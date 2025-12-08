KIRKLAND, Québec, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Merck (NYSE : MRK), connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a annoncé aujourd'hui que la province de la Saskatchewan a ajouté CAPVAXIVE®, un vaccin antipneumococcique 21-valent conjugué, à son programme d'immunisation pour les adultes financé par les fonds publics. Cet ajout appuie l'accès accru à la vaccination antipneumococcique chez les adultes admissibles, conformément aux critères d'admissibilité provinciaux.

CAPVAXIVE® est approuvé par Santé Canada chez les adultes de 18 ans ou plus pour prévenir les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique) causées par 21 sérotypes de Streptococcus pneumoniae. Les données de surveillance de l'Agence de la santé publique du Canada (2019-2023) ont montré que ces sérotypes représentaient environ :

65 % des cas de pneumococcie invasive chez les adultes de 18 à 49 ans

74 % des cas de pneumococcie invasive chez les adultes de 50 à 64 ans

80 % des cas de pneumococcie invasive chez les adultes de 65 ans et plus

Ces pourcentages étaient basés sur des données de surveillance et ne reflètent pas l'efficacité de CAPVAXIVE®.

La décision de la Saskatchewan repose sur les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), qui appuie CAPVAXIVE® comme option pour les adultes de 65 ans et plus et les personnes de moins de 65 ans présentant un risque accru de pneumococcie invasive.

Les résidents sont encouragés à consulter leur professionnel de la santé ou leur bureau de santé publique local, afin de déterminer leur admissibilité et les options d'accès.

Au sujet des pneumococcies

Les pneumococcies sont causées par un type de bactérie appelé Streptococcus pneumoniae, qui peut entraîner tout un éventail de maladies, allant des infections bénignes touchant les oreilles, les sinus et les poumons aux maladies plus graves appelées pneumococcies invasives. Ces dernières surviennent lorsque des bactéries pénètrent dans la circulation sanguine (bactériémie) ou dans le système nerveux central, ce qui provoque une méningite. Au Canada, on déclare environ 3 000 cas de pneumococcie invasive chaque année. Bien que tout le monde puisse contracter une pneumococcie invasive, celle-ci est plus fréquente chez les enfants de moins de 5 ans, chez les adultes de plus de 65 ans et chez les personnes vivant avec certains problèmes médicaux ou d'autres facteurs de risque.

À propos de CAPVAXIVE®

CAPVAXIVE®, un vaccin antipneumococcique 21-valent conjugué, est indiqué pour l'immunisation active pour prévenir les pneumococcies invasives (y compris la sepsie, la méningite, la pneumonie bactériémique, l'empyème pleural et la bactériémie) causées par des sérotypes de Streptococcus pneumoniae (3, 6A, 6C, 7F, 8, 9N, 10A, 11A, 12F, 15A, 15B, 15C, 16F, 17F, 19A, 20A, 22F, 23A, 23B, 24F, 31, 33F et 35B) chez les adultes âgés de 18 ans ou plus.

À propos de Merck

Chez Merck, aussi connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces dans un seul but : nous utilisons le pouvoir de la science moderne pour sauver et améliorer des vies dans le monde entier. Nous apportons de l'espoir à l'humanité par le biais du développement de médicaments et de vaccins importants depuis plus de 130 ans. Nous aspirons à devenir le chef de file dans le domaine de la recherche biopharmaceutique à travers la planète. Les solutions novatrices en matière de santé, que nous apportons de nos jours, sont d'ailleurs à la fine pointe de la recherche, permettant ainsi de faire avancer les techniques utilisées en prévention et d'améliorer les traitements des maladies chez l'homme et l'animal. Nous encourageons l'emploi d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive à l'échelle mondiale, et nous opérons de façon responsable chaque jour pour assurer un avenir sécuritaire, durable et sain aux personnes et aux communautés. Pour en savoir plus sur nos activités au Canada, visitez le www.merck.ca ou suivez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

Déclarations prospectives de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U.

Ce communiqué de Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées (« la Société ») comprend des déclarations prospectives au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la Société et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Rien ne garantit l'obtention des approbations réglementaires nécessaires à l'homologation ou à l'éventuel succès commercial des médicaments candidats en développement. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si les risques et incertitudes se concrétisent, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux annoncés dans les déclarations prospectives.

Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les conditions générales du secteur et la concurrence, les facteurs économiques généraux, incluant les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; les effets de la réglementation du secteur pharmaceutique ou des lois concernant les soins de la santé aux États-Unis et dans le monde; les tendances mondiales à l'égard de la limitation des coûts des soins de santé; les avancées technologiques et les nouveaux produits et brevets des concurrents; les défis liés à l'élaboration d'un nouveau produit, ce qui inclut l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la Société à prédire précisément les conditions de marché futures; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies mondiales et le risque de souveraineté; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets de la Société et des autres protections relatives aux produits innovants; et le risque de faire l'objet d'actions judiciaires ou de mesures réglementaires.

La Société ne s'engage aucunement à publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans le rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 établi sur le formulaire 10-K et dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière (www.sec.gov).

® Merck Sharp & Dohme B.V., utilisée sous licence.

© 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, É.-U. et ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

Media Contact:

Merck Canada Media Relations:

1-833-906-3725

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2814415/Merck_Logo.jpg

SOURCE Merck