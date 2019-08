Santé Canada annonce une microsubvention pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire

Les fonds financeront des initiatives communautaires qui traitent des aspects sociaux et psychosociaux des soins palliatifs

OTTAWA, le 23 août 2019 /CNW/ - L'accès aux soins palliatifs et de fin de vie est important pour tous les Canadiens. Cela inclut les personnes des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), soit les communautés francophones hors Québec et les communautés anglophones du Québec. Les soins palliatifs peuvent donner un soutien grandement nécessaire aux personnes en fin de vie ainsi qu'à leurs familles et à leurs fournisseurs de soins au cours d'une période très difficile. L'investissement d'aujourd'hui aidera les membres des CLOSM à terminer leur existence dans le confort et la dignité.

Santé Canada a lancé une microsubvention de 300 000 $ d'une durée de trois ans. Elle financera les initiatives communautaires qui traitent des aspects sociaux et psychosociaux des soins palliatifs. Dans le cadre de ce fonds, les Canadiens de 16 ans et plus, les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires peuvent faire une demande de microsubvention pouvant atteindre 1 000 $ pour organiser des initiatives dans les CLOSM.

L'objectif est de mobiliser, d'appuyer et d'inspirer les personnes et les organismes communautaires afin qu'ils parrainent des « communautés compatissantes » dans les CLOSM du Canada. Le concept de la communauté compatissante est fondé sur le principe selon lequel les proches d'une personne en fin de vie, notamment les amis, les voisins et les collègues, ont besoin de soutien avant, pendant et après la mort d'un être cher.

La création d'outils et de ressources et l'organisation d'ateliers ou de discussions de groupe pourraient faire partie des activités admissibles.

Visitez le site Web de Santé Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de faire une demande.

Citation

« Notre gouvernement s'engage à relever les défis auxquels sont confrontées les communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au Canada. Ce financement aidera à créer des milieux empreints de compassion et de soutien qui permettront aux personnes d'aider leur famille, leurs amis, leurs voisins et les autres personnes qui leur sont importantes lorsqu'elles sont confrontées à la mort, à une personne mourante, à la perte ou au deuil. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le Programme de contribution pour les langues officielles en santé de Santé Canada a pour but d'améliorer l'accès des CLOSM aux services de santé.

a pour but d'améliorer l'accès des CLOSM aux services de santé. Le financement fait partie du Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 du gouvernement du Canada , une initiative s'élevant à plus de 2,6 milliards de dollars pour promouvoir la dualité linguistique et la vitalité des CLOSM.

, une initiative s'élevant à plus de 2,6 milliards de dollars pour promouvoir la dualité linguistique et la vitalité des CLOSM. Les demandes de microsubventions seront traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi, et l'attribution des microsubventions se fera selon ce même principe jusqu'à ce que les fonds soient dépensés à chaque exercice, pourvu que les demandeurs respectent les exigences en matière d'admissibilité et de priorité.

Pour être admissibles, les bénéficiaires de microsubventions doivent diffuser les résultats de leur projet sur une plateforme de média social populaire dans les 30 jours suivant l'achèvement de leur projet. Cela favorisera la discussion au sein de la communauté sur les activités et les approches novatrices visant à soutenir les personnes et les proches confrontés à des défis posés par la fin de vie, et cela permettra aux autres Canadiens de trouver et de partager des activités financées et de s'en inspirer.

