BURLINGTON, ON, le 26 nov. 2024 /CNW/ - En l'honneur du Mois de la sensibilisation au diabète, le Programme canadien de prévention du diabète (PCPD), une initiative de collaboration entre LMC Healthcare, Diabète Canada, INTERVENT et Boehringer Ingelheim Canada (Boehringer), et financé en partie par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), publie des résultats préliminaires prometteurs révélant un impact important sur la résolution du prédiabète et la prévention du diabète de type 2 chez les Canadiens à risque élevé avec une approche complètement virtuelle. Pendant une période de 12 mois, le PCPD a offert des interventions d'encadrement personalisées et numériques concernant la santé pour soutenir des modifications du mode de vie, des améliorations à long terme de la santé, et la promotion des modifications durables de la santé.

Le PCPD a ciblé les Canadiens qui présentent un risque élevé de diabète de type 2 et il a utilisé une plateforme numérique, INTERVENT, pour offrir des séances de formation en ligne et au téléphone. Au cours du programme, les participants ont reçu des directives personalisées de conseillers en santé détenant un diplôme approprié en soins de santé, qui ont reçu une formation spécifique d'INTERVENT en contenu du programme et techniques de formation pour la prestation exemplaire du PCPD. Au cours des trois premiers mois, les participants ont assisté à des séances hebdomadaires, passant ensuite à des suivis mensuels pour les prochains neuf mois, y compris un total de 22 séances de formation privées en télésanté.

La collecte de données par le biais de la plateforme a documenté les résultats cliniques et comportementaux, ainsi que la conformité aux traitements médicaux fondés sur des lignes directrices. Dans l'ensemble, 2 133 personnes s'étaient inscrites au PCPD, dont chacune avait un risque accru de diabète de type 2. Les résultats du programme reflètent une importante transformation de la santé des participants :

80,8 pour cent des participants globaux présentaient une amélioration des niveaux de glucose, peu importe les antécédents de prédiabète.

Il y a eu une augmentation relative de 87,2 pour cent du nombre de participants du PCPD qui ne sont pas atteints de prédiabète ou de diabète à leur suivi après 12 mois comparativement au départ.

Une réduction considérable du poids et du tour de taille a été atteinte.

Des modifications positives du mode de vie, comme la pratique de l'activité physique et l'augmentation de la consommation de légumes, ont été signalées à l'échelle du groupe participant.

Le docteur Harpreet Bajaj, directeur médical, recherche endocrinienne et métabolique, LMC Healthcare, et médecin principal de l'initiative du PCPD, a exprimé de l'optimisme au sujet des résultats, indiquant : « Ce programme a souligné le potentiel d'interventions sanitaires numériques pour la résolution du prédiabète et la prévention de l'apparition du diabète de type 2. L'impact que nous observons reflète le pouvoir de la formation sanitaire personnalisée en même temps que l'accessibilité numérique qui peut facilement être accrue pour couvrir toute la population du Canada pour responsabiliser les autres Canadiens à prendre contrôle de leur santé. »

Un participant a partagé son expérience : « Grâce à ce programme, je ne suis plus atteint du prédiabète; j'ai accru ma mobilité, j'ai adopté des changements sains à mon mode de vie que je peux maintenir. J'ai réussi une épreuve à l'effort chez le cardiologue pour la première fois en 20 années. Je peux porter un chandail sous mon manteau et, dans l'ensemble, je me sens beaucoup mieux. Ces choses font une énorme différence dans ma capacité de participer dans la vie, et dans ma santé globale. »

Bien que le PCPD soit terminé, son succès signale un moment décisif dans la lutte contre le diabète de type 2. Le programme a jeté les bases essentielles, démontrant comment les interventions sanitaires numériques peuvent transformer des vies. Nous espérons que ces résultats inspireront des efforts supplémentaires pour prévenir le diabète au Canada et ailleurs.

« Nous sommes engagés à faire avancer les solutions sanitaires, et les résultats du PCPD affirment notre engagement à des approches novatrices à l'amélioration des résultats sanitaires pour les personnes affectées ou atteintes de diabète de type 2, » dit Annie Beauchemin, chef de l'accès au marché, Boehringer Ingelheim Canada. « Les progrès réalisés ici représentent un potentiel exceptionnel pour les résultats sanitaires futurs à l'échelle du Canada. »

Le succès du PCPD reflète la plus vaste vision de créer de meilleures solutions sanitaires et d'affecter positivement la vie des Canadiens. Les réalisations de ce programme démontrent l'efficacité de la formation sanitaire numérique en tant que solution évolutive pour la prévention du diabète. Alors que le Canada fait face à une hausse continue du diabète, les connaissances acquises du PCPD sont un guide essentiel pour créer des solutions sanitaires accessibles et percutantes pour les Canadiens.

LMC Healthcare

LMC Healthcare (LMC) est le plus grand fournisseur de soins spécialisés en diabète et en endocrinologie au Canada. LMC offre de multiples services liés au diabète sous un même toit, rehaussant la qualité des soins, la coordination, et la commodité pour les patients. En plus de répondre aux besoins médicaux immédiats des patients en termes de diabète, l'équipe multidisciplinaire de LMC fournit des services d'éducation, d'encadrement et de soins préventifs afin d'améliorer l'état de santé des patients et de minimiser le risque de complications liées au diabète. L'équipe de LMC est composée d'endocrinologues; d'éducateurs agréés en diabète, de diététiciens, d'infirmières et de pharmaciens; d'optométristes et d'opticiens; de podologues; de conseillers en santé; et de professionnels de la recherche clinique de renommée mondiale. Le modèle unique de prestation de soins de LMC permet aux patients de mieux gérer leur diabète et de mener une vie plus saine. Plus d'info à : lmc.ca

Agence de la santé publique du Canada

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) fait partie du portefeuille fédéral de la santé. Ses activités visent à offrir une protection contre des menaces à la santé publique, à prévenir et à réduire les maladies et la blessure, ainsi qu'à promouvoir la santé, le bien-être et l'équité. Par l'entremise du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés, l'ASPC soutient les projets qui abordent la mauvaise alimentation, la cessation et la prévention tabagique et la sédentarité. Les projets financés par le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés aident à réduire le risque de maladies chroniques, y compris le diabète de type 2, le cancer et la maladie cardiovasculaire. Le Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés soutient les interventions axées sur les personnes qui font face à des inégalités en matière de santé et qui ont un risque plus élevé de développer une maladie chronique.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim est une compagnie biopharmaceutique axée sur la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au sein de l'industrie, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements innovateurs permettant d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines aux besoins médicaux largement insatisfaits. Compagnie indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme, intégrant la durabilité dans l'ensemble de ses activités. La compagnie compte plus de 53 500 employés œuvrant dans plus de 130 marchés afin de façonner un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.com/ca

INTERVENT

INTERVENT est une compagnie mondiale de changement comportemental et de prise en charge de la santé de la population menée par des médecins qui fournit ses services crédibles, de confiance et éprouvés principalement avec des approches numériques et de télésanté. INTERVENT développe, autorise et fournit des programmes basés sur des preuves, technologiques, et axés sur des données pour la prévention et la prise en charge de plusieurs maladies chroniques et de facteurs de coûts. Les programmes d'INTERVENT se sont avérés efficaces pour des groupes très divers de personnes dans plus de 120 résumés et manuscrits scientifiques publiés, y compris des essais cliniques randomisés et menés de manière indépendante publiés dans des revues scientifiques prestigieuses et à comité de lecture. Plus de deux millions de personnes ont participé aux programmes d'INTERVENT, y compris des patients de plus de 140 centres médicaux dans le cadre des essais cliniques marquants actuels à de nombreux centres sur la prévention des maladies chroniques/liés à la prise en charge. Pour en savoir plus, visitez interventhealth.com.

SOURCE Boehringer Ingelheim (Canada) Ltee.

Pour les questions de la part des médias : Pilar Iglesias, Boehringer Ingelheim Canada, 647-271-4717, [email protected]