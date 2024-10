Au Canada , six nouveau-nés sur 10 auront accès à l'anticorps protecteur Beyfortus ® pour la première fois cette saison.

TORONTO, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Sanofi est heureux d'annoncer que Beyfortus® (nirsévimab) sera largement disponible cet automne pour les nourrissons nés en Ontario, au Québec, au Nunavut, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Les premières injections ont commencé. Beyfortus® est le premier anticorps protecteur à longue durée mis au point pour protéger les nourrissons et les nouveau-nés contre le VRSii. Le VRS circule de manière saisonnière de novembre à avril, et engendre un grand nombre de cas de bronchiolite, de pneumonie et d'hospitalisations chez les nourrissons. L'immunisation vise à protéger les populations les plus vulnérables durant cette période critique. Compte tenu des défis actuels posés par le VRS, Sanofi s'est engagé à accroître l'accès à cette immunisation au Canada.

« Nous comprenons les préoccupations des parents en cette saison du VRS, et nous sommes déterminés à apporter une solution pour protéger tous les bébés, indique Delphine Lansac, directrice générale Vaccins de Sanofi. L'arrivée de Beyfortus® est une étape importante de notre mission visant à protéger la santé des nourrissons et à alléger le fardeau pesant sur le système de santé durant la saison des maladies respiratoires. »

Au Québec, en Ontario, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, Beyfortus® sera dispensé à l'hôpital aux nourrissons éligibles nés durant la saison du VRS; les nourrissons nés avant le début de la saison du VRS auront accès à Beyfortus® par l'entremise des médecins de soins primaires ou de la santé publique. Beyfortus® est remboursé par les régimes publics et offert gratuitement dans ces territoires. Les professionnels de santé peuvent communiquer avec leur autorité locale de santé pour obtenir de plus amples renseignements sur Beyfortus®.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) du Québec ont recommandé Beyfortus® pour protéger les nourrissons et les nouveau-nés contre le VRSiii,iv. Santé Canada a émis un avis de conformité pour Beyfortus® en avril 2023.

À propos du VRS

Le VRS, qui est très contagieux, peut entraîner des maladies respiratoires chez les bébés, notamment des infections pulmonaires comme la bronchiolite et la pneumoniev. Environ 2 nourrissons sur 3 sont infectés par le VRS avant leur premier anniversaire et presque tous les nourrissons le sont avant l'âge de 2 ansvi. Les nourrissons de moins de 1 an sont en moyenne presque 16 fois plus susceptibles d'être hospitalisés pour le VRS que pour la grippevii. La majorité des hospitalisations pour le VRS surviennent chez des enfants ne présentant aucun facteur de risque. Une récente étude a démontré que, chez les nourrissons hospitalisés pour le VRS, 80 % étaient auparavant en bonne santé et sont nés à termeviii. Selon le CCNI, chaque année, entre 10 % et 20 % des cas de VRS chez les nourrissons en bonne santé nécessitent des soins médicaux, notamment un cabinet médical, des soins d'urgence, des visites aux urgences et des hospitalisations.ix Jusqu'à maintenant, seule une petite fraction des nourrissons nés au Canada a accès à une protection contre le VRS.

À propos de Beyfortus®

Beyfortus® est un anticorps à longue durée d'action administré en une seule dose qui aide à prévenir l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS chez les nourrissons durant leur première saison du VRS. Beyfortus® est également indiqué chez les enfants de moins de 24 mois qui restent vulnérables à l'infection grave au VRS pendant leur deuxième saison d'exposition au VRS. Beyfortus® procure une protection rapide contre l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS, et ce, durant au moins 5 mois, coïncidant avec la saison du VRS.

Beyfortus® est administré directement aux nouveau-nés et aux nourrissons en une seule dose et procure une protection rapide grâce à un anticorps pour aider à prévenir l'infection des voies respiratoires inférieures par le VRS, sans nécessiter l'activation du système immunitaire. L'administration de Beyfortus® peut être programmée au début de la saison du VRS.

Beyfortus® a démontré statistiquement son efficacité à réduire le risque relatif d'infection des voies respiratoires inferieures, et les hospitalisations associées, de 74,5% par rapport au placebo chez les enfants nés à terme ou presque à terme (35 semaines de gestation ou plus) et entrant dans leur première saison de VRSx (95% CI: 49.6-87.1; p<0.0001).

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise novatrice mondiale œuvrant dans le milieu de la santé, qui vise un objectif : nous exploitons les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Partout dans le monde, notre équipe s'efforce de transformer l'exercice de la médecine en cherchant à rendre l'impossible possible. Nous proposons des traitements qui changent des vies et des vaccins qui sauvent des vies de millions de personnes dans le monde, tout en plaçant les concepts de durabilité et de responsabilité au centre de nos ambitions.

Au Canada, nous employons plus de 2 000 personnes et investissons 20 % de nos revenus annuels dans la recherche biopharmaceutique (ce qui représente 1,2 milliard de dollars canadiens en R-D dans la dernière décennie) pour stimuler la création d'emplois, les échanges commerciaux et possibilités d'affaires à l'échelle du pays. Nous sommes également en voie de réaliser, d'ici 2028, des investissements de plus de 2 milliards de dollars canadiens dans de nouvelles infrastructures, dont deux nouvelles usines de fabrication de vaccins sur notre campus de Toronto.

En 2024, nous célébrons 110 ans d'expérience dans la création de solutions novatrices en matière de santé pour les Canadiens. Ce qui n'était au départ qu'un petit laboratoire en mai 1914 a évolué pour devenir la plus grande usine de fabrication biopharmaceutique au Canada en plus d'être reconnu pour avoir fait avancer quelques-unes des plus grandes contributions à la santé publique, tant au Canada que dans le monde.

Sanofi est coté sur (EURONEXT : SAN) et (NASDAQ : SNY)

i Monographie de BEYFORTUS®, Sanofi Pasteur Limited, 14 juin 2024. ii Monographie de BEYFORTUS®, Sanofi Pasteur Limited, 14 juin 2024. iii Une déclaration du comité consultatif (DCC), Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), Déclaration sur la prévention de la maladie causée par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons, avril 2024. iv Institut national d'excellence en santé et en services sociaux : BEYFORTUSMC: Prévention des infections graves par le virus respiratoire syncytial chez l'enfant. v Agence de la santé publique du Canada. Consulté le 21 février 2024. Virus respiratoire syncytial (VRS) : Guide canadien d'immunisation - Canada.ca vi Simoes EAF. Lancet 1999; 354:847-852 vii Demont C et al. BMC Infect Dis 2021; 21(1) : 730, Sanchez-Luna M et al. Curr Med Res Opin 2016; 32(4) : 693-698, Kobayashi Y et. al. J Infect Dis 2022; 226 :386-395, Yu J et al. Emerg Infect Dis 2019; 25(6) : 1127-1135, Thwaites R et al. Eur J Pediatr 2020; 179(5) : 791-799, Arriola C et al. J Pediatric Infect Dis Soc 2020; 8(12) : 2048. viii Pisesky et al. PloS one 11.3 (2016): e0150416 ix Une déclaration du comité consultatif (DCC), Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), Déclaration sur la prévention de la maladie causée par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons, avril 2024. x Monographie de BEYFORTUS®, Sanofi Pasteur Limited, 14 juin 2024.

