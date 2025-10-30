L'Agence des médicaments du Canada (AMC) recommande le remboursement d'ELAHERE.

La demande d'examen en vue du remboursement d'ELAHERE a été présentée 180 jours avant l'approbation du produit par Santé Canada dans le cadre de la nouvelle initiative Objectif zéro de l'AMC .

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, AbbVie (NYSE: ABBV) a annoncé que l'Agence des médicaments du Canada (AMC, anciennement l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé) a recommandé le remboursement d'ELAHERE® (mirvétuximab soravtansine pour injection), un conjugué anticorps-médicament, selon certaines conditions, pour le traitement des personnes adultes qui sont atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, d'un cancer de la trompe de Fallope ou d'un cancer péritonéal primaire résistants au platine et exprimant le récepteur alpha du folate (FRα), et qui ont déjà reçu de 1 à 3 traitements systémiques1.

Dans le cadre de l'initiative Objectif zéro de l'AMC, la demande d'examen en vue du remboursement d'ELAHERE a été présentée 180 jours avant l'approbation du produit par Santé Canada2 et s'est soldée par une recommandation favorable au remboursement du produit pour les patientes atteintes de certains types de cancer de l'ovaire résistant au platine, la maladie qui a le plus faible taux de survie parmi les cancers gynécologiques au Canada3. L'initiative Objectif zéro - conçue pour accélérer l'accès des patients à de nouveaux traitements prometteurs en éliminant les délais entre l'approbation de Santé Canada et la recommandation de remboursement de l'AMC aux régimes publics d'assurance médicaments participants4 - représente un pas significatif vers un accès plus rapide à de nouvelles options thérapeutiques novatrices.

« La recommandation favorable de l'AMC pour le remboursement d'ELAHERE ouvre la voie à la première nouvelle option thérapeutique offerte en plus de 10 ans aux femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire résistant au platine difficile à traiter au Canada. Cette recommandation permet non seulement de faire face à un défi de taille dans le traitement du cancer de l'ovaire, mais également d'offrir un espoir réel aux femmes qui luttent contre cette maladie, affirme Tania Vrionis, directrice générale de Cancer de l'ovaire Canada, le seul organisme de bienfaisance en santé à l'échelle nationale dont la mission est d'appuyer les femmes aux prises avec ce type de cancer. Le temps compte pour notre communauté de patientes, et nous sommes encouragés de voir que l'AMC est déterminée à accélérer l'accès à des traitements novateurs. »

« Ce traitement représente un progrès qui contribue à l'amélioration des résultats pour les femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire difficile à traiter, explique la Dre Shannon Salvador, professeure agrégée à l'Université McGill et présidente de la Société de gynéco-oncologie du Canada. Mais les produits novateurs ne peuvent avoir un impact que si les patientes y ont accès. Je suis encouragée de voir que l'AMC a déjà recommandé le remboursement du produit, grâce à un examen en parallèle effectué dans le cadre de l'initiative Objectif zéro. »

« Les gens ne peuvent tirer des bienfaits des médicaments que s'ils y ont accès, déclare Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. L'initiative Objectif zéro est un excellent exemple de collaboration entre les divers intervenants responsables de l'approbation des médicaments dans le contexte du remboursement au Canada, puisqu'elle aide à réduire le temps d'attente pour accéder à de nouveaux traitements éprouvés. Nous saluons l'AMC pour son approche centrée sur les patients. C'est une excellente nouvelle pour les Canadiens et Canadiennes. Nous sommes impatients de collaborer avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour que les prochaines étapes se déroulent promptement et que les femmes puissent obtenir ELAHERE le plus rapidement possible. »

À propos de l'étude de phase III MIRASOL

MIRASOL est une étude de phase III à répartition aléatoire visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité d'ELAHERE® (mirvétuximab soravtansine pour injection) comparativement à celles d'une chimiothérapie à agent unique choisie par le chercheur. Pour satisfaire aux critères d'admissibilité à l'étude, les patientes devaient notamment être atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire à un stade avancé, d'un cancer de la trompe de Fallope ou d'un cancer péritonéal primaire résistants au platine dont les tumeurs présentaient un résultat positif pour le FRα, selon l'épreuve VENTANA FOLR1 (FOLR1-2.1) RxDx (positivité définie comme ≥ 75 % des cellules tumorales colorées à une intensité ≥ 2+) réalisée dans un laboratoire central. En tout, 453 patientes ont pris part à l'étude. Le paramètre d'évaluation principal était la survie sans progression (SSP) évaluée par le chercheur, et les paramètres d'évaluation secondaires clés comprenaient le taux de réponse objective (TRO) et la survie globale (SG).

À propos du cancer de l'ovaire

Le cancer de l'ovaire est la principale cause de décès par cancer gynécologique au Canada3. On estime que 3 000 femmes en ont reçu le diagnostic en 20245. Dans la majorité des cas, les patientes présentent une maladie à un stade avancé et elles subiront généralement une intervention chirurgicale suivie d'une chimiothérapie à base de platine6. Chez le plus grand nombre d'entre elles, la maladie deviendra malheureusement résistante au platine, donc difficile à traiter5.

À propos d'ELAHERE ®

ELAHERE (mirvétuximab soravtansine pour injection) est le premier conjugué anticorps-médicament de sa classe comprenant un anticorps se liant au FRα, une molécule de liaison clivable et un agent cytotoxique dérivé de maytansine, le DM4, puissant inhibiteur de la tubuline conçu pour tuer les cellules cancéreuses ciblées. ELAHERE est indiqué en monothérapie pour le traitement des personnes adultes qui sont atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire, d'un cancer de la trompe de Fallope ou d'un cancer péritonéal primaire résistants au platine et exprimant le FRα, et qui ont déjà reçu de 1 à 3 traitements systémiques. Veuillez consulter la monographie d'ELAHERE au https://www.abbvie.ca/fr/our-science/products.html.

À propos d'AbbVie en oncologie

Chez AbbVie, nous sommes déterminés à transformer les normes de soins pour divers cancers tout en assurant la croissance d'une pépinière dynamique de traitements expérimentaux ciblant de nombreux types de cancer. Notre équipe dévouée et expérimentée s'associe à des partenaires novateurs pour accélérer la mise en marché de médicaments qui pourraient être révolutionnaires. Nous évaluons actuellement plus de 35 médicaments expérimentaux dans plus de 300 études cliniques portant sur le traitement de certains des cancers les plus répandus et les plus invalidants au monde. Alors que nous nous efforçons d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens, nous étudions aussi des solutions pour aider les patients à obtenir l'accès à nos médicaments anticancéreux.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des solutions et des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, la gynécologie et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Aesthetics. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

