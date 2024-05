SENVELGO MC (solution de vélagliflozine par voie orale) est la première solution liquide par voie orale à prise uniquotidienne visant à améliorer l'équilibre glycémique chez les chats ayant récemment reçu un diagnostic de diabète sucré.

BURLINGTON, ON, le 7 mai 2024 /CNW/ - Boehringer Ingelheim a annoncé aujourd'hui que SENVELGOMC (solution de vélagliflozine par voie orale), nouveau traitement révolutionnaire pour les chats atteints de diabète, a été approuvé par Santé Canada, ce qui marque une étape importante dans le traitement du diabète félin au Canada.

SENVELGOMC est la première solution orale liquide à prise uniquotidienne visant à diminuer l'hyperglycémie chez les chats atteints de diabète non insulinodépendant. Les propriétaires de chats peuvent administrer la solution orale une fois par jour avec une petite quantité de nourriture ou directement dans la bouche du chat. Cette innovation sans pareille fera en sorte qu'il soit plus facile pour les propriétaires de chats de prendre en charge le traitement de leurs chats ayant récemment reçu un diagnostic de diabète félin.

Le diabète félin est l'un des troubles endocriniens les plus courants chez les chats1; des études démontrent que jusqu'à 30 % des chats ayant reçu un tel diagnostic ne reçoivent aucun traitement en raison de la complexité des traitements actuels2. Jusqu'à un chat sur trois atteints de diabète est euthanasié dans la première année suivant le diagnostic, et la complexité du traitement du diabète chez les chats est souvent un facteur déterminant2.

La solution liquide par voie orale SENVELGOMC simplifie le traitement en éliminant le besoin d'injections pour améliorer l'équilibre glycémique chez les chats atteints de diabète sucré qui n'ont jamais reçu d'insuline auparavant.

Selon le Dr Walt Ingwersen, médecin vétérinaire des services techniques à Boehringer Ingelheim Canada, SENVELGOMC vient révolutionner le traitement et la prise en charge du diabète félin chez les chats ayant récemment reçu un tel diagnostic. « En réduisant la complexité, SENVELGOMC fait en sorte que le traitement du diabète félin soit simple et pratique pour les chats et leurs propriétaires. »

La solution liquide par voie orale SENVELGOMC est maintenant offerte dans les cliniques vétérinaires de part et autre au Canada.

Boehringer Ingelheim propose des solutions innovatrices en matière de prévention et de traitement des maladies touchant les animaux. La compagnie offre une large gamme de vaccins, de produits antiparasitaires et de médicaments pour les animaux de compagnie, les chevaux et les animaux d'élevage aux médecins vétérinaires, aux propriétaires d'animaux, aux agriculteurs et aux gouvernements. En tant qu'un chef de file en santé animale, Boehringer Ingelheim est d'avis qu'il existe un lien profond entre la santé des humains et des animaux et s'efforce de faire une différence auprès des personnes, des animaux et de la société. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.com/ca/fr/sante-animale

Boehringer Ingelheim est une compagnie biopharmaceutique axée sur la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au sein de l'industrie, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements innovateurs permettant d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines aux besoins médicaux largement insatisfaits. Compagnie indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme, intégrant la durabilité dans l'ensemble de ses activités. La compagnie compte plus de 53 500 employé•es œuvrant dans plus de 130 marchés afin de façonner un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employé•es au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.com/ca/fr/

