ELI LILLY CANADA SALUE LE REMBOURSEMENT PAR LE RÉGIME PUBLIC DU QUÉBEC DE VERZENIO(MD) (ABÉMACICLIB) POUR TRAITER LE CSM, APRÈS DES NÉGOCIATIONS FRUCTUEUSES AVEC L'APP

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. (Lilly) est heureuse d'annoncer que VerzenioMD (abémaciclib) est maintenant remboursé par le régime public du Québec aux patients admissibles atteints du cancer du sein avancé ou métastatique exprimant des récepteurs hormonaux (RH positif) et ne surexprimant pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2 négatif). Après des négociations positives avec l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) en avril 2026, la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a ajouté, en date du 28 mai 2026, deux indications liées au cancer du sein métastatique (CSm) pour VerzenioMD à la liste des médicaments, en plus de l'indication liée au cancer du sein au stade précoce. À compter du 28 mai 2026, les prescripteurs pourront présenter des demandes pour un médicament d'exception à la RAMQ pour VerzenioMD en association avec un inhibiteur de l'aromatase non stéroïdien (IANS) à titre d'endocrinothérapie initiale, ou en association avec le fulvestrant pour le traitement du cancer du sein métastatique localement avancé et non résécable RH positif et HER2 négatif (cancer nouvellement diagnostiqué ou cancer ayant progressé pendant ou après l'endocrinothérapie). Cette étape importante est une grand accomplissement qui permet d'offrir un meilleur accès à VerzenioMD au Québec. Les personnes touchées par le cancer du sein avancé pourront bénéficier d'un accès rapide à des options de traitement novatrices.

Lilly a la ferme intention de travailler en collaboration avec les intervenants de l'ensemble du système de santé afin d'aider à accélérer l'accès au traitement pour les patients admissibles atteints du cancer du sein métastatique.

« Le cancer du sein demeure l'un des cancers les plus fréquemment diagnostiqués chez les femmes au Canada, et le cancer du sein métastatique continue d'avoir de profondes répercussions sur les patients, les familles et les aidants », a déclaré le docteur Jamil Asselah, oncologue médical au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et professeur agrégé à l'Université McGill. « Le remboursement de ces traitements du cancer du sein métastatique constitue un progrès significatif pour l'amélioration de l'accès à Verzenio pour les patients admissibles au Québec et témoigne de l'importance de l'innovation continue dans le traitement du cancer du sein. »

Environ 75 % des cancers du sein expriment des récepteurs hormonaux (RH positif), et de 66 % à 75 % sont HER2 négatif. Le traitement du cancer du sein au stade précoce vise généralement la guérison, mais le cancer du sein métastatique demeure incurable, avec un taux de survie à 5 ans d'environ 23 % 1.

Au Canada, on prévoit qu'environ 5 400 femmes mourront du cancer du sein en 2026, ce qui représente environ 13 % de tous les décès attribuables au cancer chez les femmes. Au Canada, 15 femmes en moyenne meurent des suites du cancer du sein chaque jour2.

« Un plus grand nombre d'options thérapeutiques donne plus de choix aux personnes atteintes d'un cancer du sein métastatique, et ce choix compte. Chaque patient vit une expérience unique, notamment dans sa façon de répondre au traitement et de tolérer les effets secondaires. », a déclaré MJ DeCoteau, fondatrice et directrice générale de Rethink Breast Cancer. « L'accès à des traitements comme Verzenio peut aider à soutenir des décisions thérapeutiques plus personnalisées, en donnant aux patients et à leur équipe soignante plus de souplesse pour choisir l'option qui correspond le mieux à leur vie, à leurs priorités et à leurs objectifs. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les patients admissibles du Québec atteints d'un cancer du sein métastatique. »

VerzenioMD est un inhibiteur des kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6) approuvé au Canada pour le traitement de certains patients atteints d'un cancer du sein avancé ou métastatique RH positif et HER2 négatif3.

Lilly demeure déterminée à travailler en collaboration avec les intervenants des systèmes de santé, les cliniciens, les organismes de défense des intérêts des patients et les gouvernements pour aider à améliorer la qualité de vie et l'accès aux soins pour les Canadiens touchés par le cancer du sein métastatique.

À propos de VerzenioMD (abémaciclib)

VerzenioMD (abémaciclib) est un traitement ciblé connu sous le nom d'inhibiteur des kinases 4 et 6 dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6). VerzenioMD est un traitement non chimiothérapeutique offert sous forme de comprimé oral.

VerzenioMD agit à l'intérieur de la cellule pour bloquer l'activité des CDK4 et CDK6 et contribuer à arrêter la croissance des cellules cancéreuses, pour qu'elles finissent par mourir (d'après les études précliniques). Les kinases dépendantes des cyclines (CDK4 et CDK6) sont activées par la liaison avec les cyclines D. Dans des lignées de cellules mammaires cancéreuses exprimant des récepteurs d'œstrogènes (RE+), les CDK4 et 6 dépendantes de la cycline D1 favorisent la phosphorylation de la protéine du rétinoblastome (Rb), la progression du cycle cellulaire et la prolifération cellulaire.

In vitro, une exposition continue à VerzenioMD a inhibé la phosphorylation de la Rb et le passage de la phase G1 à la phase S du cycle cellulaire, provoquant la sénescence et l'apoptose (mort cellulaire). Dans les essais précliniques, une prise quotidienne de VerzenioMD sans interruption a entraîné une réduction de la taille de la tumeur. L'inhibition des CDK4 et CDK6 dans les cellules saines peut se traduire par des effets secondaires dont certains peuvent être graves. De plus, des données cliniques probantes laissent croire que VerzenioMD traverse la barrière hémato-encéphalique. Chez les patients atteints d'un cancer avancé, notamment du sein, les concentrations de VerzenioMD et de ses métabolites actifs (M2 et M20) dans le liquide céphalorachidien sont comparables à leurs concentrations plasmatiques sous forme libre.

VerzenioMD est la première forme pharmaceutique solide à prise orale que Lilly fabrique à l'aide d'un procédé plus rapide et plus efficace appelé fabrication en continu. Il s'agit d'un nouveau procédé de fabrication de pointe utilisé au sein du secteur pharmaceutique, et Lilly est l'une des premières entreprises à adopter cette technologie.

À propos de Lilly Canada

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

Pour en savoir plus à propos de Lilly Canada, visitez le site www.lilly.com/fr-CA ou suivez Lilly Canada sur LinkedIn.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ethan Piggot

Directeur, Communications et Affaires extérieures

Eli Lilly Canada Inc.

1+ 416-770-5843

[email protected]

Références :

_____________________________ 1 Canadian Journal of Health Technologies (Septembre 2025). Reimbursement Recommendation Abemaciclib (Verzenio. Accessible à l'adresse : https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/DRR/2025/PC0409-Verzenio-fulvestrant_FINAL_Rec.pdf?utm_source=chatgpt.com. Consulté en mai 2026. 2 Société canadienne du cancer (avril 2026). « Statistiques sur le cancer du sein ». Accessible à l'adresse : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/breast/statistics. Consulté en mai 2026. 3 Monographie de VerzenioMD. Eli Lilly Canada Inc., 24 juillet 2025.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.