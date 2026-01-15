Laurie Bouchard rejoint le Comité de Direction du leader canadien de l'industrie de la beauté.

MONTRÉAL, le 15 janv. 2026 /CNW/ - À compter du lundi 12 janvier, Laurie Bouchard devient Chef de la direction, Relations extérieures et Engagement de L'Oréal Canada.

Laurie Bouchard rejoint L'Oréal Canada (Groupe CNW/L'Oréal Canada Inc. (Only Use For Wire))

Laurie se joint à L'Oréal Canada forte d'une expérience impressionnante acquise à travers divers rôles de communication et de leadership. Son parcours démontre une capacité extraordinaire à passer rapidement de la résolution de problèmes complexes et de la définition d'une vision stratégique à l'exécution de plans d'action et à l'obtention de résultats tangibles. Son leadership influent est crucial pour catalyser les grands défis et assurer des progrès décisifs sur les initiatives stratégiques. Elle a constamment évolué dans des environnements caractérisés par des enjeux de politiques publiques intenses, urgents et de haut niveau, gérant avec une habileté remarquable des défis organisationnels et professionnels complexes.

Laurie arrive avec une carrière remarquable qui cumule plus de 10 ans aux plus hauts niveaux de la politique et des affaires publiques canadiennes. Parmi ses fonctions récentes, Laurie a notamment occupé le poste de directrice adjointe des communications au cabinet du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Plus récemment, elle a dirigé l'équipe des communications lors de la campagne du premier ministre, le très honorable Mark Carney. Ces rôles exigent une pensée stratégique exceptionnelle et un engagement envers la clarté et l'impact.

Au cours de sa carrière, Laurie a occupé divers postes de direction clés en communication au sein du gouvernement canadien, notamment celui de directrice des communications pour le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie de mars 2023 à mai 2024, de gestionnaire principale des communications de décembre 2021 à mars 2023, et a fait partie de l'équipe des opérations du cabinet du premier ministre Justin Trudeau.

Son expérience s'étend au-delà du gouvernement canadien, avec des expériences dans le secteur privé, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et à l'agence de communication TACT, ainsi qu'au sein du gouvernement du Québec. De plus, sa formation juridique sous-tend son approche analytique rigoureuse.

« Bâtir la confiance et protéger notre réputation est de la plus haute importance pour L'Oréal Canada et est absolument stratégique pour donner vie à notre raison d'être, Créer la beauté qui fait avancer le monde », a déclaré An Verhulst-Santos, Présidente-directrice générale de L'Oréal Canada. « Ce que Laurie apporte à L'Oréal Canada est véritablement inégalé. Son réseau et sa vaste expérience au sein des cercles politiques canadiens apportent une expertise unique qui sera essentielle pour naviguer les relations gouvernementales, les affaires publiques et favoriser des partenariats externes stratégiques, renforçant ainsi de manière significative l'influence et la réputation de L'Oréal Canada, et consolidant notre position de leader sur le marché », poursuit-elle.

« C'est un privilège de rejoindre L'Oréal Canada, une organisation inspirante qui est pionnière dans son domaine et qui demeure un chef de file de l'industrie grâce à sa créativité, ses valeurs et son fort esprit d'innovation. Je me réjouis de contribuer à nos projets ambitieux et surtout d'amplifier notre impact au Canada au sein de divers réseaux », explique Laurie Bouchard.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté. La filiale canadienne, établie en 1958, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal, un bureau des ventes à Toronto, et emploie plus de 1700 personnes issues de 73 nationalités différentes. Les produits de ses 39 marques emblématiques sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. À travers ses divers programmes et partenariats, L'Oréal Canada et ses marques viennent en aide à plus de 110 000 Canadiens annuellement. Pour en savoir plus sur notre impact au Canada: www.loreal.ca.

SOURCE L'Oréal Canada Inc. (Only Use For Wire)

Pour information : Isabelle Randez, Directrice, Communications Externes L'Oréal Canada, [email protected]