KIRKLAND, QC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Merck Santé animale, connue sous le nom MSD Animal Health en dehors des États-Unis et du Canada, division de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., États-Unis (NYSE : MRK), annonce que Santé Canada a approuvé BRAVECTO® QUANTUM (fluralaner pour suspension injectable à libération prolongée) -- un nouveau produit injectable administré une fois par année.

BRAVECTO® QUANTUM est indiqué pour le traitement et la prévention des infestations de puces (Ctenocephalides felis) et pour le traitement et la maîtrise des infestations de tiques Ixodes scapularis (tique à pattes noires), Dermacentor variabilis (tique américaine du chien) et Rhipicephalus sanguineus (tique brune du chien) pendant 12 mois chez les chiens et les chiots âgés de 6 mois et plus.

Il est également indiqué pour le traitement et la maîtrise des infestations de tiques Amblyomma americanum (tique étoilée d'Amérique) pendant 8 mois chez les chiens et les chiots âgés de 6 mois et plus.

BRAVECTO® QUANTUM a d'abord été approuvé en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, puis dans l'Union européenne en 2024, ensuite aux États-Unis en juillet 2025, et maintenant au Canada. À ce jour, BRAVECTO® QUANTUM est approuvé dans plus de 50 pays à travers le monde.

« Nous sommes fiers de renforcer notre leadership dans les antiparasitaires à longue durée d'action avec une nouvelle injection administrée par les vétérinaires qui offre une protection ininterrompue jusqu'à 12 mois contre les puces et les tiques», a déclaré Susanne Martin, directrice de l'Unité commerciale des Animaux de compagnie, Merck Santé animale. « L'approbation de BRAVECTO® QUANTUM représente un progrès significatif pour les soins aux animaux de compagnie au Canada. »

« Bien que l'on associe souvent la saison des puces et des tiques aux mois d'été, des études démontrent que même si ces parasites sont le plus actifs du début du printemps à l'automne, ils peuvent l'être toute l'année dans certaines régions -- et il suffit de quelques jours de chaleur pour que les tiques redeviennent actives », a expliqué Frank Guerino, Ph.D., vice-président associé, Développement pharmaceutique mondial, Merck Santé animale.

BRAVECTO® QUANTUM illustre l'engagement de Merck Santé animale envers la science et a été reconnu par plusieurs distinctions, notamment les Edison Awards 2024 et les S&P Global Awards 2024 pour le meilleur nouveau produit pour animaux de compagnie.

À propos de Merck Santé animale

Chez Merck, connu sous le nom MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous sommes unis par une raison d'être : nous utilisons la puissance de la science de pointe pour sauver et améliorer des vies partout dans le monde. Depuis plus d'un siècle, nous sommes à l'avant-garde de la recherche, mettant au point des médicaments, des vaccins et des solutions de santé innovantes pour lutter contre les maladies les plus difficiles au niveau mondial. Merck Santé animale, une division de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., États-Unis, constitue l'activité mondiale de santé animale de Merck. Fidèle à son engagement envers The Science of Healthier Animals®, Merck Santé animale offre aux vétérinaires, aux agriculteurs, aux producteurs, aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux gouvernements l'une des gammes les plus étendues de produits pharmaceutiques vétérinaires, de vaccins et de solutions et services de gestion de la santé, ainsi qu'une vaste suite de technologies connectées comprenant des produits d'identification, de traçabilité et de surveillance. Merck Santé animale se consacre à préserver et améliorer la santé, le bien-être et la performance des animaux et des personnes qui en prennent soin. Elle investit massivement dans des ressources de R-D dynamiques et complètes ainsi que dans une chaîne d'approvisionnement mondiale moderne. Merck Santé animale est présente dans plus de 50 pays et ses produits sont disponibles dans quelque 150 marchés. Pour en savoir plus, visitez https://www.merck-sante-animale.ca/

Déclarations prospectives de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U.

Ce communiqué de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées (« la Société ») comprend des déclarations prospectives au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la Société et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Rien ne garantit l'obtention des approbations réglementaires nécessaires à l'homologation ou à l'éventuel succès commercial des médicaments candidats en développement. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si les risques et incertitudes se concrétisent, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux annoncés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence, les facteurs économiques généraux, incluant les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la réglementation du secteur pharmaceutique ou des lois concernant les soins de la santé aux États-Unis et dans le monde; les tendances mondiales à l'égard de la limitation des coûts des soins de santé; les avancées technologiques et les nouveaux produits et brevets des concurrents; les défis liés à l'élaboration d'un nouveau produit, ce qui inclut l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la Société à prédire précisément les conditions de marché futures; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies mondiales et le risque de souveraineté; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la Société et des autres protections relatives aux produits innovants; et le risque de faire l'objet d'actions judiciaires ou de mesures réglementaires.

La Société ne s'engage aucunement à publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans le rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 établi sur le formulaire 10-K et dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière (www.sec.gov).

