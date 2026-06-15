SALONCENTRIC CANADA, UNE FILIALE DE L'ORÉAL CANADA, ACQUIERT TOUS LES ACTIFS DE CANTIN BEAUTÉ

Cette acquisition au Québec permet à SalonCentric de renforcir sa présence au Canada

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - SalonCentric Canada, une filiale de L'Oréal Canada, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif d'acquisition des actifs au Canada de Cantin Beauté. En tant que l'un des principaux distributeurs de produits professionnels au Québec, l'entreprise compte 25 magasins réservés aux professionnels et 132 employés. L'acquisition de ces actifs permettra à L'Oréal Canada d'étendre ses activités de distribution aux salons professionnels au travers de sa filiale SalonCentric Canada.

« Avec plus de 125 000 stylistes à travers le Canada, le marché de la coiffure professionnelle est dynamique », a déclaré Stéphane Bérubé, président et directeur général de L'Oréal Canada. « L'expansion de SalonCentric démontre notre engagement envers les stylistes de leur donner accès à une sélection inégalée de produits, et surtout à un service exceptionnel. »

« L'arrivée de Cantin Beauté va permettre à la Division des Produits Professionnels de L'Oréal Canada de miser sur la complémentarité de nos forces, particulièrement pour la profondeur de notre offre. », a déclaré Julien Descoteaux, président de la Division des Produits Professionnels de L'Oréal Canada. « Ce partenariat nous permet de passer à un tout autre niveau stratégique, en ligne avec l'engagement de la Division des Produits Professionnels de L'Oréal Canada de proposer les meilleurs produits, ressources et services possibles pour répondre aux besoins en constante évolution des stylistes canadiens. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Cantin Beauté dans la famille SalonCentric Canada », a déclaré Fabrice Fourteau, président de SalonCentric Canada. « Leur engagement envers l'industrie des salons professionnels, et plus précisément leur exceptionnel service à la clientèle, s'aligne sur la mission de SalonCentric visant à fournir aux stylistes et aux propriétaires de salons ce dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise et d'avoir du succès. Cela inclut l'offre de marques et de produits dynamiques et innovants, d'innovations digitales qui inspirent et soutiennent les stylistes.»

« Cette alliance avec SalonCentric Canada marque un tournant déterminant pour Cantin Beauté », a déclaré Éric Bouchard, président de Cantin Beauté. « Je suis fier de rejoindre un leader mondial dans l'univers de la coiffure professionnelle pour tracer ensemble le chemin pour faire rayonner notre expertise en alliant nos forces avec SalonCentric Canada, et écrire ensemble le prochain chapitre de l'industrie de la coiffure. »

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté. La filiale canadienne, établie en 1958, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, un bureau des ventes à Toronto, les filiales ModiFace et SalonCentric, et emploie plus de 2000 personnes issues de 80+ nationalités différentes. Les produits de ses 36 marques emblématiques sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. À travers ses divers programmes et partenariats, L'Oréal Canada et ses marques viennent en aide à plus de 110 000 Canadiens annuellement. Pour en savoir plus sur notre impact au Canada: www.loreal.ca.

À propos de SalonCentric Canada

Créé par L'Oréal Canada et présent sur le marché canadien depuis 2023, SalonCentric Canada compte 42 conseillers en vente et 30 boutiques réservées aux professionnels. Grâce à une approche unifiée au service de la communauté de la coiffure, SalonCentric Canada propose un vaste portefeuille de marques leaders du marché, tout en offrant à ses clients des ressources commerciales et éducatives, en ligne et sur le terrain. SalonCentric Canada, dont le siège social est situé à Toronto, a pour objectif d'inspirer la communauté canadienne de la beauté à rendre le monde plus coloré. Pour en savoir plus, visitez www.saloncentric.ca et https://www.saloncentricqc.ca/

À propos de Cantin Beauté

Fondé en 1955 par M. Roland Cantin, Cantin Beauté est un distributeur indépendant dont le siège social est situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, au Québec.

Fort de plus de plus de 70 ans de service aux professionnels à travers le Québec, M. Éric Bouchard a pris la relève à la direction de la compagnie en 2010. En 2017, l'entreprise a réalisé l'acquisition de la maison de distribution COSBEC à Montréal. En 2020, l'entreprise a aménagé dans de nouveaux locaux pour mieux desservir le Québec.

Au travers de 25 boutiques au Québec et sa force de vente de plus de 30 gestionnaires de territoire, son équipe accompagne ses clients sur la route du succès, renforcée par une boutique en ligne à la fine pointe de la technologie.

SOURCE L'Oréal Canada Inc. (Only Use For Wire)

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