TORONTO, le 25 juill. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Santé de l'Ontario a annoncé la mise en œuvre d'un programme universel et public d'immunisation au moyen de Beyfortus® (nirsévimab) destiné à tous les nouveau-nés et les nourrissons nés en 2024 ou pendant toute la saison 2024-2025 du virus respiratoire syncytial (VRS). Ce programme s'adresse également à certains enfants âgés de 24 mois et moins qui présentent un risque élevé. Ce premier programme à grande échelle financé par des fonds publics offre une protection à tous les nouveau-nés et nourrissons qui entameront leur première saison du VRS. Le VRS, l'un des virus respiratoires les plus fréquents chez les bébés, peut entraîner des infections respiratoires comme la bronchiolite et la pneumonie.

Au mois de mai, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) a recommandé la mise en place d'un programme universel de vaccination contre le VRS avec Beyfortus® pour prévenir les maladies graves dues au VRS chez les nourrissons, en raison de l'important fardeau que représente le VRS chez les nourrissons et des répercussions du VRS sur le système de santé canadieni. Selon le CCNI, le VRS infecte « presque tous les enfants avant l'âge de 2 ans »ii. Il est donc nécessaire d'offrir une protection étendue aux nourrissons, car la plupart des hospitalisations pour le VRS surviennent chez des nourrissons qui ne présentent aucun facteur de risque. Une récente étude a d'ailleurs démontré que, chez les nourrissons hospitalisés pour le VRS, 80 % étaient auparavant en bonne santé et nés à termeiii.

Delphine Lansac

Directrice générale, Vaccins, Sanofi Canada

« L'annonce diffusée aujourd'hui par le gouvernement de l'Ontario est une étape importante. L'accès universel au Beyfortus® pour contribuer à protéger tous les nourrissons de l'Ontario permettra aux parents de se concentrer sur les joies d'une vie avec un nouveau bébé et de moins s'inquiéter d'une infection sévère par le VRS. Ce nouveau programme s'inscrit dans la continuité de notre héritage de 110 ans à titre de partenaire engagé dans la santé publique au Canada. Notre objectif demeure la protection de la santé des Canadiens et des Canadiennes au moyen de solutions novatrices, et l'arrivée de Beyfortus® constitue un pas important pour protéger les bébés et apporter une différence positive pour les familles et le système de santé. »

Sylvia Jones

Vice-première ministre et ministre de la Santé

« À l'approche de la saison des virus respiratoires, notre gouvernement prend les mesures nécessaires afin que les Ontariens et les Ontariennes de tous âges disposent des outils dont ils ont besoin pour se préparer et assurer la sécurité et la santé des êtres qui leur sont chers. Notre gouvernement travaille avec nos partenaires pour bonifier substantiellement le programme de l'Ontario contre le VRS, de manière à faciliter l'accès aux soins pour les familles, à améliorer les résultats en matière de santé et à réduire le nombre d'hospitalisations et d'admissions aux soins intensifs liées au VRS. »

Dr Eddy Lau

Pédiatre, Centre de santé de St-Joseph, Unity Health,

Professeur adjoint de pédiatrie, Université de Toronto

« L'infection par le VRS représente l'un des plus lourds fardeaux en soins pédiatriques pendant l'automne et l'hiver. Il y a deux hivers, c'était la première fois depuis des décennies que notre capacité d'hospitalisation était surchargée au point de devoir recourir à des unités de soins intensifs d'hôpitaux communautaires de l'Ontario pour soigner des nourrissons. Le VRS continue encore aujourd'hui à être l'une des principales infections qui mènent les nourrissons et les enfants à l'hôpital. Une stratégie de prévention à dose unique contre le VRS permettra de réduire considérablement le nombre de cas et d'hospitalisations chez les nourrissons. »

Santé Canada a émis un avis de conformité pour Beyfortus® en avril 2023. Par ailleurs, ce médicament a été approuvé par la FDA aux États-Unis en juillet 2023, dans l'Union européenne, en octobre 2022.

À propos de Beyfortus®

Beyfortus® est un anticorps à longue durée d'action administré en une seule dose qui aide à prévenir l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS chez les nourrissons durant leur première saison du VRS. Beyfortus® est également indiqué chez les enfants de moins de 24 mois qui restent vulnérables à l'infection grave au VRS pendant leur deuxième saison d'exposition au VRS. Beyfortus® procure une protection rapide contre l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS, et ce, durant au moins 5 mois, coïncidant avec la saison du VRS.

Beyfortus® est administré directement aux nouveau-nés et aux nourrissons en une seule dose et procure une protection rapide grâce à un anticorps pour aider à prévenir l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS, sans nécessiter l'activation du système immunitaire. L'administration de Beyfortus® peut être programmée au début de la saison du VRS.

Nous sommes une entreprise novatrice mondiale œuvrant dans le milieu de la santé, qui vise un objectif : nous exploitons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Partout dans le monde, notre équipe s'efforce de transformer l'exercice de la médecine en cherchant à rendre l'impossible possible. Nous proposons des traitements qui changent des vies et des vaccins qui sauvent des vies de millions de personnes dans le monde, tout en plaçant les concepts de durabilité et de responsabilité au centre de nos ambitions.

Au Canada, nous employons plus de 2 000 personnes et investissons 20 % de nos revenus annuels dans la recherche biopharmaceutique (ce qui représente 1,2 milliard de dollars canadiens en R-D dans la dernière décennie) pour stimuler la création d'emplois, les échanges commerciaux et possibilités d'affaires à l'échelle du pays. Nous sommes également en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars canadiens dans de nouvelles infrastructures, dont deux nouvelles usines de fabrication de vaccins sur notre campus de Toronto.

En 2024, nous célébrons 110 ans d'expérience dans la création de solutions novatrices en matière de santé pour les Canadiens. Ce qui n'était au départ qu'un petit laboratoire en mai 1914 a évolué pour devenir la plus grande usine de fabrication biopharmaceutique au Canada en plus d'être reconnu pour avoir fait avancer quelques-unes des plus grandes contributions à la santé publique, tant au Canada que dans le monde.

