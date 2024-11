Pour consulter la documentation média, veuillez visiter: MNR URL : https://www.multivu.com/loreal/9301951-fr-loreal-groupe-canada-115-years-of-beauty-innovation-and-book-launch

MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 Fondée en 1909 par le chimiste Eugène Schueller, L'Oréal célèbre cette année ses 115 ans. Réalisé avec le soutien et la participation de la Fondation d'Entreprise L'Oréal pour souligner cet anniversaire, les Éditions Gallimard lance le collectif 100 000 ans de beauté.

L'Oréal Groupe 115 ans d'innovation (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc.)

La beauté, un besoin humain essentiel

Nous le savons, la beauté est un besoin humain essentiel depuis la naissance de l'humanité. Il n'y a pas de culture, pas d'époque ni de civilisation qui ait survécu sans beauté.

La quête de beauté obsède l'espèce humaine depuis plus de 100 000 ans et le corps humain est son médium privilégié. L'extravagante variété des apparences forme un langage qui peut indiquer l'appartenance culturelle, le genre, l'époque, l'âge et le statut social.

Tout au long de notre vie, chaque instant est marqué par des rituels de beauté. La beauté est essentielle à l'expression de soi et nous aide à nous sentir bien dans notre peau. Quand on y pense bien, on réalise que notre journée commence et se termine par des rituels de beauté. Ils nous permettent de faire une pause et de connecter avec la personne qu'on voit dans le miroir.

Le Groupe L'Oréal, 115 ans d'innovation pour répondre aux aspirations de chacun

En tant que leader mondial de la beauté, le Groupe L'Oréal a toujours mis la science au cœur de ses innovations.

Depuis la toute première teinture imaginée par son fondateur Eugène Schueller en 1909, L'Oréal n'a cessé d'innover pour répondre à l'infinie diversité des aspirations et des besoins des consommateurs, partout dans le monde.

Notre histoire est jalonnée de premières mondiales : première huile solaire (1935), première peau reconstruite (1979), première formule éco conçue (2000), premier applicateur de maquillage robotisé pour personnes à mobilité réduite, HAPTA (2023), premier procédé d'extraction de parfum respectueux de l'environnement (2024)

Aujourd'hui, les 4000 chercheurs de L'Oréal déposent en moyenne 600 brevets chaque année et imaginent des produits et expériences de beauté visionnaires.

100 000 ans de beauté des Éditions Gallimard

Hymne à la beauté à l'occasion des 115 ans du Groupe L'Oréal, un collectif intitulé 100 000 ans de beauté sera lancé en novembre par les Éditions Gallimard. Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien et la participation de la Fondation d'Entreprise L'Oréal et réunit les contributions de 400 auteurs issus de diverses cultures et d'environ 35 nationalités.

Un ouvrage de référence sur la beauté humaine, 100 000 ans de beauté traite d'un sujet universel en s'appuyant sur l'étude d'un grand nombre de civilisations anciennes et contemporaines et développe une réflexion prospective portant sur les enjeux de la beauté au XXIe siècle. Un projet culturel unique, 100 000 ans de beauté est introduit par un essai de Michel Serres et comprend 5 volumes conçus sous la direction scientifique d'un spécialiste de la période: Pascal Picq (Préhistoire), Georges Vigarello (Antiquité, Âge classique), Marc Nouschi (Modernité), Elisabeth Azoulay et Françoise Gaillard (Futur).

Chaque contribution est illustrée, voire se fonde sur le commentaire d'une œuvre, afin de faciliter la compréhension des idées : sculptures, peintures, photographies, documents d'archives, bijoux et objets usuels…

L'ouvrage 100 000 ans de beauté avait été édité pour la première fois il y a 15 ans, en 2009 à l'occasion des 100 ans du Groupe L'Oréal. Présenté sous un tout nouveau format et surtout, avec un tout nouveau regard sur le futur, c'est un réel objet d'art et le cadeau parfait pour tout collectionneur et amateur de beauté de votre entourage!

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté qui célèbre cette année ses 115 ans, gère 40 marques de beauté emblématiques. La filiale canadienne, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal et emploie plus de 1640 personnes issues de 82 nationalités différentes. Ses produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Pour plus d'informations, visitez le www.loreal.ca.

À propos des Éditions Gallimard

Les Éditions Gallimard ont été créées en 1911 par Gaston Gallimard, André Gide et Jean Schlumberger, dans le prolongement de La Nouvelle Revue française (1909). Avec un catalogue de près de 50 000 titres, 9 000 auteurs et 240 collections de littérature et d'essais, Gallimard est aujourd'hui le premier éditeur français indépendant et le socle littéraire du groupe d'édition familial Madrigall, présidé par Antoine Gallimard.

SOURCE L'Oréal Canada Inc.

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec : L'Oréal Canada, Isabelle Randez, Directrice, Communication Externe, [email protected]; Madrigall Canada, Laurène Guillemin, Directrice des communications, [email protected]