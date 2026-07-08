Lilly Canada reçoit la recommandation tant attendue de la CDA-AMC ainsi qu'une lettre d'intention de l'APP pour EbglyssMD pour le traitement de la dermatite atopique (eczéma)

TORONTO, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Eli Lilly Canada Inc. (Lilly Canada) a officiellement reçu une recommandation positive attendue depuis longtemps (remboursement avec conditions) de la part de l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) pour son médicament EbglyssMD pour le traitement des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère (eczéma)1. EbglyssMD a reçu une recommandation positive de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS) le 1er août 2024 au Québec et a par la suite été inscrit sur la liste des médicaments remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), le rendant accessible aux patients du Québec. L'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) et Lilly Canada ont également rédigé une lettre d'intention à la suite de cette recommandation positive de la CDA-AMC, ce qui ouvre maintenant la voie au remboursement par les régimes publics d'assurance médicaments partout au Canada.

« Nous sommes heureux de constater que l'Agence des médicaments du Canada (CDA-AMC) a émis une recommandation positive concernant EbglyssMD pour le traitement des patients atteints de dermatite atopique (eczéma) modérée ou sévère », a déclaré Mathilde Merlet, directrice générale, Lilly Canada. « La décision de l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) de signer une lettre d'intention s'appliquant à toutes les provinces et à tous les territoires permettra aux patients de partout au Canada d'accéder à un médicament biologique novateur qui offre une efficacité soutenue et à long terme et présente un profil d'innocuité établi avec un schéma posologique d'entretien toutes les 4 semaines. Les médecins et les patients disposent donc d'une option de traitement supplémentaire dans un domaine thérapeutique où les besoins non satisfaits sont importants. Cette décision de la CDA-AMC est maintenant conforme à celle de l'INESSS au Québec et des autres marchés mondiaux, où les patients bénéficient déjà de ses bienfaits thérapeutiques. »

« Dans la pratique clinique, la dermatite atopique modérée ou sévère demeure une maladie difficile à prendre en charge, de nombreux patients continuant à présenter des symptômes persistants comme des démangeaisons et une inflammation de la peau qui perturbent la vie quotidienne », a déclaré le Dr Mark Kirchhof, dermatologue et chef, Division de dermatologie, Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et Hôpital d'Ottawa, et président de l'Association canadienne de dermatologie. « Une recommandation positive comme celle-ci est importante, car elle contribue à élargir l'éventail des options thérapeutiques offertes aux cliniciens, permettant ainsi de personnaliser les soins et de mieux accompagner les patients dans la prise en charge à long terme de la maladie. »

« La prise en charge de la dermatite atopique peut être complexe en raison des symptômes difficiles à traiter, notamment les démangeaisons, les éruptions cutanées, les manifestations cutanées et les répercussions sur la vie quotidienne. C'est pourquoi il est important d'avoir accès à un éventail d'options thérapeutiques remboursées pour la communauté de patients », a déclaré Amanda Cresswell-Melville, directrice générale de la Société canadienne de l'eczéma. « Cette recommandation favorable constitue une étape importante pour offrir plus de souplesse dans le choix des traitements pour les professionnels de la santé et améliorer la maîtrise de la maladie pour les patients. »

« Les Canadiens atteints de dermatite atopique modérée ou sévère subissent les effets de cette maladie qui vont souvent bien au-delà de la peau. Elle peut nuire au sommeil et au bien-être psychologique ainsi que rendre le travail, les études et la vie quotidienne beaucoup plus difficiles », a déclaré Dana Gies, directrice générale de l'Alliance canadienne des patients en dermatologie. « Cette recommandation est encourageante, car un meilleur accès aux options thérapeutiques peut faciliter la prise en charge à long terme de la maladie et améliorer la qualité de vie des patients. »

Ebglyss (lébrikizumab)a été autorisé par Santé Canada le 24 juin 2024. Cette autorisation est fondée sur les résultats des études ADvocate 1, ADvocate 2 et ADhere, qui ont montré une amélioration de 90 % de l'état de la peau et un soulagement important des démangeaisons dès la semaine 4, notamment jusqu'à 59 % des patients ayant obtenu un score EASI-75 et 43 % des patients ayant obtenu un score de 0 ou de 1 à l'IGA dans le cadre de l'étude ADvocate 1 sur l'emploi en monothérapie, en plus d'améliorations importantes sur l'échelle de perte de sommeil et le score DLQI (qualité de vie) à la semaine 16. Le médicament a satisfait aux coparamètres d'évaluation principaux, à tous les paramètres d'évaluation secondaires aux semaines 16 et 52, et son profil d'innocuité est établi2. Les données issues de l'étude ADjoin de prolongation à long terme de ces études ont montré que les résultats relatifs aux lésions cutanées et aux démangeaisons se sont également maintenus pendant les deux années de traitement continu par le lébrikizumab3. Eli Lilly and Company a récemment publié de nouveaux résultats à long terme montrant qu'EbglyssMD a permis l'élimination soutenue des lésions cutanées et le soulagement des démangeaisons persistantes pendant une période pouvant atteindre quatre ans chez les patients atteints de dermatite atopique (eczéma) modérée ou sévère dans le cadre d'une étude de prolongation ouverte proposant un traitement d'entretien toutes les 4 semaines4.

À propos de la dermatite atopique

La dermatite atopique (DA), une forme d'eczéma, est une affection inflammatoire chronique de la peau, caractérisée par des zones de peau sèche, rouge et des démangeaisons intenses. Elle évolue en une alternance de poussées et de rémissions imprévisibles qui peuvent persister malgré la poursuite du traitement topique7. La nature chronique et fluctuante de la DA impose un lourd fardeau, notamment des nuits blanches, ce qui peut nuire grandement à la qualité de vie de tous les membres de la famille5. Les répercussions avérées de la DA sur la vie quotidienne comprennent la dépression et l'anxiété, le risque accru de suicide, le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité, la quantité et/ou la qualité de sommeil insuffisantes et la baisse de la productivité au travail. Compte tenu de la prévalence et de la nature chronique de la DA, les répercussions de la maladie peuvent être très difficiles à vivre et s'inscrire dans le temps pour un grand nombre de Canadiens et Canadiennes7.

À propos de Lilly Canada

Lilly est une société pharmaceutique qui utilise la science pour guérir les maladies et améliorer la vie de gens du monde entier. Lilly est à l'origine de découvertes révolutionnaires depuis près de 150 ans et, aujourd'hui, nos médicaments aident plus de 51 millions de personnes dans le monde. La société affiliée canadienne de Lilly, Eli Lilly Canada Inc., a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde.

En exploitant le pouvoir de la biotechnologie, de la chimie et de la médecine génique, nos chercheurs font rapidement progresser de nouvelles découvertes afin de trouver des solutions à certains des plus importants problèmes de santé au monde : redéfinir le traitement du diabète, traiter l'obésité et atténuer ses effets les plus dévastateurs à long terme, faire progresser la lutte contre la maladie d'Alzheimer, fournir des solutions à certaines des affections du système immunitaire les plus invalidantes et transformer les cancers les plus réfractaires en maladies traitables. À chaque pas vers un monde en meilleure santé, nous sommes motivés par une chose : rendre la vie meilleure pour des millions de personnes de plus. Pour ce faire, nous réalisons des essais cliniques novateurs qui reflètent la diversité de notre monde et veillons à ce que nos médicaments soient accessibles et abordables.

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EbglyssMD et la base du dispositif d'administration sont visés par des marques de commerce détenues ou utilisées sous licence par Eli Lilly and Company, ses filiales ou sociétés affiliées.

Notes et références :

* ayant un poids corporel d'au moins 40 kg, chez qui la maladie n'est pas adéquatement maîtrisée par des traitements topiques sous ordonnance ou lorsque ces traitements ne sont pas appropriés. Eli Lilly Canada Inc. (2026). Monographie d'EbglyssMD. Page consultée à l'adresse : https://pi.lilly.com/ca/fr/ebglyss-ca-pm-fr.pdf Guttman-Yassky, E., Weidinger, S., Simpson, E. L., Gooderham, M., Irvine, A. D., Spelman, L., Silverberg, J. I., ElMaraghy, H., DeLuca-Carter, L., Piruzeli, M. L., Hu, C., Yang, F. E., Pierce, E., Bardolet, L. et Thaçi, D. (2025). Two-Year Efficacy and Safety of Lebrikizumab in Patients with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: A Long-Term Extension (ADjoin). Dermatology and Therapy (Heidelberg), 15(8), 2217-2232. https://doi.org/10.1007/s13555-025-01452-9 Eli Lilly and Company. EBGLYSS de Lilly (lébrikizumab-lbkz) a permis d'obtenir une maîtrise durable de la maladie pendant une période allant jusqu'à quatre ans chez les patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Communiqué de presse. 27 mars 2026. https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lillys-ebglyss-lebrikizumab-lbkz-delivered-four-years-durable Société canadienne de l'eczéma. Aperçu de l'eczéma. Page consultée le lundi 21 octobre 2024 depuis l'adresse suivante : https://eczemahelp.ca/fr/a-propos-de-leczema/ Habiter ma peau : Un rapport national sur l'expérience des patients atteints de dermatite atopique et de leurs proches aidants. Novembre 2022 Alliance canadienne des patients en dermatologie et Eczéma Québec. https://eczemaquebec.com/wp-content/uploads/2022/11/2022-11-12_Rapport-DA-2022_CB-SHORT.pdf Merck Manual + Silverberg JI, Guttman-Yassky E, Thaçi D, et al; for ADvocate1 and ADvocate2 Investigators. Two phase 3 trials of lebrikizumab for moderate-to-severe atopic dermatitis. N Engl J Med. 2023;388(12):1080-1091. doi:10.1056/NEJMoa2206714.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

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