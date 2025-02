Le psoriasis pustuleux généralisé (PPG) est une maladie inflammatoire neutrophilique rare, chronique, et hétérogène associée aux symptômes cutanés et systémiques, comme la fièvre, la douleur, et la fatigue 1,2,3,4

L'indication élargie de SPEVIGO ajoute une formulation par voie sous-cutanée pour la prise en charge continue du PPG afin de prévenir les poussées de PPG chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg 5 .

. Il s'agit donc d'une prise en charge complète de la maladie : SPEVIGO administré par voie intraveineuse traite les poussées de PPG, tandis que SPEVIGO administré par voie sous-cutanée les prévient5.

BURLINGTON, ON, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Boehringer Ingelheim Canada annonce que des approvisionnements de SPEVIGO® administré par voie intraveineuse et sous-cutanée (injection de spésolimab/spésolimab pour injection) sont maintenant offerts au Canada pour le traitement du psoriasis pustuleux généralisé (PPG) chez les patients âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg5. La formulation par voie sous-cutanée pour le traitement du PPG chronique a reçu l'autorisation de mise en marché en juillet 2024 de Santé Canada. SPEVIGO est un nouvel anticorps sélectif qui bloque l'activation du récepteur de l'interleukine-36 (IL-36R), une voie de signalisation au sein du système immunitaire qui contribue à la cause du PPG6,7,8,9,10

La décision prise par les autorités réglementaires est basée sur les résultats de l'essai clinique EFFISAYIL® 2, une étude de 48 semaines, à répartition aléatoire, contrôlée par placebo, qui a révélé que SPEVIGO a réduit de manière significative le risque de poussées de PPG de 84 % comparativement au placebo. Dans l'essai mené auprès de 123 patients, aucune poussée n'a été observée après la quatrième semaine du traitement SPEVIGO administré par voie sous-cutanée dans le groupe à forte dose (n=30, dose de charge de 600 mg; 300 mg toutes les 4 semaines [q4w])11,12,13. D'après les résultats positifs de l'essai, la dose recommandée de SPEVIGO pour la prévention des poussées de PPG est une dose de charge de 600 mg administrée par voie sous-cutanée, suivie de 300 mg toutes les 4 semaines5.

« Pour les patients qui vivent avec le PPG, il peut s'avérer difficile de gérer physiquement et émotionnellement leurs poussées », a dit Jensen Yeung, MD, FRCPC, dermatologue à Toronto, Ontario. « En tant que médecin, il a été frustrant d'avoir si peu à offrir aux patients. Je suis heureux qu'une nouvelle option est disponible pour fournir une prise en charge complète de la maladie ».

Le PPG est une affection dermatologique rare caractérisée par l'apparition soudaine de multiples petites cloques remplies de pus stérile affectant de grandes surfaces du corps qu'on appelle une poussée4. Il y a plusieurs facteurs déclencheurs qui peuvent causer une poussée de PPG, y compris, sans toutefois s'y limiter, certains médicaments, le retrait de stéroïdes, le stress, une exposition excessive au soleil, des infections et la grossesse14,15. Les poussées peuvent grandement affecter la qualité de vie et provoquer d'autres symptômes tels que fièvre, frissons, malaise, nausées et douleurs, voire des complications pouvant menacer le pronostic vital nécessitant un traitement d'urgence4,9,16.

« La nouvelle indication élargie de SPEVIGO constitue un changement fondamental pour les personnes qui vivent avec le PPG, abordant leur besoin d'un traitement aigu et de longue durée », a dit la Dre Rasha Eldesouky Abouelabbas, Vice-présidente, Affaires médicales et réglementaires, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « Donc, l'élargissement du traitement du PPG est une étape essentielle pour répondre aux besoins des patients ».

Au sujet du psoriasis pustuleux généralisé (PPG)

Le PPG est une maladie neutrophilique de la peau rare, hétérogène et possiblement mortelle qui se distingue sur le plan clinique du psoriasis en plaques16,17. Le PPG est causé par l'accumulation de neutrophiles (type de globules blancs) dans la peau, ce qui provoque des pustules stériles douloureuses partout sur le corps18. L'évolution clinique de la maladie varie; certains patients peuvent présenter une rechute accompagnée de poussées récurrentes, alors que d'autres auront une atteinte persistante accompagnée de poussées intermittentes18. Bien que la gravité des poussées de PPG puisse varier, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent mettre en danger la vie du patient en raison de complications telles que la septicémie et la défaillance multisystémique des organes. Cette maladie chronique et systémique a un impact considérable sur la qualité de vie des patients et représente un fardeau croissant sur le système de soins de santé19.

Au sujet de SPEVIGO®

SPEVIGO (injection de spésolimab/spésolimab pour injection) est un nouvel anticorps humanisé et sélectif qui bloque l'activation du récepteur de l'interleukine-36 (IL-36R), une voie de signalisation au sein du système immunitaire qui semble contribuer à la pathogenèse de plusieurs maladies auto-inflammatoires, dont le PPG 6,7,8,9.

Les autorisations de mise en marché de SPEVIGO étaient fondées sur des taux de réponse cliniquement significatives et une durée de réponse de l'essai clinique pivot de phase II EFFISAYIL®-1 et les résultats positifs de l'essai clinique de phase IIb EFFISAYIL® 25.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la monographie de SPEVIGO à www.boehringer-ingelheim.com/ca

À propos de Boehringer Ingelheim (Canada)

Boehringer Ingelheim est une compagnie biopharmaceutique axée sur la santé humaine et animale. En tant que l'un des principaux investisseurs en recherche et développement au sein de l'industrie, Boehringer Ingelheim se consacre à la mise au point de traitements innovateurs permettant d'améliorer et de prolonger la vie dans des domaines aux besoins médicaux largement insatisfaits. Compagnie indépendante depuis sa fondation en 1885, Boehringer adopte une perspective à long terme, intégrant la durabilité dans l'ensemble de ses activités. La compagnie compte plus de 53 500 employés œuvrant dans plus de 130 marchés afin de façonner un avenir plus sain, plus durable et plus équitable. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 500 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.boehringer-ingelheim.com/ca/fr/.

