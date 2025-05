BURLINGTON, ON, le 26 mai 2025 /CNW/ - Les nouveaux résultats du programme AHEAD (Access to Health Education & Disease Management), ou accès à la formation en santé et à la prise en charge des maladies, de Boehringer Ingelheim Canada soulignent le rôle essentiel que jouent les professionnel•le•s de la santé allié•e•s et l'éducation sur la prise en charge de la maladie dans la vie des Canadien•ne•s atteint•e•s de diabète de type 2 (DT2).

D'après un sondage mené en 2025, AHEAD, le programme national novateur de Boehringer, a aidé les patient•e•s à devenir des partenaires actifs de leurs soins en améliorant leur compréhension et la prise en charge autonome de leurs propres problèmes de santé.

« Le programme a joué un rôle important dans l'amélioration de l'éducation des patient•e•s dans notre clinique. Avoir des ressources sur place, où les patient•e•s sont à l'aise avec le personnel et le connaissent, a permis de surmonter les obstacles à l'accès et a créé une expérience positive pour le•la patient•e, » a dit le Dr Matthew D'Mello, médecin de famille communautaire à la Glazier Medical Clinic à Oshawa, Ontario.

Un sondage mené auprès des professionnel•le•s de la santé allié•e•s participant•e•s a révélé que 97 pour cent des répondant•e•s sont d'avis que le programme AHEAD a comblé une lacune ou un besoin spécifique, et les patient•e•s signalent une amélioration de 88 pour cent de leur qualité de vie et une amélioration de 92 pour cent de la prise en charge de la maladie.

AHEAD a été mis en œuvre dans plus de 70 cliniques de soins primaires et de soins spécialisés à l'échelle du Canada pendant toute l'année 2024, atteignant environ 3 200 patient•e•s. Le programme était axé sur l'optimisation de la prise en charge de la maladie par le biais du traitement médical recommandé dans les lignes directrices, cherchant à améliorer les résultats en matière de santé pouvant réduire les taux de réhospitalisation et le nombre de visites à l'urgence. Les éducateur•rice•s ont offert un soutien diversifié sur le plan culturel et accessible, permettant aux participant•e•s de recevoir les soins les plus percutants pour eux•elles.

« Je suis reconnaissante de l'incroyable occasion offerte par le programme AHEAD. Le programme m'a permis de sensibiliser les patient•e•s au diabète en ciblant la prise en charge autonome, en fixant des objectifs réalistes, en identifiant des obstacles individuels et en offrant des solutions pour avoir un impact positif sur leurs parcours de santé, » a dit Mrudula Golla, pharmacienne et éducatrice en diabète à Oshawa, Ontario.

« Nous sommes ravi•e•s de constater que la mise en œuvre du programme AHEAD a réussi à combler les besoins des personnes atteintes de diabète de type 2, » a dit la Dre Rasha Eldesouky Abouelabbas, vice-présidente des affaires médicales et réglementaires à Boehringer Ingelheim Canada. « En tant que collaboratrice, Boehringer est fière de continuer d'investir dans les programmes comme AHEAD pour combler les graves lacunes dans le système de soins de santé, ayant un effet important sur la vie des patient•e•s et le système dans l'ensemble ».

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

SOURCE Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee.

