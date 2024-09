MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la tenue du One Young World Summit cette semaine à Montréal, L'Oréal Canada est fière d'accueillir pour la toute première fois la cohorte du programme One Young World pour L'Oréal. Cinquante employés provenant de tous les pays et de toutes les fonctions de l'entreprise, rejoindront les jeunes leaders les plus brillants de plus de 190 pays et 250 organisations afin d'accélérer les changements environnementaux et sociaux. Trois de ces jeunes leaders L'Oréal représentent fièrement le Canada : Anne St-Onge, Jacob Bretton-Granatoor et Evita Cui.

Le Groupe L'Oréal s'associe au One Young World (OYW) depuis 12 ans déjà, dans le but de promouvoir un leadership responsable. « C'est formidable de voir ces jeunes en action, la façon dont ils remettent les conventions en question, repoussent les limites et osent voir grand. L'avenir de la beauté est prometteur et s'écrit grâce à chacun d'entre eux. Ils visent le progrès, célèbrent la diversité, défendent la durabilité et s'unissent autour d'une passion commune : créer la beauté qui fait avancer le monde », explique An Verhulst-Santos, présidente et cheffe de la direction de L'Oréal Canada.

Depuis 2021, OYW sert de tremplin à la transformation durable L'Oréal pour le Futur grâce à un programme interne de développement des compétences d'une durée de neuf mois. « Ce programme m'a permis de rencontrer des acteurs du changement du monde entier, issus de tous horizons, et m'a aidé à devenir un leader responsable », confie Marc Dicko, Chef de la direction digitale et marketing chez L'Oréal Canada et participant de la cohorte 2016 du programme OYW pour L'Oréal.

C'est dans ce contexte que, depuis février, les 50 participants de L'Oréal travaillent sur divers projets ayant des retombées positives sur les plans environnemental et social. « Nous sommes ravis d'accueillir à Montréal de jeunes collaborateurs L'Oréal du monde entier afin de bâtir un monde plus durable. Il sera stimulant de discuter avec eux de la façon dont notre entreprise peut susciter des changements positifs, notamment en matière de décarbonisation et de circularité, et d'accroître notre impact social positif, en particulier auprès des communautés autochtones », explique Maya Colombani, cheffe développement durable et droits humains chez L'Oréal Canada.

L'Oréal Canada a eu le plaisir de partager avec ces jeunes leaders ses engagements locaux en matière de développement durable tant sur la décarbonation avec 100% d'énergie renouvelable sur tous ses sites que sur l'économie circulaire avec 50 millions d'Euros de fonds dédiés à l'accélération de jeunes pousses locales et mondiales. Sur l'aspect sociétal, L'Oréal Canada poursuit de forts engagements humains avec plus de 130,00 bénéficiaires grâce aux différentes actions de ses marques comme la prévention du cancer, le soutien des familles, la lutte contre toute forme de discrimination et harcèlement de rue, mais aussi avec un profond engagement pour les communautés autochtones.

L'Oréal Canada est partenaire fondateur de l'École des dirigeant•e•s des Premières Nations (EDPN), propulsée par l'École des dirigeantes et dirigeants HEC Montréal, une école de gestion pour et par les Premières Nations offrant des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, en ligne et à Montréal. C'est donc dans ce cadre qu'une formation de sensibilisation pour développer des relations d'affaires en contexte autochtone a été donnée par les formatrices de l'EDPN, Jennifer O'Bomsawin des Nations Huronne-Wendat et Abénakise, et Nadia Robertson de la Nation Mi'gmaq, auprès de ces jeunes leaders au siège social de L'Oréal, à l'aube du One Young World Summit.

Établie à Montréal, Anne St-Onge, chef produit pour Vichy, fait partie de la cohorte 2024 du programme OYW pour L'Oréal : « c'était très inspirant de travailler avec d'autres collaborateurs de L'Oréal du monde entier. Cette expérience m'a permis de me créer un réseau mondial de collègues qui partagent la même passion pour la durabilité. J'ai très hâte d'assister au sommet cette semaine! »

Pour compléter ce programme, L'Oréal déléguera également des conférenciers au sommet 2024. Trevor Shah, directeur durabilité pour la marque L'Oréal Professionnel et ancien participant canadien au programme OYW pour L'Oréal, et Jehanne Fabre, directrice global, stratégie sur l'eau et la biodiversité, prendront la parole au sujet du défi de la durabilité de l'eau.

