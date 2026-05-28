Après un mandat marqué par des transformations majeures, An Verhulst-Santos est nommée Présidente non-exécutive de L'Oréal Brésil.

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - En accord avec la Direction générale du Groupe L'Oréal, L'Oréal Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Stéphane Bérubé au poste de Président-Directeur Général. Cette nomination marque un jalon historique pour la filiale canadienne puisque Monsieur Bérubé devient le premier Canadien à accéder à la tête de l'organisation au Canada. Il succède à An Verhulst-Santos, qui, après un mandat remarquable de cinq ans à Montréal, est nommée Présidente non-exécutive de L'Oréal Brésil, une première pour le Groupe.

Stéphane Bérubé nommé Président-Directeur Général de L'Oréal Canada (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc. (Only Use For Wire)) An Verhulst-Santos nommée Présidente non-exécutive de L’Oréal Brésil. (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc. (Only Use For Wire))

Fort d'une expérience de plus de vingt ans au sein du Groupe L'Oréal, Stéphane Bérubé a bâti une carrière exemplaire tant au Canada qu'à l'international. Ayant débuté en 2002 comme Directeur de marque pour Maybelline New York Canada. Il a par la suite occupé des fonctions stratégiques de premier plan, notamment comme Directeur Général de L'Oréal Paris au Canada, avant d'être nommé Chief Marketing Officer (CMO) de la filiale canadienne en 2014. Après une expérience fructueuse en tant que CMO pour l'Europe de l'Ouest, il est revenu au Canada en 2019 pour diriger la Division des Produits Grand Public. Sous son leadership, la division a réalisé une croissance exceptionnelle de près de 50 % de son chiffre d'affaires, tout en accélérant de manière fulgurante l'e-commerce et l'innovation centrée sur les données. Sa connaissance intime du marché canadien, alliée à son expertise internationale, font de lui le choix naturel pour conduire L'Oréal Canada dans sa prochaine ère d'excellence omnicanale.

Stéphane Bérubé succède à An Verhulst-Santos, dont le mandat a été marqué par une transformation culturelle et opérationnelle profonde. Depuis son arrivée en 2021, Mme Verhulst-Santos a piloté la filiale avec détermination à travers la période complexe de la pandémie, menant l'organisation vers des performances records avec une croissance remarquable. Sous sa direction, L'Oréal Canada a reconfiguré ses structures pour gagner en agilité et a redéfini son identité en matière de responsabilité sociale et environnementale. Reconnue comme une leader inspirante et humaine, elle rejoint à nouveau L'Oréal Brésil pour une mission stratégique de représentation des intérêts et de la réputation du Groupe auprès des parties prenantes externes et des institutions locales.

Afin d'assurer une passation des responsabilités, une période de transition a eu lieu entre avril et juin 2026, durant laquelle An Verhulst-Santos et Stéphane Bérubé ont collaboré étroitement. Ce changement de direction s'accompagne également du retour au pays de Stéphanie Binette, qui succède à Monsieur Bérubé à la tête de la Division des Produits Grand Public après un parcours riche aux États-Unis. Monsieur Bérubé prendra officiellement ses fonctions de Président-Directeur Général le 1er juin 2026.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté. La filiale canadienne, établie en 1958, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, un bureau des ventes à Toronto, les filiales ModiFace et SalonCentric, et emploie plus de 2000 personnes issues de 80+ nationalités différentes. Les produits de ses 36 marques emblématiques sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. À travers ses divers programmes et partenariats, L'Oréal Canada et ses marques viennent en aide à plus de 110 000 Canadiens annuellement. Pour en savoir plus sur notre impact au Canada: www.loreal.ca.

SOURCE L'Oréal Canada Inc. (Only Use For Wire)

Pour information: Isabelle Randez: [email protected]