KIRKLAND, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Merck (NYSE : MRK), connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé que les négociations avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) relatives à WINREVAIR® (sotatercept) se sont conclues avec succès. L'APP négocie au nom des provinces, des territoires et des programmes fédéraux de médicaments, ce qui constitue une étape cruciale dans le processus de remboursement de WINREVAIR® par les régimes publics.

WINREVAIR® est indiqué en association avec le traitement standard de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), pour le traitement des adultes atteints d'HTAP appartenant au groupe 1 et à la classe fonctionnelle (CF) II ou III de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« L'hypertension artérielle pulmonaire est une maladie qui limite l'espérance de vie et qui affecte la capacité des patients de travailler, de vaquer à leurs activités quotidiennes et de maintenir leur indépendance. Il est essentiel d'assurer un accès large et équitable à des traitements novateurs comme WINREVAIR® », a affirmé Jamie Myrah, directrice générale de l'Association d'hypertension pulmonaire du Canada.

« Le fait de disposer d'autres options thérapeutiques ciblant différentes voies d'action est important pour les cliniciens, car nous adaptons les plans de traitement aux besoins individuels des patients dans le but d'atténuer leurs symptômes, d'améliorer leur fonctionnement, leur qualité de vie et leurs résultats globaux », a indiqué le Dr Jason Weatherald, pneumologue à l'Université de l'Alberta. « La clôture de ces négociations est une étape importante vers une amélioration de l'accès à des traitements dont les bienfaits pour les patients atteints d'HTAP ont été démontrés. »

L'étape suivante consistera à obtenir l'approbation des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que des programmes fédéraux de médicaments, en vue du remboursement équitable permettant d'assurer un accès adéquat à WINREVAIR®, selon des critères d'admissibilité des patients établis par nos organismes d'évaluation des technologies de la santé (ETS).

À propos de l'hypertension artérielle pulmonaire

L'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie grave et évolutive dans laquelle les petites artères qui transportent le sang du cœur aux poumons se rétrécissent en raison d'une croissance cellulaire excessive et d'une cicatrisation. Ce rétrécissement réduit le flux sanguin vers les poumons et diminue le taux d'oxygène dans le sang. L'HTAP peut être idiopathique, héréditaire ou liée à d'autres affections. Parmi les symptômes les plus fréquents figurent un essoufflement croissant (surtout à l'effort), de la fatigue, une enflure des pieds et des jambes, une douleur thoracique, des étourdissements et des évanouissements - des symptômes qui se développent souvent lentement et qui peuvent être confondus avec un déconditionnement ou d'autres problèmes cardiaques ou pulmonaires. En l'absence de traitement, l'HTAP met le cœur à rude épreuve, ce qui peut entraîner une réduction de la mobilité, une insuffisance cardiaque et une diminution de l'espérance de vie.

À propos de Merck

Chez Merck, aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces dans un seul but : nous utilisons le pouvoir de la science moderne pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons à devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés. Pour en savoir plus sur nos activités au Canada, visitez le www.merck.ca ou suivez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

Déclarations prospectives de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U.

Ce communiqué de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées (« la Société ») comprend des déclarations prospectives au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la Société et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Rien ne garantit l'obtention des approbations réglementaires nécessaires à l'homologation ou à l'éventuel succès commercial des médicaments candidats en développement. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si les risques et incertitudes se concrétisent, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux annoncés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence, les facteurs économiques généraux, incluant les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la réglementation du secteur pharmaceutique ou des lois concernant les soins de la santé aux États-Unis et dans le monde; les tendances mondiales à l'égard de la limitation des coûts des soins de santé; les avancées technologiques et les nouveaux produits et brevets des concurrents; les défis liés à l'élaboration d'un nouveau produit, ce qui inclut l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la Société à prédire précisément les conditions de marché futures; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies mondiales et le risque de souveraineté; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la Société et des autres protections relatives aux produits innovants; et le risque de faire l'objet d'actions judiciaires ou de mesures réglementaires.

La Société ne s'engage aucunement à publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans le rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 établi sur le formulaire 10-K et dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière (www.sec.gov).

® Merck Sharp & Dohme B.V. utilisée sous licence.

© 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Contact de presse:

Merck Canada Media Relations:

1-833-906-3725

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814415/Merck_Logo.jpg

SOURCE Merck