L'ORÉAL CONTRIBUE À L'ÉCONOMIE CANADIENNE EN GÉNÉRANT 20 500 EMPLOIS1 ET REÇOIT LE PRESTIGIEUX PRIX MERCURIADE POUR SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - L'Oréal Canada dévoile aujourd'hui les résultats d'une étude mondiale menée par le cabinet Asterès évaluant son impact socio-économique en utilisant les données des tableaux de l'OCDE. Au-delà des activités directes de l'entreprise, l'étude démontre que grâce à ses investissements et à l'activité de ses distributeurs et fournisseurs, 1 emploi créé chez L'Oréal génère 11 emplois dans l'économie canadienne, soit un total de 20 500 emplois. Cet effet d'entraînement profite à de nombreuses entreprises et communautés canadiennes et se traduit par des emplois, des compétences et des revenus supplémentaires qui contribuent à la prospérité du pays.

Un champion national de la beauté

L'Oréal, leader mondial de la beauté, est présent au Canada depuis 1958, et joue un rôle crucial dans l'évolution de l'industrie. La compagnie emploie actuellement près de 1 800 personnes à Montréal, à son siège social, son usine de production et son centre de distribution, ainsi qu'à Toronto. Elle emploie également plus de 200 conseillers beauté et travailleurs temporaires, et offre des stages à 70 étudiants chaque année. L'Oréal est un employeur de choix et a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des 20 dernières années.

Leadership et impact économique :

En plus de l'impact sur l'emploi, l'entreprise apporte également d'autres contributions économiques et sociales substantielles :

L'empreinte totale de L'Oréal dans l'économie canadienne (activité directe et effets en cascade pour d'autres entreprises du pays) représente un chiffre d'affaires total d'environ 5,2 milliards de dollars canadiens (CAD).

Ses 39 marques distribuées à l'échelle nationale, offrent un portefeuille vaste et diversifié de produits pour répondre aux différents besoins des consommateurs.

distribuées à l'échelle nationale, offrent un portefeuille vaste et diversifié de produits pour répondre aux différents besoins des consommateurs. L'Oréal se consacre à servir les populations vulnérables à travers le pays avec ses initiatives sociales. Grâce à la Fondation L'Oréal, aux causes soutenues par ses marques et à des partenariats avec 75 ONG et OSBL locaux, dont la Société Canadienne du Cancer, L'Oréal aide 110 000 Canadiens chaque année.

L'innovation pour un avenir durable et inclusif

L'Oréal s'engage à innover de manière responsable et à adopter des pratiques durables pour minimiser son empreinte environnementale. À cet effet, L'Oréal a eu l'honneur de recevoir le 5 mai le prix « Stratégie de développement durable et d'économie circulaire » à la 45e édition du prestigieux concours d'affaires Les Mercuriades de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec.

Production locale et création de valeur :

L'engagement de L'Oréal envers la production locale génère une valeur substantielle tout au long de la chaîne d'approvisionnement canadienne. Son usine de fabrication et son centre de distribution jouent un rôle clé dans l'économie nationale :

Usine de Montréal :

1 000 emplois soutenus, contribuant directement à l'emploi local et à la stabilité économique.

Centre de distribution de Montréal :

1 million de commandes préparées et livrées par an, démontrant l'ampleur et l'efficacité du réseau de distribution de L'Oréal. Toutes les commandes livrées aux détaillants et aux consommateurs canadiens (achats en ligne) sont expédiées directement depuis son centre de distribution de Montréal.

« L'impact considérable de L'Oréal au Canada témoigne de notre engagement au cours des 67 dernières années, combiné aux efforts de nos partenaires locaux, pour créer une croissance et une création de valeur durable pour l'économie canadienne », a déclaré An Verhulst-Santos, Présidente-directrice générale de L'Oréal Canada. « L'étude d'Asterès confirme que l'influence de L'Oréal s'étend au-delà de nos propres activités, contribuant au dynamisme économique, à la résilience et à la prospérité nationale. L'engagement de L'Oréal envers le Canada est indéfectible et nous continuerons d'investir et de soutenir l'économie canadienne et sa population », a souligné Mme Verhulst-Santos.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté. La filiale canadienne, établie en 1958, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, un bureau des ventes à Toronto, et emploie plus de 1800 personnes issues de 73 nationalités différentes. Les produits de ses 39 marques emblématiques sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. À travers ses divers programmes et partenariats, L'Oréal et ses marques viennent en aide à plus de 110 000 Canadiens annuellement. Pour en savoir plus sur son impact au Canada : www.loreal.ca

À propos de L'Oréal

Depuis 115 ans, L'Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, essentielle, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L'Oréal pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d'efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec plus de 90 000 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e- commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, parfumeries, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 43,48 milliards d'euros. L'Oréal s'appuie sur 21 centres de recherche répartis dans 13 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 8 000 talents dans le Digital pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech. Plus d'information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

À propos d'Asterès

Asterès est un cabinet de conseil en économie basé à Paris. L'entreprise est, entre autres, spécialisée dans la réalisation d'analyses d'empreinte socio-économique visant à estimer l'impact économique et social total d'une entreprise dans un pays. Les données collectées par L'Oréal sont utilisées dans le Modèle d'Impact d'Asterès (MIA), qui évalue l'empreinte économique totale générée par L'Oréal au Canada en 2023. Le modèle utilise les données des tableaux «intrants-extrants» de l'OCDE. Pour les dépenses de 2023, le modèle quantifie les effets économiques totaux de L'Oréal sur une année.

