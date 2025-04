MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - SalonCentric Canada, une filiale de L'Oréal Canada annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif d'acquisition des opérations de Concept JP au Canada. Concept JP est un distributeur privé dont le siège social est actuellement situé au Québec. L'entente comprend également la distribution de la marque K18 sur le marché québécois exploitée par un distributeur distinct sous le nom commercial K18HairQuebec.

SALONCENTRIC CANADA, UNE FILIALE DE L'ORÉAL CANADA, SIGNE UN ACCORD POUR L'ACHAT DE TOUS LES ACTIFS DE CONCEPT JP (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

L'acquisition de ces actifs permettra à L'Oréal Canada d'étendre ses activités de distribution aux salons professionnels, SalonCentric Canada, dans la province de Québec. Concept JP, qui compte 11 magasins réservés aux professionnels, 18 représentants commerciaux et 85 employés, est un des principaux distributeurs de produits professionnels au Québec.

« Avec 100 000 stylistes au Canada, le marché de la beauté professionnelle est incroyablement dynamique, et la Division des Produits Professionnels de L'Oréal Canada s'engage à leur proposer les meilleurs produits, ressources et services possibles pour répondre à leurs besoins en constante évolution », a déclaré An Verhulst-Santos, présidente et directrice générale de L'Oréal Canada. « L'expansion de SalonCentric au Québec démontre notre engagement à donner accès aux stylistes de tout le pays à une sélection inégalée de produits et un service exceptionnel. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Concept JP dans la famille SalonCentric Canada », a déclaré Bertrand Fontaine, président de SalonCentric Amérique du Nord. « Leur engagement envers l'industrie des salons professionnels - et plus précisément dans la prestation d'un service à la clientèle exceptionnel - s'aligne sur les valeurs fortes de SalonCentric qui consiste à fournir aux stylistes et aux propriétaires de salons tout ce dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise et bâtir davantage leur succès. Cela inclut l'offre de marques et de produits dynamiques et innovants, d'innovations digitales qui inspirent et soutiennent les stylistes, et des outils de développement commercial qui les aident à maximiser leur temps et à gagner en efficacité. »

À propos de Concept JP

Concept JP a été fondé en février 1996, par M. Jean-Pierre Perron, à titre de premier distributeur indépendant à gamme unique misant sur la marque de renom Redken. Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans l'industrie à titre de coiffeur, de propriétaire de salon, de représentant et directeur des ventes, M. Perron a su bâtir une compagnie qui s'est rapidement taillé une réputation enviable dans l'industrie. Après 10 ans de croissance soutenue, le fils de M. Perron s'est joint à l'entreprise afin de prendre la relève. Avec plus de 12 ans d'expérience dans un grand cabinet de service-conseil, celui-ci a poursuivi le développement en apportant de nouveaux outils et méthodes pour la force de vente, en introduisant les bénéfices d'une offre de service omnicanal et en procédant à l'expansion du réseau de points de service qui compte aujourd'hui 11 boutiques corporatives et 16 boutiques Express. Concept JP a éventuellement ajouté d'autres marques renommées à son porte-folio notamment avec Olaplex en 2015, Living Proof en 2018 et plus récemment la marque australienne EVO. Concept JP est un acteur d'importance dans le marché de la coiffure professionnelle au Québec et jouit d'une réputation fort enviable auprès de sa clientèle.

Le distributeur K18 Québec a démarré ses opérations en mai 2021 dans la foulée du lancement de nouvelle gamme révolutionnaire dans le marché : K18. Ayant comme mandat de faire connaître la gamme dans la province du Québec, ce nouveau joueur, malgré une petite équipe propre à une entreprise en démarrage, a réussi en seulement quelques années à introduire la gamme dans plus de 750 salons qui à leur tour ont pu faire profiter leur clientèle d'un produit qui se démarque dans l'industrie.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté. La filiale canadienne, établie en 1958, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, un bureau des ventes à Toronto, et emploie plus de 1600 personnes issues de 73 nationalités différentes. Les produits de ses 39 marques emblématiques sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. À travers ses divers programmes et partenariats, L'Oréal Canada et ses marques viennent en aide à plus de 170 000 Canadiens annuellement. Pour plus d'informations sur notre impact au Canada : www.loreal.ca .

À propos de SalonCentric Canada

Présent sur le marché canadien depuis 2023 grâce à l'acquisition de distributeurs en Ontario et en Colombie-Britannique, SalonCentric Canada compte sur son territoire 28 conseillers en vente et 16 boutiques réservées aux professionnels. Grâce à une approche omnicanal au service de la communauté de la coiffure, SalonCentric Canada propose un vaste portefeuille de marques leaders du marché, tout en offrant à ses clients des ressources commerciales et éducatives en ligne et hors ligne. SalonCentric Canada, dont le siège social est situé à Toronto, a pour objectif d'inspirer la communauté canadienne de la beauté à rendre le monde plus coloré. Pour en savoir plus, visitez www.saloncentric.ca

