA, qui ont évalué l'efficacité de ZEPBOUNDMD (à 10 mg ou à 15 mg) pour le traitement de l'AOS modérée à grave chez les adultes atteints d'obésité, avec ou sans traitement par pression positive expiratoire (PPE) sur une période d'un an. Chez les adultes qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas utiliser le traitement par PPE, ZEPBOUNDMD a entraîné 25 interruptions de la respiration de moins par heure, comparativement à cinq interruptions de la respiration de moins par heure avec le placebo. Chez les adultes recevant un traitement par PPE, ZEPBOUNDMD a entraîné 29 interruptions de la respiration de moins par heure, comparativement à six interruptions de la respiration de moins par heure avec le placebo. Après un an, 42 % des adultes traités par ZEPBOUNDMD sans traitement par PPE ont présenté une rémission ou une AOS légère et non symptomatique, comparativement à 16 % chez ceux ayant reçu le placebo. Parmi les adultes traités par ZEPBOUNDMD et par PPE, 50 % ont présenté une rémission ou une AOS légère et non symptomatique, comparativement à 14 % ayant reçu le placebo.

À propos de ZEPBOUNDMD ii

ZEPBOUNDMD (tirzépatide injectable) est indiqué en une prise hebdomadaire comme médicament d'appoint à un régime alimentaire hypocalorique et à une activité physique accrue :

pour la gestion du poids à long terme, y compris la perte de poids et le maintien du poids, chez les adultes présentant un indice de masse corporelle (IMC) initial de : 30 kg/m 2 ou plus (obésité) ou 27 kg/m 2 à moins de 30 kg/m 2 (surpoids) en présence d'au moins une affection comorbide liée au poids (p. ex., hypertension, dyslipidémie, prédiabète, diabète de type 2, apnée obstructive du sommeil ou maladie cardiovasculaire).

pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée à grave chez les adultes atteints d'obésité (IMC de 30 kg/m2 ou plus).

ZEPBOUNDMD est le premier et le seul traitement de l'obésité autorisé par Santé Canada à activer les récepteurs de deux hormones incrétines, le polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et le peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1). ZEPBOUNDMD (a été autorisé pour la première fois par Santé Canada le 13 mai 2025). Pour consulter la monographie complète de ZEPBOUNDMD, veuillez visiter le site www.lilly.ca.

À propos de Lilly

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, consultez le site www.Lilly.com/fr-CA ou suivez-nous sur LinkedIn et Instagram.

Références



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i Santé Canada. Quel est l'impact de l'apnée du sommeil sur les Canadiens? Mise à jour : 15 mars 2021. Consulté le 23 avril 2026. Accessible à l'adresse : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-chroniques/apnee-sommeil.html.

ii Monographie de ZEPBOUNDMD. Juin 2026 Accessible à l'adresse : https://pi.lilly.com/ca/fr/zepbound-ca-pm-fr.pdf.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Personnes-ressources pour les média: Ethan Pigott, Eli Lilly Canada, [email protected], 416-770-5843