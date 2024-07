TORONTO, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Dans sa déclaration annuelle sur la vaccination antigrippale pour la saison 2024-2025, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) continue de recommander le vaccin FluzoneMD Haute Dose Quadrivalent comme vaccin à privilégier par rapport aux vaccins antigrippaux à dose standard pour protéger les adultes de 65 ans et plus contre le virus de l'influenza. Selon le CCNI, FluzoneMD Haute Dose Quadrivalent détient le plus important corpus de données probantes parmi tous les vaccins recommandés pour les adultes de 65 ans et plusi.

Delphine Lansac

Directrice générale - Vaccins, Sanofi Canada

« Plus d'une personne âgée sur deux qui a reçu un vaccin contre la grippe au Canada pendant la dernière saison de la grippe a reçu FluzoneMD Haute Dose Quadrivalent. Un important corpus bien établi de données cliniques probantes vient appuyer ses bienfaits dans la protection des personnes de 65 ans et plus contre la grippe et dans la réduction du risque de complications potentiellement graves. À titre de chef de file en protection de la santé publique au Canada, dont les origines remontent à plus de 110 ans, Sanofi est fière de pouvoir bientôt fabriquer FluzoneMD Haute Dose Quadrivalent ici même, à Toronto. »

Dr Angel Chu M.D., FRCPC

Spécialiste des maladies infectieuses, professeur adjoint de clinique, Université de Calgary, STI Clinic Calgary, et vice-président d'Immunisation Canada

« Dans la dernière déclaration du CCNI, FluzoneMD Haute Dose continue d'être le vaccin recommandé pour les adultes de 65 ans et plus. Le CCNI reconnaît aussi que ce vaccin a le plus important corpus de données probantes en appui parmi les vaccins contre la grippe destinés aux personnes âgées. »

Le virus de la grippe peut causer une maladie de forme légère à grave et entraîne annuellement environ 12 000 hospitalisations et 3 500 décès au Canadaii. Certaines populations, notamment les jeunes enfants et les adultes de 65 ans et plus, présentent un risque plus élevé de complications graves liées à la grippeiii. La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la grippe et ses complicationsiv.

Le vaccin antigrippal FluzoneMD Haute Dose Quadrivalent est spécialement conçu pour offrir une protection aux adultes de 65 ans et plus, avec quatre fois plus de particules du principe actif que les vaccins à dose standard. À l'heure actuelle, FluzoneMD Haute Dose est offert dans plus de 20 pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Allemagne, et il est remboursé au Canada par plusieurs régimes provinciaux et territoriaux d'assurance médicament.

FluzoneMD Haute Dose Quadrivalent passera à une formulation trivalente pour la saison grippale 2025-2026. Le calendrier de cette transition est également conforme aux recommandations des autorités sanitaires européennes. Cette décision fait suite à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé d'exclure la lignée B/Yamagata des formulations de vaccins antigrippaux en raison de l'absence de détection confirmée de virus naturels de la lignée B/Yamagata depuis mars 2020. Les avantages de la vaccination annuelle contre la grippe restent inchangés, qu'il s'agisse du vaccin trivalent ou du vaccin quadrivalent. La poursuite de l'utilisation des vaccins antigrippaux quadrivalents pour toutes les populations à l'échelle mondiale ne pose aucun problème de sécurité.

Partenaire engagée dans la santé publique, Sanofi offre des vaccins et des produits d'immunisation qui sauvent des vies au Canada et dans d'autres pays. À titre de figure de proue mondiale dans le développement et la fabrication de vaccins contre la grippe, Sanofi a également répondu au cours de quatre dernières années à une demande grandissante à la fois pour FluzoneMD et FluzoneMD Haute Dose. La présence de Sanofi au Canada ne cesse de s'accroître, comme en font foi les deux nouvelles usines de fabrication de vaccins à Toronto. La première, maintenant ouverte, est la plus importante usine de vaccins pédiatriques et de doses de rappel, et la deuxième, produira FluzoneMD Haute Dose.

