TORONTO, le 9 juin 2025 /CNW/ - Sanofi Canada annonce aujourd'hui la nomination de James Guy au poste de Responsable pays, Canada et directeur général, Soins spécialisés. A ce titre, James sera ainsi à la tête du Conseil canadien de Sanofi, qui coordonne les activités des trois unités d'affaires et des fonctions de l'entreprise au Canada. Il dirigera aussi l'unité d'affaires Soins spécialisés.

« C'est un moment exaltant dans l'histoire de Sanofi, car nos produits en développement ont la possibilité d'apporter des avancées scientifiques qui améliorent la santé des patients partout sur la planète. Sanofi s'inspire de cet élan en misant sur les technologies de nouvelle génération et l'IA afin de transformer les innovations scientifiques en applications réelles pour les patients. J'ai la chance d'être de retour au Canada et de travailler avec nos talentueuses équipes. Je suis persuadé que leur approche axée sur les patients nous permettra de créer de nouvelles solutions qui continueront de profiter aux patients canadiens. »

James a plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, dont 13 ans au sein de postes de direction chez Sanofi à l'échelle mondiale, aux États-Unis et au Canada, et plus récemment à la tête de la franchise Immunologie au Canada. Il a occupé chez Sanofi les postes de directeur international du Marketing stratégique en République tchèque, de responsable de marque mondial de la gamme des produits respiratoires, aux États-Unis et de directeur des Affaires régionales dans la filiale américaine.

James est citoyen canadien et détient un baccalauréat en chimie et biologie appliquées de l'Université métropolitaine de Toronto ainsi qu'une maîtrise en sciences biomédicales de l'Université de Bradford (Royaume-Uni) et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Rutgers (États-Unis).

Sanofi compte plus de 2 000 employés au Canada et ses activités comprennent la recherche et le développement, la commercialisation, le plus grand établissement de bioproduction du pays ainsi qu'un centre d'excellence en IA. La société est bien positionnée pour livrer la marchandise à toutes les étapes de la chaîne de valeur des sciences de la vie au Canada.

Au titre de responsable pays, James Guy présidera le Conseil canadien, dont les membres sont les suivants :

Adèle Fondeux, directrice générale, Médecine générale

Delphine Lansac , directrice générale, Vaccins

, directrice générale, Vaccins Kate Winchester , directrice, Production et approvisionnement et directrice du site de Toronto

, directrice, Production et approvisionnement et directrice du site de Bastian Frehse , directeur financier

, directeur financier Preety Gill , partenaire, Employés et Culture

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, partout dans le monde, s'emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l'ambition d'un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Au Canada, nous employons environ 2 000 personnes et investissons annuellement 20 % de nos revenus dans la recherche biopharmaceutique, ce qui représente 1,2 milliard de dollars CAN en recherche et développement dans la dernière décennie. Nos investissements stimulent la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays. Nous sommes le plus important établissement de bioproduction au pays et sommes en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars dans de nouvelles infrastructures, dont deux nouvelles usines de fabrication de vaccins sur notre campus de Toronto. Depuis plus de 110 ans, nous collaborons avec un vaste réseau d'acteurs du secteur de la santé et nous nous engageons à créer un avenir plus sain au Canada.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

