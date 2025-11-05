KIRKLAND, QC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Merck (NYSE : MRK), connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé aujourd'hui que le Québec a ajouté CAPVAXIVE®, un vaccin antipneumococcique 21-valent conjugué, à leur programme d'immunisation pour les adultes financés par les fonds publics. Grâce à cet ajout, le vaccin est offert aux résidents admissibles selon les critères définis par la province, ce qui accroît l'accès à la vaccination antipneumococcique1.

CAPVAXIVE® est approuvé par Santé Canada chez les adultes de 18 ans ou plus pour l'immunisation active pour prévenir les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par des sérotypes de Streptococcus pneumoniae (3, 6A, 6C, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15A, 15B, 15C, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F et 35B). Selon les données de surveillance de l'Agence de la santé publique du Canada (total combiné pour la période 2019-2023), les sérotypes inclus dans CAPVAXIVE® ont représenté les pourcentages suivants de cas de pneumococcies invasives chez les adultes :

~ 65 % des sujets âgés de 18 à 49 ans;

~ 74 % des sujets âgés de 50 à 64 ans;

~ 80 % des sujets âgés de ≥ 65 ans.

Ces valeurs reposaient sur des données de surveillance et ne reflètent pas l'efficacité de CAPVAXIVE®.

« L'amélioration de l'accès aux vaccins est au cœur de notre mission », a déclaré Matthew Thornhill, directeur exécutif du groupe commercial Vaccins chez Merck Canada. « Nous saluons le leadership dont a fait preuve le Québec en mettant à jour son programme financé par les fonds publics avec CAPVAXIVE®. Nous continuerons à travailler avec les partenaires provinciaux de la santé publique, les cliniciens et les associations de patients pour appuyer le déploiement, la sensibilisation et l'accès équitable à la vaccination ».

La décision de financer CAPVAXIVE® par les fonds publics fait suite aux recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), publiées en novembre 2024, d'inclure ce vaccin comme option dans les programmes de vaccination antipneumococcique pour tous les adultes de 65 ans ou plus et les adultes de moins de 65 ans à risque accru de pneumococcie invasive. Les personnes qui pourraient faire partie des groupes admissibles selon les critères d'admissibilité de la province devraient consulter leur professionnel de la santé ou le bureau de santé publique de leur région pour en savoir davantage.

Au sujet des pneumococcies

Les pneumococcies sont causées par un type de bactérie appelé Streptococcus pneumoniae, qui peut entraîner tout un éventail de maladies, allant des infections bénignes touchant les oreilles, les sinus et les poumons aux maladies plus graves appelées pneumococcies invasives. Ces dernières surviennent lorsque des bactéries pénètrent dans la circulation sanguine (bactériémie) ou dans le système nerveux central, provoquant une méningite. Au Canada, on déclare environ 3 000 cas de pneumococcies invasives chaque année. Bien que tout le monde puisse contracter une pneumococcie invasive, celle-ci est plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans, chez les adultes de plus de 65 ans et chez les personnes vivant avec certains problèmes médicaux ou d'autres facteurs de risque.

À propos de CAPVAXIVE®

CAPVAXIVE®, un vaccin antipneumococcique 21-valent conjugué, est indiqué pour l'immunisation active pour prévenir les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par des sérotypes de Streptococcus pneumoniae (3, 6A, 6C, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15A, 15B, 15C, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F et 35B) chez les adultes âgés de 18 ans ou plus.

À propos de Merck

Chez Merck, aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces dans un seul but : nous utilisons le pouvoir de la science moderne pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons à devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés. Pour en savoir plus sur nos activités au Canada, visitez le www.merck.ca ou suivez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

