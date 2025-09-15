Ce remboursement est un pas de plus vers un accès équitable aux médicaments utilisés pour le traitement des maladies mentales au Canada. Comme jusqu'à 90 % des Canadiennes et Canadiens atteints d'une maladie mentale grave sont sans emploiiii, le remboursement par les régimes publics d'assurance médicaments est essentiel afin que ces personnes aient accès aux traitements dont elles ont besoin pour la prise en charge de leurs symptômes. VRAYLAR® est déjà remboursé dans toutes les autres provinces et fait partie de programmes fédéraux, dont ceux de Service correctionnel Canada et d'Anciens Combattants Canada (ACC), et services de santé non assurés (SSNA), pour le traitement de la schizophrénie.

« Pour les personnes vivant avec la schizophrénie, l'accès à une vaste gamme de traitements peut faire une réelle différence dans la vie de tous les jours. Le remboursement par le régime public de l'Alberta fait en sorte que davantage de patients peuvent bénéficier de traitements qui répondent à leurs besoins et qui permettent d'améliorer la maîtrise des symptômes, la stabilité, les capacités fonctionnelles et la qualité de vie en général », déclare le Dr Toba Oluboka, FRCPC, professeur d'enseignement clinique en psychiatrie à l'Université de Calgary.

Chris Summerville, chef de la direction de la Société canadienne de la schizophrénie, abonde dans le même sens. « C'est une excellente nouvelle qu'une option thérapeutique supplémentaire soit offerte aux adultes vivant avec la schizophrénie en Alberta afin de prendre en charge les symptômes cognitifs qui peuvent être associés à la maladie. La Société canadienne de la schizophrénie, qui recommande le remboursement du médicament avec force et sans relâche depuis plusieurs années, est heureuse qu'il soit maintenant accessible dans toutes les provinces. »

« Nous sommes fiers que des options thérapeutiques novatrices soient dorénavant plus accessibles aux personnes vivant avec la schizophrénie en Alberta, affirme Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. Le remboursement de VRAYLAR® représente une étape importante pour une population qui continue d'être confrontée à de grandes difficultés d'accès aux soins. Comme les besoins thérapeutiques diffèrent d'une personne à l'autre, il est essentiel de s'assurer qu'une gamme diversifiée de solutions thérapeutiques est offerte. Cette avancée souligne notre engagement continu envers l'amélioration de la vie des patients et le soutien des professionnels de la santé dans la prestation de soins permettant l'obtention de meilleurs résultats. »

À propos de VRAYLAR® (cariprazine)i

VRAYLAR® (cariprazine) est indiqué pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes. Des études cliniques comparatives ont montré que l'administration de VRAYLAR® était associée à une atténuation des symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie. VRAYLAR® est également indiqué en monothérapie pour le traitement de courte durée des épisodes maniaques ou mixtes associés au trouble bipolaire de type I (manie bipolaire) chez les adultes, ainsi que pour le traitement de courte durée des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I (dépression bipolaire) chez les adultes.

Les antipsychotiques agissent sur les substances chimiques du corps (neurotransmetteurs) qui permettent aux cellules nerveuses de communiquer entre elles. Les maladies qui touchent le cerveau peuvent être causées par un déséquilibre au niveau de certaines substances chimiques (dopamine et sérotonine) qui s'y trouvent. Ce déséquilibre pourrait être la cause de certains symptômes. Le mode d'action de la cariprazine dans le traitement de la schizophrénie et du trouble bipolaire de type I est inconnu, mais il pourrait contribuer à modifier l'équilibre entre ces substances.

VRAYLAR® a été mis au point conjointement par AbbVie et Gedeon Richter Plc. AbbVie est responsable de sa commercialisation aux États-Unis, au Canada, au Japon, à Taïwan et dans certains pays d'Amérique latine (y compris l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Pérou et le Venezuela).

Veuillez consulter la monographie de VRAYLAR®.

À propos d'AbbVie en neurosciences

Chez AbbVie, nous avons un engagement indéfectible envers les personnes du monde entier atteintes de troubles neurologiques et psychiatriques. Forts de plus de trois décennies d'expérience en neurosciences, nous offrons aujourd'hui des options thérapeutiques pertinentes et travaillons à innover pour l'avenir. La gamme de produits de neurosciences d'AbbVie comprend des traitements approuvés contre des troubles neurologiques, notamment la migraine, les troubles du mouvement et les troubles psychiatriques, ainsi qu'une solide pépinière de traitements transformateurs. Nous misons fortement sur la recherche et nous sommes déterminés à mieux comprendre les troubles neurologiques et psychiatriques. Chaque défi ne fait qu'accroître notre détermination et nous pousse à mettre au point des traitements novateurs pour les personnes touchées par ces maladies, leurs partenaires de soins et les cliniciens.

Pour en savoir plus, visitez le www.abbvie.ca.

