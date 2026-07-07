Santé Canada approuve Mounjaro(MD) (tirzépatide) pour le traitement des enfants de 10 ans et plus atteints de diabète de type 2

Dans le cadre d'un essai de stade avancé, Mounjaro MD a aidé des enfants et des adolescents âgés de 10 à 17 ans atteints de diabète de type 2 à mieux prendre en charge leur glycémie.





MounjaroMD est considéré comme sûr et efficace chez les adultes et les enfants âgés de 10 ans et plus atteints de diabète de type 2.

TORONTO, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Eli Lilly Canada a annoncé aujourd'hui que MounjaroMD (tirzépatide), le premier et le seul agoniste des récepteurs du polypeptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) à administration hebdomadaire, est maintenant indiqué comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à de l'exercice physique pour améliorer la maîtrise glycémique chez les enfants de 10 à 17 ans atteints de diabète de type 2. i

« La prise en charge du diabète de type 2 chez l'enfant nécessite des options spécifiques, fondées sur des données probantes, qui soutiennent aussi bien les patients que leur famille », a déclaré Mathilde Merlet, cheffe générale et présidente de Lilly Canada. « Cette approbation offre aux cliniciens et aux jeunes atteints de diabète de type 2 un outil supplémentaire pour les aider à prendre en charge cette maladie chronique complexe, ce qui témoigne de notre engagement continu à proposer des innovations thérapeutiques aux Canadiens. »

Bien que le diabète de type 2 soit plus courant chez les adultes, sa fréquence chez les enfants et les adolescents a augmenté au cours des deux dernières décennies. Chez les jeunes, le diabète de type 2 est plus agressif que chez les adultes; il se caractérise par une plus grande résistance à l'insuline, une perte plus rapide de la fonction insulinique et des complications plus précoces.ii,iii De ce fait, les traitements standard comme la metformine et l'insuline basale ne permettent souvent pas de maintenir une maîtrise adéquate de la glycémie, ce qui souligne clairement la nécessité d'options supplémentaires.iv,v Bien que Diabète Canada recommande un taux cible d'HbA1c ≤ 7,0 % pour la plupart des enfants atteints de diabète de type 2, cet organisme reconnaît que certaines données probantes indiquent qu'un taux d'HbA1c < 6,0 % au cours des 6 premiers mois suivant le diagnostic pourrait réduire le risque d'échec thérapeutique.

Cette approbation s'est fondée sur les résultats de l'étude clinique de phase III SURPASS-PEDS, qui a évalué l'efficacité et l'innocuité de MounjaroMD (jusqu'à une dose maximale de 10 mg une fois par semaine) chez des enfants âgés de 10 à moins de 18 ans atteints de diabète de type 2. Dans le cadre de cette étude, Mounjaro a atteint le paramètre d'évaluation principal et tous les principaux paramètres d'évaluation secondaires, ce qui s'est traduit par des améliorations supérieures du taux d'HbA1c et de l'indice de masse corporelle (IMC) par rapport au placebo. À la semaine 30, les participants prenant Mounjaro (doses regroupées de 5 mg et de 10 mg) ont obtenu une réduction moyenne du taux d'HbA1c de 2,0 %, contre 0,2 % pour le placebo, avec des réductions supérieures pour chacune des deux doses prises séparément. Mounjaro a également réduit l'IMC (une mesure qui tient compte de la croissance au fil du temps dans l'évaluation de la variation du poids chez les enfants et les adolescents) de 8,9 % en moyenne pour les doses regroupées, contre 0,6 % pour le placebo.vi

Le profil d'innocuité concordait avec celui observé chez les adultes. Les effets indésirables les plus fréquents associés au tirzépatide, principalement signalés pendant la période d'augmentation de la dose, étaient des événements gastro-intestinaux légers ou modérés qui se sont atténués au fil du temps.

À propos de MounjaroMD i

Mounjaro (tirzépatide injectable) est indiqué comme traitement hebdomadaire d'appoint à un régime alimentaire et à de l'exercice physique pour améliorer la maîtrise glycémique chez :

les enfants de 10 à moins de 18 ans atteints de diabète de type 2, en association avec :

la metformine ou



une insuline basale, avec ou sans metformine.

MounjaroMD (tirzépatide) est approuvé comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à de l'exercice physique pour améliorer la maîtrise glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 et les enfants de 10 ans et plus.i MounjaroMD, le premier et seul agoniste des récepteurs du GIP et du GLP-1 approuvé par Santé Canada pour le traitement du diabète de type 2, est une molécule unique qui active les récepteurs du GIP et du GLP-1 de l'organisme.

Pour consulter la monographie complète de MounjaroMD, veuillez visiter le site www.lilly.ca.

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Personnes-ressources pour les médias

Ethan Pigott, Eli Lilly Canada

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i Monographie de Mounjaro. 24 juin 2026. ii Klein KR, Buse JB. Further RISE'ing to the challenge of type 2 diabetes in youth. Diabetes Care 2021;44: 1934-37. iii 4 Bacha F, Gungor N, Lee S, Arslanian SA. Progressive deterioration of β-cell function in obese youth with type 2 diabetes. Pediatr Diabetes 2013; 14: 106-11. iv Zeitler P, et al. Diabetes Care 2015;38:2285-92 v Lignes directrices sur la pratique clinique de Diabète Canada - Chapitre 35 vi Hannon TS, Chao LC, Barrientos-Pérez M, et al. Lancet. 2025; 406(10511):1484-1496

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.