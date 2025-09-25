- L'accès élargi offre une option de traitement supplémentaire aux personnes atteintes de migraine chronique.

- AbbVie a à cœur les personnes qui vivent avec la migraine chronique, une maladie invalidante, et poursuit son engagement à offrir plusieurs traitements et programmes qui leur sont destinés.

MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd'hui que la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a procédé à l'inscription de QULIPTA® à sa liste des médicaments remboursés, pour la prévention de la migraine chronique et de la migraine épisodiquei. Les régimes privés d'assurance médicaments emboîteront ensuite le pas au régime public. Le 2 juillet 2025, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a publié une recommandation favorable pour le remboursement de QULIPTA® (atogépant) par le régime public dans le traitement de la migraine chronique chez les adultesii.

De plus, l'INESSS a finalisé un examen de la classe des antagonistes du récepteur du CGRP utilisés pour la prévention de la migraine, lequel a permis de simplifier l'accès aux nouveaux traitements tels que QULIPTA®. En effet, les critères de remboursement du régime public ont été modifiés et, au lieu de 3, seuls 2 échecs aux classes de médicaments préventifs génériques administrés par voie orale (antihypertenseurs, antidépresseurs et anticonvulsivants) sont exigés aux fins d'admissibilitéiii.

Le remboursement de QULIPTA® par le régime public pour la prévention de la migraine chronique et de la migraine épisodique, ainsi que le retrait du 3e échec aux traitements médicamenteux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour traiter la migraine, est une excellente nouvelle pour les patients du Québec qui vivent avec la migraine puisqu'ils auront maintenant plus rapidement accès à des médicaments préventifs ciblant le CGRP efficaces et bien tolérés. En outre, ces changements correspondent mieux aux lignes directrices de la Canadian Headache Society (CHS - Société canadienne des céphalées) mises à jour en novembre 2024iv, dans lesquelles une recommandation forte a été émise en faveur des traitements anti-CGRP tels que QULIPTA®.

« Je suis ravie que les patients du Québec vivant avec la migraine chronique aient un meilleur accès à une option thérapeutique éprouvée. L'élargissement de l'accès aux traitements se traduit par une meilleure personnalisation des soins, une amélioration de la qualité de vie et un regain d'espoir pour les personnes qui ont longtemps peiné à obtenir un soulagement efficace », a affirmé la Dre Elizabeth Leroux, neurologue spécialiste des céphalées, FRCPC.

« Reconnaître l'atogépant en tant qu'option préventive pour la migraine chronique, au même titre que pour la migraine épisodique, représente un espoir réel pour les personnes qui vivent avec la maladie, a ajouté Véronique Clément, Directrice générale de Migraine Québec. L'élargissement de l'accès à des traitements novateurs contribue à l'amélioration de la qualité de vie de milliers de personnes partout au Québec. »

« Cette option supplémentaire destinée aux personnes qui vivent avec la migraine chronique au Québec marque une étape importante de notre mission incessante visant à offrir des médicaments novateurs afin de répondre aux besoins médicaux non comblés », a déclaré Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. La recommandation favorable de l'INESSS confirme non seulement la valeur clinique de notre médicament antimigraineux, mais souligne également notre engagement envers l'amélioration de l'accès au traitement pour les personnes qui vivent avec la migraine chronique, ainsi que le soutien des médecins dans la prestation de soins personnalisés. »

À propos de la migraine

La migraine est une maladie neurologique complexe dont les crises récurrentes durent de 4 à 72 heuresv. Elle peut s'accompagner de symptômes tels qu'une douleur d'intensité modérée à élevée, des nausées, des vomissements, une photophobie et une phonophobievi. Au Canada, on estime que 5 millions de personnes souffrent de migrainevii. La migraine est dite épisodique lorsqu'une personne a moins de 15 jours de céphalée par mois, et chronique lorsqu'une personne a 15 jours de céphalée ou plus par moisviii.

À propos de QULIPTA® (atogépant)

QULIPTA® est le premier et le seul antagoniste du récepteur du CGRP (gépant) administré par voie orale mis au point expressément pour la prévention de la migraine épisodique et de la migraine chronique. QULIPTA® est un antagoniste sélectif du récepteur du CGRP; il s'agit d'une petite molécule administrée par voie orale qui bloque la liaison du CGRP à son récepteur. Le CGRP est un neuropeptide qui jouerait un rôle dans la physiopathologie de la migraineix.

Pour connaître les renseignements importants sur l'innocuité du produit, veuillez consulter la monographie de QULIPTA®.

À propos d'AbbVie en neurosciences

Chez AbbVie, nous avons un engagement indéfectible envers les personnes du monde entier atteintes de troubles neurologiques et psychiatriques. Forts de plus de trois décennies d'expérience en neurosciences, nous offrons aujourd'hui des options thérapeutiques pertinentes et travaillons à innover pour l'avenir. La gamme de produits de neurosciences d'AbbVie comprend des traitements approuvés contre des troubles neurologiques, notamment la migraine, les troubles du mouvement et les troubles psychiatriques. Nous misons fortement sur la recherche et nous sommes déterminés à mieux comprendre les troubles neurologiques et psychiatriques. Chaque défi ne fait qu'accroître notre détermination et nous pousse à mettre au point des traitements novateurs pour les personnes touchées par ces maladies, leurs partenaires de soins et les cliniciens.

Pour en savoir plus, visitez le www.abbvie.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca.

Suivez AbbVie Canada sur X et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète des produits antimigraineux d'AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca.



_________________________________

i https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/media/27081

iihttps://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Juillet_2025/Qulipta_2025_06.pdf.

iii https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/qulipta-migraine-7696.html.

iv https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39506371/.

v https://migrainecanada.org/understanding-migraine/what-is-migraine/migraine-categories/#criteria.

vi Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38(1):1-211.

vii https://migrainecanada.org/understanding-migraine/what-is-migraine/.

viii https://migrainecanada.org/understanding-migraine/what-is-migraine/migraine-categories/#criteria.

ix Monographie de QULIPTA®, juin 2025.

SOURCE AbbVie Canada

Demandes d'information des médias : Hind Mahreche, AbbVie Canada, 514-348-8175, [email protected]