LUPRON DEPOT (acétate de leuprolide pour suspension injectable à libération prolongée) est un traitement hormonal approuvé par Santé Canada en 1989 pour le traitement du cancer avancé de la prostate, et plus tard pour celui d'autres affections comme l'endométriose, les fibromes utérins et la puberté précoce d'origine centrale1 .

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a approuvé une nouvelle concentration de 45 mg (libération prolongée sur 6 mois) pour LUPRON DEPOT® (acétate de leuprolide pour suspension injectable à libération prolongée) dans le traitement du cancer avancé de la prostate. LUPRON DEPOT est maintenant offert en 4 options posologiques : 7,5 mg (1 mois), 22,5 mg (3 mois), 30 mg (4 mois) et 45 mg (6 mois)1. Initialement approuvé par Santé Canada en 1989 pour le traitement du cancer avancé de la prostate, LUPRON DEPOT cumule 36 années d'utilisation clinique éprouvée au Canada.

« Le cancer avancé de la prostate peut avoir un impact dévastateur sur les patients et leur qualité de vie, a indiqué le Dr Andrew Loblaw, clinicien-chercheur et chef du groupe d'études cliniques sur la radio-oncologie génito-urinaire. En tant que médecin, je suis heureux de savoir que mes patients auront accès à un traitement qui aide à réduire le fardeau associé à l'administration, expérience vécue fréquemment par de nombreux patients. Cette annonce représente une avancée importante dans la manière de traiter et de prendre en charge le cancer avancé de la prostate, pour les années à venir. »

Au Canada, le cancer de la prostate est le cancer le plus prévalent chez les hommes et compte pour 1 nouveau diagnostic sur 5. Statistiquement, 1 homme canadien sur 8 en sera atteint au cours de sa vie. Malgré sa prévalence élevée, ce cancer est traitable dans la majorité des cas, en particulier s'il est détecté à un stade précoce. Étant donné les répercussions importantes qu'a la maladie sur la santé des hommes, il est essentiel de continuellement faire progresser les traitements et d'offrir de nouvelles options thérapeutiques, pour ainsi assurer de meilleurs résultats et une qualité de vie améliorée chez les patients2.

« Chez AbbVie, nous mettons tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens, a affirmé Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. Depuis plus de trois décennies, nous nous efforçons d'améliorer la vie des Canadiens atteints d'un cancer avancé de la prostate. Cette annonce témoigne de notre engagement de longue date à mettre le patient au centre de nos actions et à créer des possibilités pour les communautés. »

À propos de LUPRON DEPOT® ( acétate de leuprolide pour suspension injectable à libération prolongée )

LUPRON DEPOT est un traitement hormonal approuvé par Santé Canada pour le traitement de diverses affections, notamment le cancer avancé de la prostate, l'endométriose, les fibromes utérins et la puberté précoce d'origine centrale. LUPRON DEPOT est un analogue synthétique de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) qui, lorsqu'utilisé en continu, bloque la production d'hormones sexuelles, comme la testostérone et l'œstrogène, par l'organisme1. Veuillez consulter la monographie de LUPRON DEPOT pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos d'AbbVie en oncologie

Chez AbbVie, nous sommes déterminés à élever les normes de soins et à offrir des traitements transformateurs aux patients qui sont atteints d'un cancer difficile à traiter partout dans le monde. Nous faisons progresser une pépinière dynamique de traitements expérimentaux qui s'attaquent à de nombreux types de cancer, qu'il s'agisse de cancers du sang ou de tumeurs solides. Nous nous concentrons sur la mise au point de médicaments ciblés dont l'action entrave la reproduction des cellules cancéreuses ou permet leur élimination. Pour cela, nous faisons appel à différentes modalités thérapeutiques ciblées et interventions biologiques, y compris les agents à petites molécules, les conjugués anticorps-médicament, les traitements immuno-oncologiques, les anticorps multispécifiques et les thérapies cellulaires novatrices CAR˗T. L'établissement de partenariats d'avant-garde permet à notre équipe dévouée et expérimentée d'accélérer la mise en marché de médicaments qui pourraient être révolutionnaires.

Aujourd'hui, notre gamme croissante de médicaments en oncologie regroupe des médicaments approuvés et en cours d'évaluation destinés au traitement d'un vaste éventail de cancers du sang et de tumeurs solides. Nous évaluons actuellement plus de 35 médicaments expérimentaux dans le cadre de nombreuses études cliniques visant certains des cancers les plus répandus et les plus invalidants au monde. Alors que nous nous efforçons d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens, nous sommes déterminés à trouver des solutions pour aider les patients à obtenir l'accès à nos médicaments anticancéreux.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics.

__________________________ 1 Corporation AbbVie. Monographie de LUPRON DEPOT® (acétate de leuprolide pour suspension injectable à libération prolongée), 2025. Accessible au https://www.abbvie.ca/content/dam/abbvie-dotcom/ca/fr/documents/products/LUPRON_DEPOT_PM_FR.pdf 2 Statistique Canada. Le cancer de la prostate : un fléau chez les hommes. 2024. Accessible au https://www.statcan.gc.ca/o1/fr/plus/6967-le-cancer-de-la-prostate-un-fleau-chez-les-hommes.

